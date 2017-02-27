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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10986109871098810989

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.8 5 108
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
7%
8
37,00-37,50
14%
15
37,50-38,00
30%
32
38,00-38,50
24%
26
38,50-39,00
9%
10
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
8%
9
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 02:05

  Vert написав:Подавляющая часть населения как раз в реальности, не понимает смысла дальнейшего пиздареза и ждет переговоров, заморозки, минска-3, территорий в обмен на нато, будапештский меморандум-2, гарантий без гарантий, всего чего угодно.

Це не реальність.
В реальності нема ані перемовин, ані заморозок, ані мінська, ані НАТО, нічого з цього.
Є тільки орда яка лізе вбивати.
sergey_sryvkin
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  #<1 ... 10986109871098810989
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