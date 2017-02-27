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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10986109871098810989

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.8 5 109
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
7%
8
37,00-37,50
14%
15
37,50-38,00
30%
33
38,00-38,50
24%
26
38,50-39,00
9%
10
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
8%
9
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 02:05

  Vert написав:Подавляющая часть населения как раз в реальности, не понимает смысла дальнейшего пиздареза и ждет переговоров, заморозки, минска-3, территорий в обмен на нато, будапештский меморандум-2, гарантий без гарантий, всего чего угодно.

Це не реальність.
В реальності нема ані перемовин, ані заморозок, ані мінська, ані НАТО, нічого з цього.
Є тільки орда яка лізе вбивати.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 07:08

  Vert написав:
  freeze написав:Господа, панове, я почти никогда не пишу на валютной ветке, только на военной, и то редко.
Ни в коем случае не хочу никого никого обидеть, каждый выбирает свой путь.
Но похоже подавляющая часть населения оторвалось от реальности. Вы обсуждает тут агрегаты, курсы, на самом деле какая-то часть населения оторванная от обсуждения экономических вопросов в виде батальона, заходит сейчас в пиздорез, 5 процентов на тот свет, примерно 95 процентов в медеваках на в госпиталь в виде 300 контуженных и обмороженных. Примерно 30 процентов из 300-х безвозвратные потери для армии, инвалиды, полностью непригодные.
Замены практически нет. И добровольцев нет.
Вообще что за хрень. Панове. Давайте курс рубля тогда обсуждать.
Берега поплыли у большинства. Люди оторвались от реальности.
У нас в роте 20 процентов личного состава, вы хоть идите в военкомат пишите заявы в ЗСУ.


Подавляющая часть населения как раз в реальности, не понимает смысла дальнейшего пиздареза и ждет переговоров, заморозки, минска-3, территорий в обмен на нато, будапештский меморандум-2, гарантий без гарантий, всего чего угодно. Никому уже не важно. Заканчивайте и открывайте границы - все, что хочет большинство. Информационный шум последних двух месяцев только подтверждает, что власть пытается нащупать безопасный для себя выход из ситуации.

Сальдо заявив що Миколаїв, Одеса, Ізмаіл будуть приєднані до росії.
Думаю війні ще не кінець. Безпечного виходу не буде.
Волинь
 
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