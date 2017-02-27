RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10984109851098610987>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.8 5 108
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
7%
8
37,00-37,50
14%
15
37,50-38,00
30%
32
38,00-38,50
24%
26
38,50-39,00
9%
10
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
8%
9
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 21:55

  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:
  vitaliiangel написав:переток из упавших бизнесов теневой экономики, за овернайты хоть что то платят.

можливо, але зменшення готівки ми також не бачимо. як й збільшення.

они же не пропали? принес бизнес наличку в банк, и на его счетах теперь числится гривна. Эта наличка тоже где-то числится, в агрегатах. Её же не уничтожили. Раньше она в банк не попадала и остатки юр.лиц не увеличивала.

коли бізнес приніс готівку в банк, то так залишки на рахунках збільшилися. але залишки готівки на руках зменшилися (цей облік теж є). так от, готівка загалом не зменшилася
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4756
З нами з: 29.09.19
Подякував: 520 раз.
Подякували: 1233 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 21:57

  Shaman написав:цей облік теж є
такого не встречал, но особо не интересовался. специально не ищи, так если увидишь - дай ссылку. Это оценочные цифры? наличные доллары туда включены? а надо бы включить, потому что за пару минут они превращаются в гривну и попадают на счёт. Безнал растёт, а гривны на руках столько же.

В конце III квартала 2022 года объем наличной иностранной валюты вне банковской системы Украины составляет 107 млрд долларов в эквиваленте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена Комитета Верховной рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка в Telegram.

Как отметил депутат, оценка НБУ включает сбережения населения и теневую экономику.

"Расчеты базируются на экспертных оценках вывоза валюты туристами, оплаты теневого импорта, ввоза валюты трудовыми мигрантами и т.п.",- сообщил Железняк.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20775
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2317 раз.
Подякували: 3293 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 22:26

  Shaman написав:
  Realist написав:я вже дискутував на цю тему з Zebra. гроші витрачає уряд, й наявність в нього гривні не залежить від продажу на міжбанку. в нас же був час, коли НБУ продавав менше валюти, а в уряді гроші були на витрати. Ба більше, уряд отримав гривню й ще під невитрачену допомогу.

Тобто - зростання ЗВР нічого не каже про те, витратив вже гроші уряд чи ні. от кому належить ЗВР - це каже, але цієї інфо я ніде не зустрічав. з того, що бачу - припускаю, що всі ЗВР на балансі НБУ, а в уряду на балансі гривні. треба подивитись або в балансі НБУ за 2023, або за 2022 рік

й може хтось колись врешті решт вгадає причину дій НБУ :)

На жаль не зовсім розумію як це працює.
Якщо НБУ емітував гривню для Мінфіну під валюту яку дали/позичили Державі то ці позичені гроші (гривні) фактично є запущені в економіку (зараз в час війни), бо у Мінфіну витрат більше ніж доходів. В мирний час це напевно по іншому.
Тобто чим більші ЗВР зараз, тим більше гривні в економіці.
Але більше гривні не підкріпленої виробництвом більшої кількості товарів та послуг напевне будуть тиснути на інфляцію. А ще є критичний імпорт у вигляді оборонки та ПЕК який потребує саме валюти. Тому збільшення ЗВР, або зменшення його використання - це потенційне зростання інфляції (бачимо це на прикладі зростання обсягів ліквідності, див. дописи Сибарита по понеділках). Зазначу, що можу помилятись, це виключно моє суб'єктивне розуміння ситуації.
От і виходить складна система в які будь-яке штучне рішення може вивести систему із рівноваги. Про штучне рішення маю на увазі притримати частину резервів, щоб девальвувати гривню.
Єдине, про що я можу із впевненістю сказати - це те що я нічого не розумію, а всі дописи - це лише намагання запропонувати альтернативну точку зору, щоб спровокувати дискусію.
І так. Повністю вас підтримую у питанні: "й може хтось колись врешті решт вгадає причину дій НБУ :)"
Realist
 
Повідомлень: 1659
З нами з: 23.01.09
Подякував: 2751 раз.
Подякували: 2051 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 01:07

  Realist написав: Повністю вас підтримую у питанні: "й може хтось колись врешті решт вгадає причину дій НБУ :)"

Над этим вопросом сейчас бьются лучшие умы украинской финансовой аналитики :)

Немного на тему МБ, комментируя Сибарита.
1. Сегодня объемы были существенно больше, чем на прошлой неделе.
2. НБУ сегодня продавал очень ограниченно, дав возможность чуть задрать вверх курс и распродаться экспортерам.
3. Впервые за последний месяц после обеда НБУ не заливал биды, а выставил оффер, чем ограничил рост.
Искатель
 
Повідомлень: 6151
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1006 раз.
Подякували: 4819 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 01:28

  Искатель написав:2. НБУ сегодня продавал очень ограниченно, дав возможность чуть задрать вверх курс и распродаться экспортерам.
т.е. после их распродажи - МБ опять вниз к 35.999 :?
flysoulfly
 
Повідомлень: 3801
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1368 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 12:30

банки-индикаторы ( :) мои индикаторы) по доллару с утра вниз на 5 коп.
может пока....
flysoulfly
 
Повідомлень: 3801
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1368 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 13:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Національний банк вчергове трохи змінив монетарну політику після того як минулого тижня в Україну надійшла фінансова допомога від ЕС, Світового банку та позика від Міжнародного валютного фонду, отримання якої було узгоджено практично в останній момент. Тобто Україна знову має невеликий перепочинок.
Як пояснив Олег Пендзин, Україна отримала минулого тижня 1 млрд доларів від Світового банку, 1,5 млрд євро від ЕС і 900 млн позики від Міжнародного валютного фонду, угоду про це будо підписано 11 листопада.
"Тиждень тому я прогнозував: якщо фінансову підтримку України буде продовжено, а сподівання на це були, долар може знову подешевшати, – акцентував Олег Пендзин. – Тепер Нацбанк здатний ще якийсь час підтримати стабільність гривні. Наступного тижня можливе навіть її невелике, у межах 20 коп., зміцнення щодо долара". https://tsn.ua/exclusive/kurs-valyut-v- ... 58771.html
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6320
З нами з: 19.04.12
Подякував: 95 раз.
Подякували: 986 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 13:58

  Ой+ написав:
Національний банк вчергове трохи змінив монетарну політику після того як минулого тижня в Україну надійшла фінансова допомога від ЕС, Світового банку та позика від Міжнародного валютного фонду, отримання якої було узгоджено практично в останній момент. Тобто Україна знову має невеликий перепочинок.
Як пояснив Олег Пендзин, Україна отримала минулого тижня 1 млрд доларів від Світового банку, 1,5 млрд євро від ЕС і 900 млн позики від Міжнародного валютного фонду, угоду про це будо підписано 11 листопада.
"Тиждень тому я прогнозував: якщо фінансову підтримку України буде продовжено, а сподівання на це були, долар може знову подешевшати, – акцентував Олег Пендзин. – Тепер Нацбанк здатний ще якийсь час підтримати стабільність гривні. Наступного тижня можливе навіть її невелике, у межах 20 коп., зміцнення щодо долара". https://tsn.ua/exclusive/kurs-valyut-v- ... 58771.html

"Якщо перестануть давати" лунало на гілці...
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12465
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1871 раз.
Подякували: 2667 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 15:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Zebra написав:"Якщо перестануть давати" лунало на гілці..

Дають, але переважно в борг, тобто позичають:
Станом на 31 жовтня державний та гарантований державою борг України становив 4 958,37 млрд грн або $136,35 млрд, збільшившись за місяць на 71,77 млрд грн або на $2,72 млрд. https://bin.ua/news/economics/economic/ ... na-27.html

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за третій квартал 2023 року, який обліковується для розрахунку пенсії. За останні три місяці зарплата впала майже на 1500 гривень.
* червень - 16 012,38 гривень
* липень - 13 996,68 гривень
* серпень - 13 778,13 гривень
* вересень - 14 518,38 гривень. https://bin.ua/news/economics/economic/ ... he-na.html
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6320
З нами з: 19.04.12
Подякував: 95 раз.
Подякували: 986 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 16:30

На порталі ПФУ з`явилась середня зарплата за 3й квартал, причому дуже смішним шрифтом: https://www.pfu.gov.ua/2158510-pokaznyk ... -2023-rik/

24.11.2023 Дата затвердження
13 996 гривень 68 копійок за липень 2023 року
13 778 гривень 13 копійок за серпень 2023 року
14 518 гривень 38 копійок за вересень 2023 року 

Навіть менше, аніж у 2му кварталі.
Яка інфляція, який обвал курсу -- от же ж смішні зубожителі. :)



Виплати військ.премії за жовтень ще не було.
За літо зарплату внесли в ПФУ (вже з місяць). До речі, там річні суми на 0.35% більші, аніж фактично отримані виплати. Фанатам скиглення про бюдж.“цицьку” -- на замітку!
До речі, пенс.калькулятор просто не працював, поки не було середн.зарпл. -- не хотів бідолаха ділити на нуль. :)
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1500
З нами з: 24.08.10
Подякував: 103 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 10984109851098610987>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3341, 3342, 3343
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
33421 36505052
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 лис, 2023 03:30
Zebra
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1865 13034720
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 жов, 2023 21:12
Успіх
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7976 23000589
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3590)
28.11.2023 15:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.