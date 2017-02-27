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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 лис, 2023 21:55
vitaliiangel написав: Shaman написав: vitaliiangel написав:
переток из упавших бизнесов теневой экономики, за овернайты хоть что то платят.
можливо, але зменшення готівки ми також не бачимо. як й збільшення.
они же не пропали? принес бизнес наличку в банк, и на его счетах теперь числится гривна. Эта наличка тоже где-то числится, в агрегатах. Её же не уничтожили. Раньше она в банк не попадала и остатки юр.лиц не увеличивала.
коли бізнес приніс готівку в банк, то так залишки на рахунках збільшилися. але залишки готівки на руках зменшилися (цей облік теж є). так от, готівка загалом не зменшилася
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Додано: Пон 27 лис, 2023 21:57
Shaman написав:
цей облік теж є
такого не встречал, но особо не интересовался. специально не ищи, так если увидишь - дай ссылку. Это оценочные цифры? наличные доллары туда включены? а надо бы включить, потому что за пару минут они превращаются в гривну и попадают на счёт. Безнал растёт, а гривны на руках столько же.
В конце III квартала 2022 года объем наличной иностранной валюты вне банковской системы Украины составляет 107 млрд долларов в эквиваленте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена Комитета Верховной рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка в Telegram.
Как отметил депутат, оценка НБУ включает сбережения населения и теневую экономику.
"Расчеты базируются на экспертных оценках вывоза валюты туристами, оплаты теневого импорта, ввоза валюты трудовыми мигрантами и т.п.",- сообщил Железняк.
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Додано: Пон 27 лис, 2023 22:26
Shaman написав: Realist написав:
я вже дискутував на цю тему з Zebra
. гроші витрачає уряд, й наявність в нього гривні не залежить від продажу на міжбанку. в нас же був час, коли НБУ продавав менше валюти, а в уряді гроші були на витрати. Ба більше, уряд отримав гривню й ще під невитрачену допомогу.
Тобто - зростання ЗВР нічого не каже про те, витратив вже гроші уряд чи ні. от кому належить ЗВР - це каже, але цієї інфо я ніде не зустрічав. з того, що бачу - припускаю, що всі ЗВР на балансі НБУ, а в уряду на балансі гривні. треба подивитись або в балансі НБУ за 2023, або за 2022 рік
й може хтось колись врешті решт вгадає причину дій НБУ
На жаль не зовсім розумію як це працює.
Якщо НБУ емітував гривню для Мінфіну під валюту яку дали/позичили Державі то ці позичені гроші (гривні) фактично є запущені в економіку (зараз в час війни), бо у Мінфіну витрат більше ніж доходів. В мирний час це напевно по іншому.
Тобто чим більші ЗВР зараз, тим більше гривні в економіці.
Але більше гривні не підкріпленої виробництвом більшої кількості товарів та послуг напевне будуть тиснути на інфляцію. А ще є критичний імпорт у вигляді оборонки та ПЕК який потребує саме валюти. Тому збільшення ЗВР, або зменшення його використання - це потенційне зростання інфляції (бачимо це на прикладі зростання обсягів ліквідності, див. дописи Сибарита по понеділках). Зазначу, що можу помилятись, це виключно моє суб'єктивне розуміння ситуації.
От і виходить складна система в які будь-яке штучне рішення може вивести систему із рівноваги. Про штучне рішення маю на увазі притримати частину резервів, щоб девальвувати гривню.Єдине, про що я можу із впевненістю сказати - це те що я нічого не розумію
, а всі дописи - це лише намагання запропонувати альтернативну точку зору, щоб спровокувати дискусію.
І так. Повністю вас підтримую у питанні: "й може хтось колись врешті решт вгадає причину дій НБУ "
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Додано: Вів 28 лис, 2023 01:07
Realist написав:
Повністю вас підтримую у питанні: "й може хтось колись врешті решт вгадає причину дій НБУ "
Над этим вопросом сейчас бьются лучшие умы украинской финансовой аналитики
Немного на тему МБ, комментируя Сибарита
.
1. Сегодня объемы были существенно больше, чем на прошлой неделе.
2. НБУ сегодня продавал очень ограниченно, дав возможность чуть задрать вверх курс и распродаться экспортерам.
3. Впервые за последний месяц после обеда НБУ не заливал биды, а выставил оффер, чем ограничил рост.
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