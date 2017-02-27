Realist написав:

Shaman написав: Realist написав: я вже дискутував на цю тему з Zebra. гроші витрачає уряд, й наявність в нього гривні не залежить від продажу на міжбанку. в нас же був час, коли НБУ продавав менше валюти, а в уряді гроші були на витрати. Ба більше, уряд отримав гривню й ще під невитрачену допомогу.



Тобто - зростання ЗВР нічого не каже про те, витратив вже гроші уряд чи ні. от кому належить ЗВР - це каже, але цієї інфо я ніде не зустрічав. з того, що бачу - припускаю, що всі ЗВР на балансі НБУ, а в уряду на балансі гривні. треба подивитись або в балансі НБУ за 2023, або за 2022 рік



й може хтось колись врешті решт вгадає причину дій НБУ я вже дискутував на цю тему з. гроші витрачає уряд, й наявність в нього гривні не залежить від продажу на міжбанку. в нас же був час, коли НБУ продавав менше валюти, а в уряді гроші були на витрати. Ба більше, уряд отримав гривню й ще під невитрачену допомогу.Тобто - зростання ЗВР нічого не каже про те, витратив вже гроші уряд чи ні. от кому належить ЗВР - це каже, але цієї інфо я ніде не зустрічав. з того, що бачу - припускаю, що всі ЗВР на балансі НБУ, а в уряду на балансі гривні. треба подивитись або в балансі НБУ за 2023, або за 2022 рікй може хтось колись врешті решт вгадає причину дій НБУ

"й може хтось колись врешті решт вгадає причину дій НБУ "

На жаль не зовсім розумію як це працює.Якщо НБУ емітував гривню для Мінфіну під валюту яку дали/позичили Державі то ці позичені гроші (гривні) фактично є запущені в економіку (зараз в час війни), бо у Мінфіну витрат більше ніж доходів. В мирний час це напевно по іншому.Тобто чим більші ЗВР зараз, тим більше гривні в економіці.Але більше гривні не підкріпленої виробництвом більшої кількості товарів та послуг напевне будуть тиснути на інфляцію. А ще є критичний імпорт у вигляді оборонки та ПЕК який потребує саме валюти. Тому збільшення ЗВР, або зменшення його використання - це потенційне зростання інфляції (бачимо це на прикладі зростання обсягів ліквідності, див. дописи Сибарита по понеділках). Зазначу, що можу помилятись, це виключно моє суб'єктивне розуміння ситуації.От і виходить складна система в які будь-яке штучне рішення може вивести систему із рівноваги. Про штучне рішення маю на увазі, а всі дописи - це лише намагання запропонувати альтернативну точку зору, щоб спровокувати дискусію.І так. Повністю вас підтримую у питанні: