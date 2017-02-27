|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 лис, 2023 21:48
Shaman написав: vitaliiangel написав: Shaman написав:
, але стрімко стали зростати залишки у юридичних осіб
переток из упавших бизнесов теневой экономики, за овернайты хоть что то платят.
можливо, але зменшення готівки ми також не бачимо. як й збільшення.
они же не пропали? принес бизнес наличку в банк, и на его счетах теперь числится гривна. Эта наличка тоже где-то числится, в агрегатах например. Её же не уничтожили. Раньше она в банк не попадала и остатки юр.лиц не увеличивала.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 20769
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2315 раз.
- Подякували: 3293 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 лис, 2023 21:55
vitaliiangel написав: Shaman написав: vitaliiangel написав:
переток из упавших бизнесов теневой экономики, за овернайты хоть что то платят.
можливо, але зменшення готівки ми також не бачимо. як й збільшення.
они же не пропали? принес бизнес наличку в банк, и на его счетах теперь числится гривна. Эта наличка тоже где-то числится, в агрегатах. Её же не уничтожили. Раньше она в банк не попадала и остатки юр.лиц не увеличивала.
коли бізнес приніс готівку в банк, то так залишки на рахунках збільшилися. але залишки готівки на руках зменшилися (цей облік теж є). так от, готівка загалом не зменшилася
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 4759
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 520 раз.
- Подякували: 1231 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Пон 27 лис, 2023 21:57
Shaman написав:
цей облік теж є
такого не встречал, но особо не интересовался. специально не ищи, так если увидишь - дай ссылку. Это оценочные цифры? наличные доллары туда включены? а надо бы включить, потому что за пару минут они превращаются в гривну и попадают на счёт. Безнал растёт, а гривны на руках столько же.
В конце III квартала 2022 года объем наличной иностранной валюты вне банковской системы Украины составляет 107 млрд долларов в эквиваленте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена Комитета Верховной рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка в Telegram.
Как отметил депутат, оценка НБУ включает сбережения населения и теневую экономику.
"Расчеты базируются на экспертных оценках вывоза валюты туристами, оплаты теневого импорта, ввоза валюты трудовыми мигрантами и т.п.",- сообщил Железняк.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 20769
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2315 раз.
- Подякували: 3293 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33420
|36501963
|
Пон 27 лис, 2023 10:34
чик
|
|1865
|13033652
|
Чет 19 жов, 2023 21:12
Успіх
|
|7976
|22999515
|
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
|