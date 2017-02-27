они же не пропали? принес бизнес наличку в банк, и на его счетах теперь числится гривна. Эта наличка тоже где-то числится, в агрегатах например. Её же не уничтожили. Раньше она в банк не попадала и остатки юр.лиц не увеличивала.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 лис, 2023 21:48
они же не пропали? принес бизнес наличку в банк, и на его счетах теперь числится гривна. Эта наличка тоже где-то числится, в агрегатах например. Её же не уничтожили. Раньше она в банк не попадала и остатки юр.лиц не увеличивала.
Додано: Пон 27 лис, 2023 21:55
коли бізнес приніс готівку в банк, то так залишки на рахунках збільшилися. але залишки готівки на руках зменшилися (цей облік теж є). так от, готівка загалом не зменшилася
Додано: Пон 27 лис, 2023 21:57
такого не встречал, но особо не интересовался. специально не ищи, так если увидишь - дай ссылку. Это оценочные цифры? наличные доллары туда включены? а надо бы включить, потому что за пару минут они превращаются в гривну и попадают на счёт. Безнал растёт, а гривны на руках столько же.
Додано: Пон 27 лис, 2023 22:26
На жаль не зовсім розумію як це працює.
Якщо НБУ емітував гривню для Мінфіну під валюту яку дали/позичили Державі то ці позичені гроші (гривні) фактично є запущені в економіку (зараз в час війни), бо у Мінфіну витрат більше ніж доходів. В мирний час це напевно по іншому.
Тобто чим більші ЗВР зараз, тим більше гривні в економіці.
Але більше гривні не підкріпленої виробництвом більшої кількості товарів та послуг напевне будуть тиснути на інфляцію. А ще є критичний імпорт у вигляді оборонки та ПЕК який потребує саме валюти. Тому збільшення ЗВР, або зменшення його використання - це потенційне зростання інфляції (бачимо це на прикладі зростання обсягів ліквідності, див. дописи Сибарита по понеділках). Зазначу, що можу помилятись, це виключно моє суб'єктивне розуміння ситуації.
От і виходить складна система в які будь-яке штучне рішення може вивести систему із рівноваги. Про штучне рішення маю на увазі притримати частину резервів, щоб девальвувати гривню.
Єдине, про що я можу із впевненістю сказати - це те що я нічого не розумію, а всі дописи - це лише намагання запропонувати альтернативну точку зору, щоб спровокувати дискусію.
І так. Повністю вас підтримую у питанні: "й може хтось колись врешті решт вгадає причину дій НБУ "
|