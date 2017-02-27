как видишь не одно) ещё идут перетоки из наличной валюты в гривневый безнал.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 лис, 2023 21:34
как видишь не одно) ещё идут перетоки из наличной валюты в гривневый безнал.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 28 лис, 2023 21:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 28 лис, 2023 21:48
Додано: Вів 28 лис, 2023 22:17
Так, у пенсійного фонду завжди якісь свої розрахунки, щось типу "середня по економіці". Питав колись ПФ про це - відповідь "це та зарплата, яка використовується для розахунку пенсій" Троллінг 80 лвл.
Додано: Вів 28 лис, 2023 22:44
С агрегатами теоретически уже разобрался коллега Shaman, но я не ответить на вопрос почти личного характера не могу
Тем более, что на практике это, насколько я понимаю, происходит несколько сложнее.
Для более полного понимания процессов, мне видится целесообразным разбить сложную процедуру на элементарные:
1. Оприходование банком наличной валюты.
2. Наличный обмен.
3. Зачисление гривны на счет.
1. Начнем с того, что любая безналичная валюта учитывается в центробанке-эмитенте. Для того, чтобы перевести наличный доллар в безналичный, банк должен его отвезти и сдать в банк-корреспондент, в взамен получить циферки на своем коррсчете. Так по цепочке это дойдет до одного из банков ФРС.
С обналичкой все также, только наоборот. Процедура весьма сложна, особенно при проблемах с логистикой, и никто мелкими партиями так заморачиваться не будет.
Банк поместит принятую наличку в кассу и использует ее для продажи или выдачи со счета. Насколько я могу судить, спрос на наличную валюту превышает предложение, наличка регулярно завозится товарными партиями.
Т.о. вести учет дальше кассового нет никакой необходимости, т.к. валюта остается в наличной форме и не учитывается в агрегатах. Теоретически возможное увеличение М2 не происходит.
2. Скорее всего, в описанной ситуации банк оформит кассовую операцию наличного обмена. Это не единственный возможный вариант, но банки любят поступать так. Гривна также будет выдана из кассы. При этом наличка уйдет из банка, и М0 на пару минут увеличится.
3. После этого будет выполнена стандартная операция внесения наличных на счет. Касса восстановится, М0 вернется в исходное состояние. М1 увеличится за счет появления новой гривны на счету клиента.
На первый взгляд кажется, что нарушен закон сохранения, однако М1 увеличивается на сумму дополнительной валюты в кассе, пересчитанной по курсу покупки. Когда эта валюта будет продана, в кассе вместо нее окажется соответствующая сумма гривны, М0 и М1 уменьшатся на эту сумму, и вся эта последовательность операций станет выглядеть как одна операция по занесению гривны на счет.
Мое описание может грешить неточностью, поскольку с кассовыми операциями изнутри я не знаком. Но популярность проведения операций через кассу без явной необходимости заставляет предполагать именно такой вариант.
Накапливать наличную валюту банкам не имеет смысла. У них есть ограничение валютной позиции, для формирования которой вполне хватает безналичной валюты, с которой мороки меньше, а сейчас она еще и дешевле.
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