Додано: Чет 30 лис, 2023 01:59

"... это давно знакомое и неизбежное явление в долговой модели экономики, при котором количество долгов превышает количество эмитированных денег."В современной монетарной системе: деньги = долги. We use debt based money."The problem is that we cannot extract from our statistical database what is true money conceptually, either in the transactions mode or the store-of-value mode. One of the reasons, obviously, is that the proliferation of products has been so extraordinary that the true underlying mix of money in our money and near money data is continuously changing. As a consequence, while of necessity it must be the case at the end of the day that inflation has to be a monetary phenomenon, a decision to base policy on measures of money presupposes that we can locate money. And that has become an increasingly dubious proposition." - A. Greenspan.Просто ваш подход несколько ортодоксален. На самом деле IMS (International Monetary System) работает не так как вам это представляется.Here is a start: