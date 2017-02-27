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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10984109851098610987

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.8 5 108
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
7%
8
37,00-37,50
14%
15
37,50-38,00
30%
32
38,00-38,50
24%
26
38,50-39,00
9%
10
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
8%
9
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 16:32

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............28.11.2023..........29.11.2023
дата розрахунку..............27.11.2023...........28.11.2023
Євро.................................39,6579................39,8172
Долар США......................36,2173................36,3644...+0.41%

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
28.11.2023........................36,3609

Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0950 (вчера 1.0950)

По данным анализа ликвидности, вчера интервенции НБУ составили около 165 млн. Это примерно на 60 млн. больше привычного.
Хоть алгоритмы, которые НБУ использует при регулировании гибкости все еще не понятны, подражание естественным процессам, при которых курс зависит от соотношения спроса и предложения, налицо.
На этот раз всплеск спроса не был столь крупным, как предыдущие пару раз, но и не стал однодневным. Сегодня ситуация достаточно похожая. Пока рано говорить об общем изменении ситуации, это может быть как появление почти одновременно двух среднеразмерных тяжеловесов, так и попытка (неудачная) изменения тактики покупки большой суммы.
В любом случае, сочетание вчерашнего высокого закрытия с сегодняшним спросом привели к существенному росту. Справочный курс оказался выше действующего официального на 14.4 копейки.
Тактика НБУ сегодня существенно отличалась от вчерашней. Регулятор сначала позволил котировкам резко вырасти, а потом начал интервенции и остановил рост. Результатом этой тактики стало то, что справочный курс получился на уровне максимальных котировок, а официальный почти не отличается от справочного. Если бы регулятором был я, я бы так действовал в рамках подготовки к развороту. Жаль, что я не регулятор :)
Итоговый прирост официального курса составил 14.7 копейки.

Индекс доллара DXY в 15-00 103.22 (вчера 103.26)
Рынок успокоился.
.......................................................
  vitaliiangel написав:а если у меня в декларации миллионы, а из расходов только красная рыба, это не будет подозрительно?

Будет.
Все методы оценки в целях контроля рассчитаны на среднестатистическое финансовое поведение. У нас ситуация сильно усложняется тем, что копируются методы контроля, которые основаны не на нашем поведении. Поэтому сильно выделяться нельзя.
Если, зарабатывая миллионы, Вы будете покупать новый огрызок через полгода после презентации, а не сразу, Вас сочтут чудаком. Но если Вы вообще его не купите, к Вам придут домой и будут проверять гири :)
Не выпендривайтесь, товарищ Иванов! Слушайте полонез Огинского. (с)

ЗЫ Нарушение пищевого поведения будет выглядеть еще подозрительней. Купите к рыбе хотя бы хлеба :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 16:48

  Bobua написав:За літо зарплату внесли в ПФУ (вже з місяць). До речі, там річні суми на 0.35% більші, аніж фактично отримані виплати. Фанатам скиглення про бюдж.“цицьку” -- на замітку!
До речі, пенс.калькулятор просто не працював, поки не було середн.зарпл. -- не хотів бідолаха ділити на нуль. :)

Ця звітність подається один раз за квартал, тоб то за 7-8-9 місяці у жовтні.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 17:41

  Сибарит написав:
  vitaliiangel написав:а если у меня в декларации миллионы, а из расходов только красная рыба, это не будет подозрительно?

Будет.
Все методы оценки в целях контроля рассчитаны на среднестатистическое финансовое поведение. У нас ситуация сильно усложняется тем, что копируются методы контроля, которые основаны не на нашем поведении. Поэтому сильно выделяться нельзя.
Если, зарабатывая миллионы, Вы будете покупать новый огрызок через полгода после презентации, а не сразу, Вас сочтут чудаком. Но если Вы вообще его не купите, к Вам придут домой и будут проверять гири :)
Не выпендривайтесь, товарищ Иванов! Слушайте полонез Огинского. (с)

ЗЫ Нарушение пищевого поведения будет выглядеть еще подозрительней. Купите к рыбе хотя бы хлеба :)

Для успокоения общественности хочу сказать, что данный гражданин уже находится у нас в разработке. Намедни в органы поступила телефонограмма от "доброжелателя". На данный момент вышестоящее руководство уже проводит консультации с гастроэнтерологами - законно ли это вообще - красная рыба без хлеба.
Зарплаты упали на полторы тысячи, гранты не дают - давимся кредитами, доллар не 40, а 37, а товарищ рыбу красную за обе щеки наминает. :)
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 18:19

Облигации

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 28 листопада 2023 року, до державного бюджету
залучено 6 525 276 965,72 грн.
Из них:
- UA4000229025 - до 05.06.2024 - 189 дн. - 16,53% (-0.26) - 2 763 475 338,62 грн;
- UA4000229264 - до 15.10.2025 - 686 дн. - 17,64% (-0.16) - 3 067 120 466,76 грн;
- UA4000229116 - до 24.02.2027 - 1183 дн. - 18,60% (-0.1) - 694 681 160,34 грн.

Сегодня только гривна. Выпуски и лимиты те же, что и неделей ранее.
Привлеченный объем выглядит весьма скромным, всего около 2/3 предложенного количества бумаг, а уменьшение доходности выглядит оптимистично (с точки зрения государственных финансов).
Два коротких выпуска размещены в полном объеме, спрос на них почти вдвое превышал предложение.
А вот с длинными не сложилось. Рискну высказать предположение, что его былая популярность была вызвана сходством характеристик с "резервными", но слишком долгое нахождение в состоянии ожидания статуса охладило пыл покупателей. Тем не менее, уровень доходности и в этом выпуске упал за счет былой популярности.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 18:26

  Bobua написав:На порталі ПФУ з`явилась середня зарплата за 3й квартал, причому дуже смішним шрифтом: https://www.pfu.gov.ua/2158510-pokaznyk ... -2023-rik/

24.11.2023 Дата затвердження
13 996 гривень 68 копійок за липень 2023 року
13 778 гривень 13 копійок за серпень 2023 року
14 518 гривень 38 копійок за вересень 2023 року 

Навіть менше, аніж у 2му кварталі.
Яка інфляція, який обвал курсу -- от же ж смішні зубожителі. :)



Виплати військ.премії за жовтень ще не було.
За літо зарплату внесли в ПФУ (вже з місяць). До речі, там річні суми на 0.35% більші, аніж фактично отримані виплати. Фанатам скиглення про бюдж.“цицьку” -- на замітку!
До речі, пенс.калькулятор просто не працював, поки не було середн.зарпл. -- не хотів бідолаха ділити на нуль. :)

17504 грн (~$480) - середня реальна зарплата на сьогодні

https://www.work.ua/stat/salary/?time=year

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