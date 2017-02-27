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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10985109861098710988

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.8 5 108
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
7%
8
37,00-37,50
14%
15
37,50-38,00
30%
32
38,00-38,50
24%
26
38,50-39,00
9%
10
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
8%
9
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 21:34

  Shaman написав:тому класичний М2 (який містить й грн, й дол) збільшиться.
  Shaman написав:у зростання ліквідності взагалі одне пояснення - емісія 2022.
как видишь не одно) ещё идут перетоки из наличной валюты в гривневый безнал.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 28 лис, 2023 21:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 21:48

  Zebra написав:17504 грн (~$480) - середня реальна зарплата на сьогодні

Це реальна. А для розрахунку пенсій має бути менша. А то пенсіонери почнуть червону рибу їсти. :lol:
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 22:17

  AndriyQ написав:
  Zebra написав: 17504 грн (~$480) - середня реальна зарплата на сьогодні
Це реальна. А для розрахунку пенсій має бути менша. А то пенсіонери почнуть червону рибу їсти. :lol:

Так, у пенсійного фонду завжди якісь свої розрахунки, щось типу "середня по економіці". Питав колись ПФ про це - відповідь "це та зарплата, яка використовується для розахунку пенсій" :mrgreen: Троллінг 80 лвл.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 22:44

  vitaliiangel написав:Сибарит а можно задать вопрос (почти личного характера).

какой то субъект, заносит в кассу банка наличную валюту, которая никем нигде не учитывается, а гривну от обмена ложит на счёт. Получается в агрегате м2 гривны стало больше без какой либо эмиссии? или как учитывается переток из наличной валюты в гривневый безнал?

С агрегатами теоретически уже разобрался коллега Shaman, но я не ответить на вопрос почти личного характера не могу :)
Тем более, что на практике это, насколько я понимаю, происходит несколько сложнее.
Для более полного понимания процессов, мне видится целесообразным разбить сложную процедуру на элементарные:
1. Оприходование банком наличной валюты.
2. Наличный обмен.
3. Зачисление гривны на счет.

1. Начнем с того, что любая безналичная валюта учитывается в центробанке-эмитенте. Для того, чтобы перевести наличный доллар в безналичный, банк должен его отвезти и сдать в банк-корреспондент, в взамен получить циферки на своем коррсчете. Так по цепочке это дойдет до одного из банков ФРС.
С обналичкой все также, только наоборот. Процедура весьма сложна, особенно при проблемах с логистикой, и никто мелкими партиями так заморачиваться не будет.
Банк поместит принятую наличку в кассу и использует ее для продажи или выдачи со счета. Насколько я могу судить, спрос на наличную валюту превышает предложение, наличка регулярно завозится товарными партиями.
Т.о. вести учет дальше кассового нет никакой необходимости, т.к. валюта остается в наличной форме и не учитывается в агрегатах. Теоретически возможное увеличение М2 не происходит.

2. Скорее всего, в описанной ситуации банк оформит кассовую операцию наличного обмена. Это не единственный возможный вариант, но банки любят поступать так. Гривна также будет выдана из кассы. При этом наличка уйдет из банка, и М0 на пару минут увеличится.

3. После этого будет выполнена стандартная операция внесения наличных на счет. Касса восстановится, М0 вернется в исходное состояние. М1 увеличится за счет появления новой гривны на счету клиента.

На первый взгляд кажется, что нарушен закон сохранения, однако М1 увеличивается на сумму дополнительной валюты в кассе, пересчитанной по курсу покупки. Когда эта валюта будет продана, в кассе вместо нее окажется соответствующая сумма гривны, М0 и М1 уменьшатся на эту сумму, и вся эта последовательность операций станет выглядеть как одна операция по занесению гривны на счет.

Мое описание может грешить неточностью, поскольку с кассовыми операциями изнутри я не знаком. Но популярность проведения операций через кассу без явной необходимости заставляет предполагать именно такой вариант.

Накапливать наличную валюту банкам не имеет смысла. У них есть ограничение валютной позиции, для формирования которой вполне хватает безналичной валюты, с которой мороки меньше, а сейчас она еще и дешевле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 22:49

Сибарит спасибо :D
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 23:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Господа, панове, я почти никогда не пишу на валютной ветке, только на военной, и то редко.
Ни в коем случае не хочу никого никого обидеть, каждый выбирает свой путь.
Но похоже подавляющая часть населения оторвалось от реальности. Вы обсуждает тут агрегаты, курсы, на самом деле какая-то часть населения оторванная от обсуждения экономических вопросов в виде батальона, заходит сейчас в пиздорез, 5 процентов на тот свет, примерно 95 процентов в медеваках на в госпиталь в виде 300 контуженных и обмороженных. Примерно 30 процентов из 300-х безвозвратные потери для армии, инвалиды, полностью непригодные.
Замены практически нет. И добровольцев нет.
Вообще что за хрень. Панове. Давайте курс рубля тогда обсуждать.
Берега поплыли у большинства. Люди оторвались от реальности.
У нас в роте 20 процентов личного состава, вы хоть идите в военкомат пишите заявы в ЗСУ.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 23:27

freeze

Привет БРАТ !
Та я уже на той ветке писал .......
Всем до .....добраться бы к компу .
УДАЧИ ТЕБЕ в БОЮ .
Береги себя !

С Уважением Холява
холява
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 23:30

  freeze написав:Господа, панове, я почти никогда не пишу на валютной ветке, только на военной, и то редко.
Ни в коем случае не хочу никого никого обидеть, каждый выбирает свой путь.
Но похоже подавляющая часть населения оторвалось от реальности. Вы обсуждает тут агрегаты, курсы, на самом деле какая-то часть населения оторванная от обсуждения экономических вопросов в виде батальона, заходит сейчас в пиздорез, 5 процентов на тот свет, примерно 95 процентов в медеваках на в госпиталь в виде 300 контуженных и обмороженных. Примерно 30 процентов из 300-х безвозвратные потери для армии, инвалиды, полностью непригодные.
Замены практически нет. И добровольцев нет.
Вообще что за хрень. Панове. Давайте курс рубля тогда обсуждать.
Берега поплыли у большинства. Люди оторвались от реальности.
У нас в роте 20 процентов личного состава, вы хоть идите в военкомат пишите заявы в ЗСУ.


Подавляющая часть населения как раз в реальности, не понимает смысла дальнейшего пиздареза и ждет переговоров, заморозки, минска-3, территорий в обмен на нато, будапештский меморандум-2, гарантий без гарантий, всего чего угодно. Никому уже не важно. Заканчивайте и открывайте границы - все, что хочет большинство. Информационный шум последних двух месяцев только подтверждает, что власть пытается нащупать безопасный для себя выход из ситуации.
Vert
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 23:44

Vert
Я охренею, если так и будет: Минск 3 (без нашего членства в НАТО и ЕС) новые оккупированные территории у Рашки, снова неопределенность на границе и доллар по 27 😂

Только вот тысячи погибших на вернуть (

Если так будет - это будет самое крупное наипалово последних десятилетий
Andrey2512
 
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