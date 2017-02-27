Додано: Вів 28 лис, 2023 16:32

vitaliiangel написав: а если у меня в декларации миллионы, а из расходов только красная рыба, это не будет подозрительно? а если у меня в декларации миллионы, а из расходов только красная рыба, это не будет подозрительно?

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з...............28.11.2023..........29.11.2023дата розрахунку..............27.11.2023...........28.11.2023Євро.................................39,6579................39,8172Долар США......................36,2173...................+0.41%Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0028.11.2023........................36,3609Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару(вчера 1.0950)По данным анализа ликвидности, вчера интервенции НБУ составили около 165 млн. Это примерно на 60 млн. больше привычного.Хоть алгоритмы, которые НБУ использует при регулировании гибкости все еще не понятны, подражание естественным процессам, при которых курс зависит от соотношения спроса и предложения, налицо.На этот раз всплеск спроса не был столь крупным, как предыдущие пару раз, но и не стал однодневным. Сегодня ситуация достаточно похожая. Пока рано говорить об общем изменении ситуации, это может быть как появление почти одновременно двух среднеразмерных тяжеловесов, так и попытка (неудачная) изменения тактики покупки большой суммы.В любом случае, сочетание вчерашнего высокого закрытия с сегодняшним спросом привели к существенному росту. Справочный курс оказался выше действующего официального на 14.4 копейки.Тактика НБУ сегодня существенно отличалась от вчерашней. Регулятор сначала позволил котировкам резко вырасти, а потом начал интервенции и остановил рост. Результатом этой тактики стало то, что справочный курс получился на уровне максимальных котировок, а официальный почти не отличается от справочного. Если бы регулятором был я, я бы так действовал в рамках подготовки к развороту. Жаль, что я не регуляторИтоговый прирост официального курса составил 14.7 копейки.Индекс доллара DXY в 15-00(вчера 103.26)Рынок успокоился........................................................Будет.Все методы оценки в целях контроля рассчитаны на среднестатистическое финансовое поведение. У нас ситуация сильно усложняется тем, что копируются методы контроля, которые основаны не на нашем поведении. Поэтому сильно выделяться нельзя.Если, зарабатывая миллионы, Вы будете покупать новый огрызок через полгода после презентации, а не сразу, Вас сочтут чудаком. Но если Вы вообще его не купите, к Вам придут домой и будут проверять гириНе выпендривайтесь, товарищ Иванов! Слушайте полонез Огинского. (с)ЗЫ Нарушение пищевого поведения будет выглядеть еще подозрительней. Купите к рыбе хотя бы хлеба