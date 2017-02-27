vitaliiangel написав:а если у меня в декларации миллионы, а из расходов только красная рыба, это не будет подозрительно?
Будет. Все методы оценки в целях контроля рассчитаны на среднестатистическое финансовое поведение. У нас ситуация сильно усложняется тем, что копируются методы контроля, которые основаны не на нашем поведении. Поэтому сильно выделяться нельзя. Если, зарабатывая миллионы, Вы будете покупать новый огрызок через полгода после презентации, а не сразу, Вас сочтут чудаком. Но если Вы вообще его не купите, к Вам придут домой и будут проверять гири Не выпендривайтесь, товарищ Иванов! Слушайте полонез Огинского. (с)
ЗЫ Нарушение пищевого поведения будет выглядеть еще подозрительней. Купите к рыбе хотя бы хлеба
Для успокоения общественности хочу сказать, что данный гражданин уже находится у нас в разработке. Намедни в органы поступила телефонограмма от "доброжелателя". На данный момент вышестоящее руководство уже проводит консультации с гастроэнтерологами - законно ли это вообще - красная рыба без хлеба. Зарплаты упали на полторы тысячи, гранты не дают - давимся кредитами, доллар не 40, а 37, а товарищ рыбу красную за обе щеки наминает.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 28 листопада 2023 року, до державного бюджету залучено 6 525 276 965,72 грн. Из них: - UA4000229025 - до 05.06.2024 - 189 дн. - 16,53% (-0.26) - 2 763 475 338,62 грн; - UA4000229264 - до 15.10.2025 - 686 дн. - 17,64% (-0.16) - 3 067 120 466,76 грн; - UA4000229116 - до 24.02.2027 - 1183 дн. - 18,60% (-0.1) - 694 681 160,34 грн.
Сегодня только гривна. Выпуски и лимиты те же, что и неделей ранее. Привлеченный объем выглядит весьма скромным, всего около 2/3 предложенного количества бумаг, а уменьшение доходности выглядит оптимистично (с точки зрения государственных финансов). Два коротких выпуска размещены в полном объеме, спрос на них почти вдвое превышал предложение. А вот с длинными не сложилось. Рискну высказать предположение, что его былая популярность была вызвана сходством характеристик с "резервными", но слишком долгое нахождение в состоянии ожидания статуса охладило пыл покупателей. Тем не менее, уровень доходности и в этом выпуске упал за счет былой популярности.
24.11.2023 Дата затвердження 13 996 гривень 68 копійок за липень 2023 року 13 778 гривень 13 копійок за серпень 2023 року 14 518 гривень 38 копійок за вересень 2023 року
Навіть менше, аніж у 2му кварталі. Яка інфляція, який обвал курсу -- от же ж смішні зубожителі.
Виплати військ.премії за жовтень ще не було. За літо зарплату внесли в ПФУ (вже з місяць). До речі, там річні суми на 0.35% більші, аніж фактично отримані виплати. Фанатам скиглення про бюдж.“цицьку” -- на замітку! До речі, пенс.калькулятор просто не працював, поки не було середн.зарпл. -- не хотів бідолаха ділити на нуль.
17504 грн (~$480) - середня реальна зарплата на сьогодні