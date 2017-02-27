RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10983109841098510986

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.8 5 108
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
7%
8
37,00-37,50
14%
15
37,50-38,00
30%
32
38,00-38,50
24%
26
38,50-39,00
9%
10
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
8%
9
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 21:55

  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:
  vitaliiangel написав:переток из упавших бизнесов теневой экономики, за овернайты хоть что то платят.

можливо, але зменшення готівки ми також не бачимо. як й збільшення.

они же не пропали? принес бизнес наличку в банк, и на его счетах теперь числится гривна. Эта наличка тоже где-то числится, в агрегатах. Её же не уничтожили. Раньше она в банк не попадала и остатки юр.лиц не увеличивала.

коли бізнес приніс готівку в банк, то так залишки на рахунках збільшилися. але залишки готівки на руках зменшилися (цей облік теж є). так от, готівка загалом не зменшилася
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4756
З нами з: 29.09.19
Подякував: 520 раз.
Подякували: 1233 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 21:57

  Shaman написав:цей облік теж є
такого не встречал, но особо не интересовался. специально не ищи, так если увидишь - дай ссылку. Это оценочные цифры? наличные доллары туда включены? а надо бы включить, потому что за пару минут они превращаются в гривну и попадают на счёт. Безнал растёт, а гривны на руках столько же.

В конце III квартала 2022 года объем наличной иностранной валюты вне банковской системы Украины составляет 107 млрд долларов в эквиваленте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена Комитета Верховной рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка в Telegram.

Как отметил депутат, оценка НБУ включает сбережения населения и теневую экономику.

"Расчеты базируются на экспертных оценках вывоза валюты туристами, оплаты теневого импорта, ввоза валюты трудовыми мигрантами и т.п.",- сообщил Железняк.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20773
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2317 раз.
Подякували: 3292 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 22:26

  Shaman написав:
  Realist написав:я вже дискутував на цю тему з Zebra. гроші витрачає уряд, й наявність в нього гривні не залежить від продажу на міжбанку. в нас же був час, коли НБУ продавав менше валюти, а в уряді гроші були на витрати. Ба більше, уряд отримав гривню й ще під невитрачену допомогу.

Тобто - зростання ЗВР нічого не каже про те, витратив вже гроші уряд чи ні. от кому належить ЗВР - це каже, але цієї інфо я ніде не зустрічав. з того, що бачу - припускаю, що всі ЗВР на балансі НБУ, а в уряду на балансі гривні. треба подивитись або в балансі НБУ за 2023, або за 2022 рік

й може хтось колись врешті решт вгадає причину дій НБУ :)

На жаль не зовсім розумію як це працює.
Якщо НБУ емітував гривню для Мінфіну під валюту яку дали/позичили Державі то ці позичені гроші (гривні) фактично є запущені в економіку (зараз в час війни), бо у Мінфіну витрат більше ніж доходів. В мирний час це напевно по іншому.
Тобто чим більші ЗВР зараз, тим більше гривні в економіці.
Але більше гривні не підкріпленої виробництвом більшої кількості товарів та послуг напевне будуть тиснути на інфляцію. А ще є критичний імпорт у вигляді оборонки та ПЕК який потребує саме валюти. Тому збільшення ЗВР, або зменшення його використання - це потенційне зростання інфляції (бачимо це на прикладі зростання обсягів ліквідності, див. дописи Сибарита по понеділках). Зазначу, що можу помилятись, це виключно моє суб'єктивне розуміння ситуації.
От і виходить складна система в які будь-яке штучне рішення може вивести систему із рівноваги. Про штучне рішення маю на увазі притримати частину резервів, щоб девальвувати гривню.
Єдине, про що я можу із впевненістю сказати - це те що я нічого не розумію, а всі дописи - це лише намагання запропонувати альтернативну точку зору, щоб спровокувати дискусію.
І так. Повністю вас підтримую у питанні: "й може хтось колись врешті решт вгадає причину дій НБУ :)"
Realist
 
Повідомлень: 1659
З нами з: 23.01.09
Подякував: 2751 раз.
Подякували: 2050 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 01:07

  Realist написав: Повністю вас підтримую у питанні: "й може хтось колись врешті решт вгадає причину дій НБУ :)"

Над этим вопросом сейчас бьются лучшие умы украинской финансовой аналитики :)

Немного на тему МБ, комментируя Сибарита.
1. Сегодня объемы были существенно больше, чем на прошлой неделе.
2. НБУ сегодня продавал очень ограниченно, дав возможность чуть задрать вверх курс и распродаться экспортерам.
3. Впервые за последний месяц после обеда НБУ не заливал биды, а выставил оффер, чем ограничил рост.
Искатель
 
Повідомлень: 6151
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1006 раз.
Подякували: 4819 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 01:28

  Искатель написав:2. НБУ сегодня продавал очень ограниченно, дав возможность чуть задрать вверх курс и распродаться экспортерам.
т.е. после их распродажи - МБ опять вниз к 35.999 :?
flysoulfly
 
Повідомлень: 3801
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1368 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 12:30

банки-индикаторы ( :) мои индикаторы) по доллару с утра вниз на 5 коп.
может пока....
flysoulfly
 
Повідомлень: 3801
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1368 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 13:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Національний банк вчергове трохи змінив монетарну політику після того як минулого тижня в Україну надійшла фінансова допомога від ЕС, Світового банку та позика від Міжнародного валютного фонду, отримання якої було узгоджено практично в останній момент. Тобто Україна знову має невеликий перепочинок.
Як пояснив Олег Пендзин, Україна отримала минулого тижня 1 млрд доларів від Світового банку, 1,5 млрд євро від ЕС і 900 млн позики від Міжнародного валютного фонду, угоду про це будо підписано 11 листопада.
"Тиждень тому я прогнозував: якщо фінансову підтримку України буде продовжено, а сподівання на це були, долар може знову подешевшати, – акцентував Олег Пендзин. – Тепер Нацбанк здатний ще якийсь час підтримати стабільність гривні. Наступного тижня можливе навіть її невелике, у межах 20 коп., зміцнення щодо долара". https://tsn.ua/exclusive/kurs-valyut-v- ... 58771.html
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6318
З нами з: 19.04.12
Подякував: 95 раз.
Подякували: 986 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 13:58

  Ой+ написав:
Національний банк вчергове трохи змінив монетарну політику після того як минулого тижня в Україну надійшла фінансова допомога від ЕС, Світового банку та позика від Міжнародного валютного фонду, отримання якої було узгоджено практично в останній момент. Тобто Україна знову має невеликий перепочинок.
Як пояснив Олег Пендзин, Україна отримала минулого тижня 1 млрд доларів від Світового банку, 1,5 млрд євро від ЕС і 900 млн позики від Міжнародного валютного фонду, угоду про це будо підписано 11 листопада.
"Тиждень тому я прогнозував: якщо фінансову підтримку України буде продовжено, а сподівання на це були, долар може знову подешевшати, – акцентував Олег Пендзин. – Тепер Нацбанк здатний ще якийсь час підтримати стабільність гривні. Наступного тижня можливе навіть її невелике, у межах 20 коп., зміцнення щодо долара". https://tsn.ua/exclusive/kurs-valyut-v- ... 58771.html

"Якщо перестануть давати" лунало на гілці...
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12464
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1871 раз.
Подякували: 2667 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 10983109841098510986
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3341, 3342, 3343
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
33421 36504869
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 лис, 2023 03:30
Zebra
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1865 13034628
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 жов, 2023 21:12
Успіх
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7976 23000501
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5444)
28.11.2023 14:17
ПриватБанк (3588)
28.11.2023 14:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.