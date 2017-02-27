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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10986109871098810989

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.8 5 110
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
7%
8
37,00-37,50
14%
15
37,50-38,00
31%
34
38,00-38,50
24%
26
38,50-39,00
9%
10
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
8%
9
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 16:41

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................29.11.2023...........30.11.2023
дата розрахунку................28.11.2023............29.11.2023
Євро...................................39,8172.................39,9582
Долар США........................36,3644.................36,3752...+0.03%

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
29.11.2023.......................36,3678

Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0985 (вчера 1.0950) +0.32%

Сегодня бурный рост прекратился. Почти всю сессию торговля шла вблизи действующего официального курса. Как результат - справочный курс прибавил всего три десятых копейки. Прибавка официального тоже оказалась меньше копейки. Все это происходило при уменьшившихся до нормальных оборотах.
Итоговый рост официального курса составил 1.1 копейки.

Вчерашний бурный рост сопровождался достаточно интенсивными интервенциями, но их объем оказался несколько меньше, чем в понедельник. Прямой зависимости между объемом интервенций и динамикой курса не наблюдается, зависимости явно сложнее.

Индекс доллара DXY в 15-00 102.82 (вчера 103.22)
Вчера после 15 индекс доллара преодолел очередную ступеньку вниз, после чего стал колебаться с немного повышенной амплитудой вокруг нового уровня. Ночью был достигнут очередной минимум с августа.
............................................................
  jb1420903 написав:"1. Начнем с того, что любая безналичная валюта учитывается в центробанке-эмитенте."

- Данное утверждение неверно. Это в принципе невозможно. Есть такой термин - евродоллар.

Я начну издалека.
Люди придумали много разных терминов. Появление некоторых из них отражает возникновение или исследование новых сущностей, некоторые вводятся просто для удобства, а некоторые для создания видимости наличия сущности.
Например, часто оперируют термином биоэтанол. Кажется, что появилось что-то новое и прогрессивное, а как поинтересуешься химической формулой, это оказывается до тошноты знакомый С2Н5ОН.
Такое состояние вещей не позволяет по наличию термина судить о явлении.
От того, что доллары в обращении вне США обозвали евродолларами, суть безналичных денег не меняется. Они как были записями в реестре эмитента, так ими и остались.
Другое дело, что этот термин не совсем корректно совмещает как реальные долларовые счета, так и не обеспеченные реальным долларом обязательства, номинированные в долларах. Я не уверен, что последние можно назвать фальшивыми безналичными долларами, но проблема существует.
По сути это давно знакомое и неизбежное явление в долговой модели экономики, при котором количество долгов превышает количество эмитированных денег. Для его проявления даже не нужна трансграничность. Когда любой эмитент дает кому-то в долг новыми деньгами, он впоследствии вынужден проводить эмиссию как минимум в размере процентов по этим долгам, чтобы их можно было отдать. Насколько я понял, прочитав пару абзацев статьи, именно о подкреплении обязательств новыми деньгами в ней идет речь.
В качестве примера возьмем совершенно легальную операцию, разрешенную НБУ одной из первых после введения военных ограничений. Банк принимает у клиента гривну, на сумму этой гривны открывает валютный депозит, условием которого является выдача в гривне по курсу, который будет действовать на момент окончания депозита. При проведении всей этой цепочки операций ни один доллар не пострадает. У банка появляются обязательства, номинированные в долларах, но никаких операций с долларами не происходит.
А вот если банк не совсем отмороженный, он хотя бы под часть этих обязательств купит реальный доллар. И уже эта операция с долларами пройдет через пирамиду из ФРС и банков-корреспондентов.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 20:04

  mephala написав:
  Starikan написав: Так, у пенсійного фонду завжди якісь свої розрахунки, щось типу "середня по економіці". Питав колись ПФ про це - відповідь "це та зарплата, яка використовується для розахунку пенсій" :mrgreen: Троллінг 80 лвл.
насколько я помню - для отчислений на пенсию есть потолок.
потому логично что средняя для пенсий меньше так как высокие ЗП срезаются.

Скорее всего именно поэтому. И чтобы закончить тему: если пенсия превысила среднюю зарплату - надбавка за возраст 70+ и 75+ не выплачивается. Ибо нефиг так долго жить припеваючи.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 20:13

  Starikan написав:
  mephala написав:
  Starikan написав: Так, у пенсійного фонду завжди якісь свої розрахунки, щось типу "середня по економіці". Питав колись ПФ про це - відповідь "це та зарплата, яка використовується для розахунку пенсій" :mrgreen: Троллінг 80 лвл.
насколько я помню - для отчислений на пенсию есть потолок.
потому логично что средняя для пенсий меньше так как высокие ЗП срезаются.

Скорее всего именно поэтому. И чтобы закончить тему: если пенсия превысила среднюю зарплату - надбавка за возраст 70+ и 75+ не выплачивается. Ибо нефиг так долго жить припеваючи.

Поэтому , якщо влада спонукає пересічних на х*йню, працюємо в чорну, патаму что в итоге получешь не пенсию для жизни нормальной а жизнь на мусорниках :(
Vadim_
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