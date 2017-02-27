Додано: Сер 29 лис, 2023 16:41

jb1420903 написав: "1. Начнем с того, что любая безналичная валюта учитывается в центробанке-эмитенте."



- Данное утверждение неверно. Это в принципе невозможно. Есть такой термин - евродоллар. "1. Начнем с того, что любая безналичная валюта учитывается в центробанке-эмитенте."- Данное утверждение неверно. Это в принципе невозможно. Есть такой термин - евродоллар.

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з.................29.11.2023...........30.11.2023дата розрахунку................28.11.2023............29.11.2023Євро...................................39,8172.................39,9582Долар США........................36,3644....................+0.03%Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0029.11.2023.......................36,3678Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару(вчера 1.0950) +0.32%Сегодня бурный рост прекратился. Почти всю сессию торговля шла вблизи действующего официального курса. Как результат - справочный курс прибавил всего три десятых копейки. Прибавка официального тоже оказалась меньше копейки. Все это происходило при уменьшившихся до нормальных оборотах.Итоговый рост официального курса составил 1.1 копейки.Вчерашний бурный рост сопровождался достаточно интенсивными интервенциями, но их объем оказался несколько меньше, чем в понедельник. Прямой зависимости между объемом интервенций и динамикой курса не наблюдается, зависимости явно сложнее.Индекс доллара DXY в 15-00(вчера 103.22)Вчера после 15 индекс доллара преодолел очередную ступеньку вниз, после чего стал колебаться с немного повышенной амплитудой вокруг нового уровня. Ночью был достигнут очередной минимум с августа.............................................................Я начну издалека.Люди придумали много разных терминов. Появление некоторых из них отражает возникновение или исследование новых сущностей, некоторые вводятся просто для удобства, а некоторые для создания видимости наличия сущности.Например, часто оперируют термином биоэтанол. Кажется, что появилось что-то новое и прогрессивное, а как поинтересуешься химической формулой, это оказывается до тошноты знакомый С2Н5ОН.Такое состояние вещей не позволяет по наличию термина судить о явлении.От того, что доллары в обращении вне США обозвали евродолларами, суть безналичных денег не меняется. Они как были записями в реестре эмитента, так ими и остались.Другое дело, что этот термин не совсем корректно совмещает как реальные долларовые счета, так и не обеспеченные реальным долларом обязательства, номинированные в долларах. Я не уверен, что последние можно назвать фальшивыми безналичными долларами, но проблема существует.По сути это давно знакомое и неизбежное явление в долговой модели экономики, при котором количество долгов превышает количество эмитированных денег. Для его проявления даже не нужна трансграничность. Когда любой эмитент дает кому-то в долг новыми деньгами, он впоследствии вынужден проводить эмиссию как минимум в размере процентов по этим долгам, чтобы их можно было отдать. Насколько я понял, прочитав пару абзацев статьи, именно о подкреплении обязательств новыми деньгами в ней идет речь.В качестве примера возьмем совершенно легальную операцию, разрешенную НБУ одной из первых после введения военных ограничений. Банк принимает у клиента гривну, на сумму этой гривны открывает валютный депозит, условием которого является выдача в гривне по курсу, который будет действовать на момент окончания депозита. При проведении всей этой цепочки операций ни один доллар не пострадает. У банка появляются обязательства, номинированные в долларах, но никаких операций с долларами не происходит.А вот если банк не совсем отмороженный, он хотя бы под часть этих обязательств купит реальный доллар. И уже эта операция с долларами пройдет через пирамиду из ФРС и банков-корреспондентов.