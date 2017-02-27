Додано: Вів 28 лис, 2023 22:44

vitaliiangel написав: Сибарит а можно задать вопрос (почти личного характера).



какой то субъект, заносит в кассу банка наличную валюту, которая никем нигде не учитывается, а гривну от обмена ложит на счёт. Получается в агрегате м2 гривны стало больше без какой либо эмиссии? или как учитывается переток из наличной валюты в гривневый безнал? а можно задать вопрос (почти личного характера).какой то субъект, заносит в кассу банка наличную валюту, которая никем нигде не учитывается, а гривну от обмена ложит на счёт. Получается в агрегате м2 гривны стало больше без какой либо эмиссии? или как учитывается переток из наличной валюты в гривневый безнал?

С агрегатами теоретически уже разобрался коллега, но я не ответить на вопрос почти личного характера не могуТем более, что на практике это, насколько я понимаю, происходит несколько сложнее.Для более полного понимания процессов, мне видится целесообразным разбить сложную процедуру на элементарные:1. Оприходование банком наличной валюты.2. Наличный обмен.3. Зачисление гривны на счет.1. Начнем с того, что любая безналичная валюта учитывается в центробанке-эмитенте. Для того, чтобы перевести наличный доллар в безналичный, банк должен его отвезти и сдать в банк-корреспондент, в взамен получить циферки на своем коррсчете. Так по цепочке это дойдет до одного из банков ФРС.С обналичкой все также, только наоборот. Процедура весьма сложна, особенно при проблемах с логистикой, и никто мелкими партиями так заморачиваться не будет.Банк поместит принятую наличку в кассу и использует ее для продажи или выдачи со счета. Насколько я могу судить, спрос на наличную валюту превышает предложение, наличка регулярно завозится товарными партиями.Т.о. вести учет дальше кассового нет никакой необходимости, т.к. валюта остается в наличной форме и не учитывается в агрегатах. Теоретически возможное увеличение М2 не происходит.2. Скорее всего, в описанной ситуации банк оформит кассовую операцию наличного обмена. Это не единственный возможный вариант, но банки любят поступать так. Гривна также будет выдана из кассы. При этом наличка уйдет из банка, и М0 на пару минут увеличится.3. После этого будет выполнена стандартная операция внесения наличных на счет. Касса восстановится, М0 вернется в исходное состояние. М1 увеличится за счет появления новой гривны на счету клиента.На первый взгляд кажется, что нарушен закон сохранения, однако М1 увеличивается на сумму дополнительной валюты в кассе, пересчитанной по курсу покупки. Когда эта валюта будет продана, в кассе вместо нее окажется соответствующая сумма гривны, М0 и М1 уменьшатся на эту сумму, и вся эта последовательность операций станет выглядеть как одна операция по занесению гривны на счет.Мое описание может грешить неточностью, поскольку с кассовыми операциями изнутри я не знаком. Но популярность проведения операций через кассу без явной необходимости заставляет предполагать именно такой вариант.Накапливать наличную валюту банкам не имеет смысла. У них есть ограничение валютной позиции, для формирования которой вполне хватает безналичной валюты, с которой мороки меньше, а сейчас она еще и дешевле.