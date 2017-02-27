Це не реальність.
В реальності нема ані перемовин, ані заморозок, ані мінська, ані НАТО, нічого з цього.
Є тільки орда яка лізе вбивати.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 лис, 2023 02:05
Це не реальність.
В реальності нема ані перемовин, ані заморозок, ані мінська, ані НАТО, нічого з цього.
Є тільки орда яка лізе вбивати.
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