vitaliiangel написав:а если у меня в декларации миллионы, а из расходов только красная рыба, это не будет подозрительно?
Будет. Все методы оценки в целях контроля рассчитаны на среднестатистическое финансовое поведение. У нас ситуация сильно усложняется тем, что копируются методы контроля, которые основаны не на нашем поведении. Поэтому сильно выделяться нельзя. Если, зарабатывая миллионы, Вы будете покупать новый огрызок через полгода после презентации, а не сразу, Вас сочтут чудаком. Но если Вы вообще его не купите, к Вам придут домой и будут проверять гири Не выпендривайтесь, товарищ Иванов! Слушайте полонез Огинского. (с)
ЗЫ Нарушение пищевого поведения будет выглядеть еще подозрительней. Купите к рыбе хотя бы хлеба
Для успокоения общественности хочу сказать, что данный гражданин уже находится у нас в разработке. Намедни в органы поступила телефонограмма от "доброжелателя". На данный момент вышестоящее руководство уже проводит консультации с гастроэнтерологами - законно ли это вообще - красная рыба без хлеба. Зарплаты упали на полторы тысячи, гранты не дают - давимся кредитами, доллар не 40, а 37, а товарищ рыбу красную за обе щеки наминает.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 28 листопада 2023 року, до державного бюджету залучено 6 525 276 965,72 грн. Из них: - UA4000229025 - до 05.06.2024 - 189 дн. - 16,53% (-0.26) - 2 763 475 338,62 грн; - UA4000229264 - до 15.10.2025 - 686 дн. - 17,64% (-0.16) - 3 067 120 466,76 грн; - UA4000229116 - до 24.02.2027 - 1183 дн. - 18,60% (-0.1) - 694 681 160,34 грн.
Сегодня только гривна. Выпуски и лимиты те же, что и неделей ранее. Привлеченный объем выглядит весьма скромным, всего около 2/3 предложенного количества бумаг, а уменьшение доходности выглядит оптимистично (с точки зрения государственных финансов). Два коротких выпуска размещены в полном объеме, спрос на них почти вдвое превышал предложение. А вот с длинными не сложилось. Рискну высказать предположение, что его былая популярность была вызвана сходством характеристик с "резервными", но слишком долгое нахождение в состоянии ожидания статуса охладило пыл покупателей. Тем не менее, уровень доходности и в этом выпуске упал за счет былой популярности.
24.11.2023 Дата затвердження 13 996 гривень 68 копійок за липень 2023 року 13 778 гривень 13 копійок за серпень 2023 року 14 518 гривень 38 копійок за вересень 2023 року
Навіть менше, аніж у 2му кварталі. Яка інфляція, який обвал курсу -- от же ж смішні зубожителі.
Виплати військ.премії за жовтень ще не було. За літо зарплату внесли в ПФУ (вже з місяць). До речі, там річні суми на 0.35% більші, аніж фактично отримані виплати. Фанатам скиглення про бюдж.“цицьку” -- на замітку! До речі, пенс.калькулятор просто не працював, поки не було середн.зарпл. -- не хотів бідолаха ділити на нуль.
17504 грн (~$480) - середня реальна зарплата на сьогодні
Realist написав:я вже дискутував на цю тему з Zebra. гроші витрачає уряд, й наявність в нього гривні не залежить від продажу на міжбанку. в нас же був час, коли НБУ продавав менше валюти, а в уряді гроші були на витрати. Ба більше, уряд отримав гривню й ще під невитрачену допомогу.
Тобто - зростання ЗВР нічого не каже про те, витратив вже гроші уряд чи ні. от кому належить ЗВР - це каже, але цієї інфо я ніде не зустрічав. з того, що бачу - припускаю, що всі ЗВР на балансі НБУ, а в уряду на балансі гривні. треба подивитись або в балансі НБУ за 2023, або за 2022 рік
й може хтось колись врешті решт вгадає причину дій НБУ
На жаль не зовсім розумію як це працює. Якщо НБУ емітував гривню для Мінфіну під валюту яку дали/позичили Державі то ці позичені гроші (гривні) фактично є запущені в економіку (зараз в час війни), бо у Мінфіну витрат більше ніж доходів. В мирний час це напевно по іншому. Тобто чим більші ЗВР зараз, тим більше гривні в економіці. Але більше гривні не підкріпленої виробництвом більшої кількості товарів та послуг напевне будуть тиснути на інфляцію. А ще є критичний імпорт у вигляді оборонки та ПЕК який потребує саме валюти. Тому збільшення ЗВР, або зменшення його використання - це потенційне зростання інфляції (бачимо це на прикладі зростання обсягів ліквідності, див. дописи Сибарита по понеділках). Зазначу, що можу помилятись, це виключно моє суб'єктивне розуміння ситуації. От і виходить складна система в які будь-яке штучне рішення може вивести систему із рівноваги. Про штучне рішення маю на увазі притримати частину резервів, щоб девальвувати гривню. Єдине, про що я можу із впевненістю сказати - це те що я нічого не розумію, а всі дописи - це лише намагання запропонувати альтернативну точку зору, щоб спровокувати дискусію. І так. Повністю вас підтримую у питанні: "й може хтось колись врешті решт вгадає причину дій НБУ "
ніхто не пропонує притримувати резерви. але якщо на міжбанку стабільно не вистачає валюти, то ніщо не заважає так продавати валюту, як це було раніше - якщо іде інтервенція НБУ, то вона проходить на верхніх рівнях продаж. а не хаотично, як зараз.
тактична мета може бути різна - але стратегічно ми накопичуємо структурні перекоси. й вибухнути це може раніше, ніж хтось думає.
Сибарит а можно задать вопрос (почти личного характера).
какой то субъект, заносит в кассу банка наличную валюту, которая никем нигде не учитывается, а гривну от обмена ложит на счёт. Получается в агрегате м2 гривны стало больше без какой либо эмиссии? или как учитывается переток из наличной валюты в гривневый безнал?
Shaman написав:але стратегічно ми накопичуємо структурні перекоси. й вибухнути це може раніше, ніж хтось думає.
Гроші які отримують військові- а це добрих 50-70 млрд грн в місяць - в повному обсязі на товарний ринок не потрапляють і акамулюються у вигляді нуликів на поточних рахунках зарплатних карт Так , частина пересилається сімям, частина по ПІДВИЩЕНИМ цінам витрачається в фронтовій зоні (від 0 до 100 км від лінії активних бойових дій) на товари повсякденного вжитку, ще частина на необхідні для війни товари (запчастини , дрони,акамулятори ,рації,прилади нічного бачення, форму і так далі...тобто на товари які ДОПОМАГАЮТЬ ВИЖИТИ) От і виходить що поки що гривня (зайвоемітована і не забезпечена товарами) частково заморожена військовими і на ринок не тисне.
Shaman написав:але стратегічно ми накопичуємо структурні перекоси. й вибухнути це може раніше, ніж хтось думає.
Гроші які отримують військові- а це добрих 50-70 млрд грн в місяць - в повному обсязі на товарний ринок не потрапляють і акамулюються у вигляді нуликів на поточних рахунках зарплатних карт Так , частина пересилається сімям, частина по ПІДВИЩЕНИМ цінам витрачається в фронтовій зоні (від 0 до 100 км від лінії активних бойових дій) на товари повсякденного вжитку, ще частина на необхідні для війни товари (запчастини , дрони,акамулятори ,рації,прилади нічного бачення, форму і так далі...тобто на товари які ДОПОМАГАЮТЬ ВИЖИТИ) От і виходить що поки що гривня (зайвоемітована і не забезпечена товарами) частково заморожена військовими і на ринок не тисне.
ми бачили це протягом весни здається. але останні кілька місяців гроші на рахунках фізосіб майже не збільшуються - тобто їх витрачають.
vitaliiangel написав:Сибарит а можно задать вопрос (почти личного характера).
какой то субъект, заносит в кассу банка наличную валюту, которая никем нигде не учитывается, а гривну от обмена ложит на счёт. Получается в агрегате м2 гривны стало больше без какой либо эмиссии? или как учитывается переток из наличной валюты в гривневый безнал?
вибачте, що без запрошення
гривня скоріш за все не зміниться, бо ця гривня яку ви поклали на рахунок - банк десь зняв з рахунку. а от валюта теж з'явиться на балансі. тому класичний М2 (який містить й грн, й дол) збільшиться. гривневий М2 - ні.
якби ви внесли просто гривню, то М2 не зміниться бо безготівка зросла, готівка зменшилась. готівку гривню обліковують, а от готівкову валюту - ні.
й агрегат М2 залежить не лише від емісії. а от грошова база - так
Shaman написав:але стратегічно ми накопичуємо структурні перекоси. й вибухнути це може раніше, ніж хтось думає.
Гроші які отримують військові- а це добрих 50-70 млрд грн в місяць - в повному обсязі на товарний ринок не потрапляють і акамулюються у вигляді нуликів на поточних рахунках зарплатних карт Так , частина пересилається сімям, частина по ПІДВИЩЕНИМ цінам витрачається в фронтовій зоні (від 0 до 100 км від лінії активних бойових дій) на товари повсякденного вжитку, ще частина на необхідні для війни товари (запчастини , дрони,акамулятори ,рації,прилади нічного бачення, форму і так далі...тобто на товари які ДОПОМАГАЮТЬ ВИЖИТИ) От і виходить що поки що гривня (зайвоемітована і не забезпечена товарами) частково заморожена військовими і на ринок не тисне.
ми бачили це протягом весни здається. але останні кілька місяців гроші на рахунках фізосіб майже не збільшуються - тобто їх витрачають.
Так відмова від офіційного курсу в очах пересічного =сильна інфляція+заборона на зняття депозитів... Можливо як варіант - тримають в банках ...трьохлітрових готівку.
budivelnik написав:Гроші які отримують військові- а це добрих 50-70 млрд грн в місяць - в повному обсязі на товарний ринок не потрапляють і акамулюються у вигляді нуликів на поточних рахунках зарплатних карт Так , частина пересилається сімям, частина по ПІДВИЩЕНИМ цінам витрачається в фронтовій зоні (від 0 до 100 км від лінії активних бойових дій) на товари повсякденного вжитку, ще частина на необхідні для війни товари (запчастини , дрони,акамулятори ,рації,прилади нічного бачення, форму і так далі...тобто на товари які ДОПОМАГАЮТЬ ВИЖИТИ) От і виходить що поки що гривня (зайвоемітована і не забезпечена товарами) частково заморожена військовими і на ринок не тисне.
ми бачили це протягом весни здається. але останні кілька місяців гроші на рахунках фізосіб майже не збільшуються - тобто їх витрачають.
Так відмова від офіційного курсу в очах пересічного =сильна інфляція+заборона на зняття депозитів... Можливо як варіант - тримають в банках ...трьохлітрових готівку.
готівка гривні теж не зростає. хіба що готівкова валюта...