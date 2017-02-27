vitaliiangel написав:переток из упавших бизнесов теневой экономики, за овернайты хоть что то платят.
можливо, але зменшення готівки ми також не бачимо. як й збільшення.
они же не пропали? принес бизнес наличку в банк, и на его счетах теперь числится гривна. Эта наличка тоже где-то числится, в агрегатах. Её же не уничтожили. Раньше она в банк не попадала и остатки юр.лиц не увеличивала.
коли бізнес приніс готівку в банк, то так залишки на рахунках збільшилися. але залишки готівки на руках зменшилися (цей облік теж є). так от, готівка загалом не зменшилася
такого не встречал, но особо не интересовался. специально не ищи, так если увидишь - дай ссылку. Это оценочные цифры? наличные доллары туда включены? а надо бы включить, потому что за пару минут они превращаются в гривну и попадают на счёт. Безнал растёт, а гривны на руках столько же.
В конце III квартала 2022 года объем наличной иностранной валюты вне банковской системы Украины составляет 107 млрд долларов в эквиваленте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена Комитета Верховной рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка в Telegram.
Как отметил депутат, оценка НБУ включает сбережения населения и теневую экономику.
"Расчеты базируются на экспертных оценках вывоза валюты туристами, оплаты теневого импорта, ввоза валюты трудовыми мигрантами и т.п.",- сообщил Железняк.
Realist написав:я вже дискутував на цю тему з Zebra. гроші витрачає уряд, й наявність в нього гривні не залежить від продажу на міжбанку. в нас же був час, коли НБУ продавав менше валюти, а в уряді гроші були на витрати. Ба більше, уряд отримав гривню й ще під невитрачену допомогу.
Тобто - зростання ЗВР нічого не каже про те, витратив вже гроші уряд чи ні. от кому належить ЗВР - це каже, але цієї інфо я ніде не зустрічав. з того, що бачу - припускаю, що всі ЗВР на балансі НБУ, а в уряду на балансі гривні. треба подивитись або в балансі НБУ за 2023, або за 2022 рік
й може хтось колись врешті решт вгадає причину дій НБУ
На жаль не зовсім розумію як це працює. Якщо НБУ емітував гривню для Мінфіну під валюту яку дали/позичили Державі то ці позичені гроші (гривні) фактично є запущені в економіку (зараз в час війни), бо у Мінфіну витрат більше ніж доходів. В мирний час це напевно по іншому. Тобто чим більші ЗВР зараз, тим більше гривні в економіці. Але більше гривні не підкріпленої виробництвом більшої кількості товарів та послуг напевне будуть тиснути на інфляцію. А ще є критичний імпорт у вигляді оборонки та ПЕК який потребує саме валюти. Тому збільшення ЗВР, або зменшення його використання - це потенційне зростання інфляції (бачимо це на прикладі зростання обсягів ліквідності, див. дописи Сибарита по понеділках). Зазначу, що можу помилятись, це виключно моє суб'єктивне розуміння ситуації. От і виходить складна система в які будь-яке штучне рішення може вивести систему із рівноваги. Про штучне рішення маю на увазі притримати частину резервів, щоб девальвувати гривню. Єдине, про що я можу із впевненістю сказати - це те що я нічого не розумію, а всі дописи - це лише намагання запропонувати альтернативну точку зору, щоб спровокувати дискусію. І так. Повністю вас підтримую у питанні: "й може хтось колись врешті решт вгадає причину дій НБУ "
Realist написав: Повністю вас підтримую у питанні: "й може хтось колись врешті решт вгадає причину дій НБУ "
Над этим вопросом сейчас бьются лучшие умы украинской финансовой аналитики
Немного на тему МБ, комментируя Сибарита. 1. Сегодня объемы были существенно больше, чем на прошлой неделе. 2. НБУ сегодня продавал очень ограниченно, дав возможность чуть задрать вверх курс и распродаться экспортерам. 3. Впервые за последний месяц после обеда НБУ не заливал биды, а выставил оффер, чем ограничил рост.
Національний банк вчергове трохи змінив монетарну політику після того як минулого тижня в Україну надійшла фінансова допомога від ЕС, Світового банку та позика від Міжнародного валютного фонду, отримання якої було узгоджено практично в останній момент. Тобто Україна знову має невеликий перепочинок. Як пояснив Олег Пендзин, Україна отримала минулого тижня 1 млрд доларів від Світового банку, 1,5 млрд євро від ЕС і 900 млн позики від Міжнародного валютного фонду, угоду про це будо підписано 11 листопада. "Тиждень тому я прогнозував: якщо фінансову підтримку України буде продовжено, а сподівання на це були, долар може знову подешевшати, – акцентував Олег Пендзин. – Тепер Нацбанк здатний ще якийсь час підтримати стабільність гривні. Наступного тижня можливе навіть її невелике, у межах 20 коп., зміцнення щодо долара". https://tsn.ua/exclusive/kurs-valyut-v- ... 58771.html
Національний банк вчергове трохи змінив монетарну політику після того як минулого тижня в Україну надійшла фінансова допомога від ЕС, Світового банку та позика від Міжнародного валютного фонду, отримання якої було узгоджено практично в останній момент. Тобто Україна знову має невеликий перепочинок. Як пояснив Олег Пендзин, Україна отримала минулого тижня 1 млрд доларів від Світового банку, 1,5 млрд євро від ЕС і 900 млн позики від Міжнародного валютного фонду, угоду про це будо підписано 11 листопада. "Тиждень тому я прогнозував: якщо фінансову підтримку України буде продовжено, а сподівання на це були, долар може знову подешевшати, – акцентував Олег Пендзин. – Тепер Нацбанк здатний ще якийсь час підтримати стабільність гривні. Наступного тижня можливе навіть її невелике, у межах 20 коп., зміцнення щодо долара". https://tsn.ua/exclusive/kurs-valyut-v- ... 58771.html
Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за третій квартал 2023 року, який обліковується для розрахунку пенсії. За останні три місяці зарплата впала майже на 1500 гривень. * червень - 16 012,38 гривень * липень - 13 996,68 гривень * серпень - 13 778,13 гривень * вересень - 14 518,38 гривень. https://bin.ua/news/economics/economic/ ... he-na.html
24.11.2023 Дата затвердження 13 996 гривень 68 копійок за липень 2023 року 13 778 гривень 13 копійок за серпень 2023 року 14 518 гривень 38 копійок за вересень 2023 року
Навіть менше, аніж у 2му кварталі. Яка інфляція, який обвал курсу -- от же ж смішні зубожителі.
Виплати військ.премії за жовтень ще не було. За літо зарплату внесли в ПФУ (вже з місяць). До речі, там річні суми на 0.35% більші, аніж фактично отримані виплати. Фанатам скиглення про бюдж.“цицьку” -- на замітку! До речі, пенс.калькулятор просто не працював, поки не було середн.зарпл. -- не хотів бідолаха ділити на нуль.