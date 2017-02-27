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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10983109841098510986

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.8 5 108
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
7%
8
37,00-37,50
14%
15
37,50-38,00
30%
32
38,00-38,50
24%
26
38,50-39,00
9%
10
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
8%
9
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 21:48

  Shaman написав:
  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:, але стрімко стали зростати залишки у юридичних осіб
переток из упавших бизнесов теневой экономики, за овернайты хоть что то платят.

можливо, але зменшення готівки ми також не бачимо. як й збільшення.

они же не пропали? принес бизнес наличку в банк, и на его счетах теперь числится гривна. Эта наличка тоже где-то числится, в агрегатах например. Её же не уничтожили. Раньше она в банк не попадала и остатки юр.лиц не увеличивала.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 21:55

  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:
  vitaliiangel написав:переток из упавших бизнесов теневой экономики, за овернайты хоть что то платят.

можливо, але зменшення готівки ми також не бачимо. як й збільшення.

они же не пропали? принес бизнес наличку в банк, и на его счетах теперь числится гривна. Эта наличка тоже где-то числится, в агрегатах. Её же не уничтожили. Раньше она в банк не попадала и остатки юр.лиц не увеличивала.

коли бізнес приніс готівку в банк, то так залишки на рахунках збільшилися. але залишки готівки на руках зменшилися (цей облік теж є). так от, готівка загалом не зменшилася
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 21:57

  Shaman написав:цей облік теж є
такого не встречал, но особо не интересовался. специально не ищи, так если увидишь - дай ссылку. Это оценочные цифры? наличные доллары туда включены? а надо бы включить, потому что за пару минут они превращаются в гривну и попадают на счёт. Безнал растёт, а гривны на руках столько же.

В конце III квартала 2022 года объем наличной иностранной валюты вне банковской системы Украины составляет 107 млрд долларов в эквиваленте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена Комитета Верховной рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка в Telegram.

Как отметил депутат, оценка НБУ включает сбережения населения и теневую экономику.

"Расчеты базируются на экспертных оценках вывоза валюты туристами, оплаты теневого импорта, ввоза валюты трудовыми мигрантами и т.п.",- сообщил Железняк.
vitaliiangel
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