Форуми / Валюта / Валютний ринок / Валютний ринок в контексті ДС Валютний ринок в контексті ДС + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 10987109881098910990 Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2023? Валютний ринок в контексті ДС 7.8 5 110 Менше 35,00 1% 1 35,00-35,50 0 0 35,50-36,00 1% 1 36,00-36,50 1% 1 36,50-37,00 7% 8 37,00-37,50 14% 15 37,50-38,00 31% 34 38,00-38,50 24% 26 38,50-39,00 9% 10 39,00-39,50 1% 1 39,50-40,00 0 0 40,00-40,50 1% 1 40,50-41,00 3% 3 Більше 41,00 8% 9 Всього голосів : 110 Додано: Чет 30 лис, 2023 10:15

https://www.usinflationcalculator.com/i ... ion-rates/

https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/cit.htm





Вирішив порахувати $ціни в Україні відносно 2013.



У таблиці такі колонки:

Дата -- місяць (перші числа) і рік.

Умовна сума витрат у гривнях (до 12.2013 = 1$ чи 1тис$, як кому зручніше, а далі рахував через інфл.гривні).

Сума витрат у $ (ділив гривні на поточний курс).

% -- суму в $ в Україні поділив на здогадну нову ціну у $зоні з урахуванням інфляції $ (від січня 2013 до січня 2023 у мене вона вийшла 30.1% після десятка перемножень).



дата; гривні; $; %

12, 2012 8.14 1.00 100%

8.12 1.00 100%

01, 2013 8.12 1.00 100%

02, 2013 8.14 1.00 100%

03, 2013 8.13 1.00 100%

04, 2013 8.13 1.00 100%

05, 2013 8.135 1.00 100%

06, 2013 8.14 1.00 100%

07, 2013 8.13 1.00 100%

08, 2013 8.11 1.00 100%

09, 2013 8.15 1.00 100%

10, 2013 8.19 1.00 100%

10, 2013 8.19 1.00 100%

11, 2013 8.17 1.00 100%

12, 2013 8.12 0.98 97%

12, 2013 8.12 0.98 97%

8.16 0.99 98%

01, 2014 8.16 0.99 98%

02, 2014 8.21 0.95 94%

03, 2014 8.27 0.77 76%

04, 2014 8.37 0.75 74%

05, 2014 8.51 0.74 72%

06, 2014 8.61 0.75 73%

07, 2014 8.68 0.74 72%

08, 2014 8.73 0.72 71%

09, 2014 8.87 0.69 68%

10, 2014 9.00 0.70 69%

10, 2014 9.00 0.62 61%

11, 2014 9.07 0.70 69%

12, 2014 9.10 0.57 56%

12, 2014 9.10 0.54 53%

10.49 0.55 55%

01, 2015 10.49 0.64 63%

02, 2015 10.79 0.49 49%

03, 2015 11.27 0.45 44%

04, 2015 11.95 0.48 47%

05, 2015 12.42 0.53 52%

06, 2015 12.75 0.59 58%

07, 2015 12.95 0.57 56%

08, 2015 13.07 0.58 56%

09, 2015 13.29 0.59 58%

10, 2015 13.46 0.59 58%

10, 2015 13.46 0.59 58%

11, 2015 13.53 0.57 56%

12, 2015 13.53 0.55 54%

12, 2015 13.53 0.55 54%

14.71 0.59 57%

01, 2016 14.71 0.59 57%

02, 2016 14.72 0.56 54%

03, 2016 14.74 0.54 53%

04, 2016 14.89 0.57 55%

05, 2016 15.00 0.58 57%

06, 2016 15.06 0.60 58%

07, 2016 15.08 0.60 58%

08, 2016 15.08 0.59 57%

09, 2016 15.22 0.59 57%

10, 2016 15.38 0.59 57%

10, 2016 15.38 0.59 57%

11, 2016 15.44 0.59 57%

12, 2016 15.41 0.57 54%

12, 2016 15.41 0.57 54%

16.57 0.60 56%

01, 2017 16.57 0.60 56%

02, 2017 16.69 0.60 58%

03, 2017 16.79 0.62 59%

04, 2017 16.90 0.63 60%

05, 2017 17.02 0.64 61%

06, 2017 17.14 0.65 62%

07, 2017 17.21 0.67 64%

08, 2017 17.25 0.67 64%

09, 2017 16.88 0.65 62%

10, 2017 17.63 0.67 63%

10, 2017 17.63 0.67 63%

11, 2017 17.68 0.66 62%

12, 2017 17.63 0.65 61%

12, 2017 17.63 0.65 61%

18.90 0.68 63%

01, 2018 18.90 0.68 63%

02, 2018 19.04 0.68 64%

03, 2018 19.11 0.71 66%

04, 2018 19.20 0.74 68%

05, 2018 19.27 0.74 68%

06, 2018 19.30 0.74 69%

07, 2018 19.29 0.73 68%

08, 2018 19.27 0.72 67%

09, 2018 18.80 0.67 62%

10, 2018 19.60 0.70 64%

10, 2018 19.60 0.70 64%

11, 2018 19.64 0.70 65%

12, 2018 19.55 0.69 63%

12, 2018 19.55 0.69 63%

20.64 0.75 68%

01, 2019 20.64 0.75 68%

02, 2019 20.72 0.75 69%

03, 2019 20.75 0.77 71%

04, 2019 20.89 0.76 69%

05, 2019 21.12 0.79 72%

06, 2019 21.04 0.79 72%

07, 2019 21.05 0.81 73%

08, 2019 20.96 0.83 75%

09, 2019 20.21 0.81 74%

10, 2019 20.87 0.84 76%

10, 2019 20.87 0.84 76%

11, 2019 20.64 0.83 75%

12, 2019 20.35 0.85 76%

12, 2019 20.35 0.85 76%

21.30 0.90 80%

01, 2020 21.30 0.90 80%

02, 2020 21.22 0.85 76%

03, 2020 21.23 0.85 77%

04, 2020 21.33 0.77 70%

05, 2020 21.47 0.79 72%

06, 2020 21.54 0.80 73%

07, 2020 21.55 0.80 72%

08, 2020 21.49 0.78 70%

09, 2020 20.68 0.75 68%

10, 2020 21.42 0.76 68%

10, 2020 21.42 0.76 68%

11, 2020 21.42 0.75 67%

12, 2020 21.37 0.75 66%

12, 2020 21.37 0.75 66%

22.60 0.80 70%

01, 2021 22.60 0.80 70%

02, 2021 22.81 0.81 72%

03, 2021 23.03 0.82 72%

04, 2021 23.12 0.83 72%

05, 2021 23.51 0.85 73%

06, 2021 23.59 0.86 74%

07, 2021 23.75 0.87 74%

08, 2021 23.68 0.88 75%

09, 2021 22.95 0.85 73%

10, 2021 23.75 0.89 76%

10, 2021 23.75 0.89 76%

11, 2021 23.63 0.90 75%

12, 2021 23.50 0.86 71%

12, 2021 23.50 0.86 71%

24.86 0.91 74%

01, 2022 24.86 0.91 74%

02, 2022 25.25 0.89 73%

03, 2022 26.19 0.87 71%

04, 2022 26.91 0.85 68%

05, 2022 27.75 0.83 66%

06, 2022 28.66 0.81 63%

07, 2022 29.02 0.82 65%

08, 2022 29.32 0.73 58%

09, 2022 28.60 0.70 56%

10, 2022 30.07 0.73 57%

10, 2022 30.07 0.73 57%

11, 2022 29.89 0.75 58%

12, 2022 29.76 0.74 57%

12, 2022 29.76 0.74 57%

31.32 0.77 59%

01, 2023 31.32 0.77 59%





Дублі 10 і 12 місяців завелись у 2014 -- коли був цирк з курсом і неясно який брати.



Початок 2015 -- єдині 3міс, коли ми завалились у 4х% зону.



Життя у 5х% зоні під час АТО тривало роками. І навіть особливо і не скиглили. Здається.

Хоча... -- особисто я тоді працювати не хотів, бо нові заощадження у $ були замалі, а свій час було жаль.



Велика війна 22р у числах мало помітна. 5х% зона зовсім коротка. Далі січня 2023 -- ще не шукав інфл$, але схоже на 6х% зону. А вісті з тилів ще розслабленіші, аніж у 5х% 2016... До війни почали звикати швидше? Все як заповідав ще давній садист дєдушка павлов...



І якось аж і дивно, що курс знизили, збільшивши тим самим витрати валюти на утримання країни. Замість тримати його як був, а надлишок спрямувати на будівництво міцних і глибоких ліній оборони.

40.7/37.5 --》 всього 8.5%, але не завадили б. Чи їх і не було? НБУ і взимку продавав по 36.6 чи як? І то лише на готівці здавалось, що курс вищий??





Ймовірнісні сценарії:

(рахував від січня 23р.)



1) хтось схоче зробити 100%:

1.1) шляхом зростання гривні (31.3 коштуватиме 1.3$ -- курс буде 24.1, і це має свої плюси: 121тис.грв на фронті -- то вже 5к$ і тецека легше буде доганяти тікаючих від щастя надвисокооплачуваних рекрутів, а експортери нарешті хоч трошки вгамуються і перестануть вибішувати союзників на зах.кордоні. Трохи псуватиме ідилію розпачливе скавчання власників $матрасів..., але тецека може шукати стражденних також і на слух.

1.2) ще один спосіб -- люта інфляція при незмінному курсі (37.5), аби ціна виросла до 1.3$ (48.75) -- це треба 55.8% інфляції... давно такого не було, навіть за рік. Ще з 90х? Тут плюси побачити важче. Зарпл. на фронті так і лишиться 3.2к$, але тили пропищать всі вуха на тему “все подорожчало в 2-3-4... рази”.



2) а може зроблять 40%? (десятиліттями цього вже не було, цікаво ж, як воно там... ).

2.2) 40% від 1.3$ -- то 0.52$. А у нас споживч.кошик на січень 23 = умовно 31.3, і зниження % відносно зах.цін досягають традиційним шляхом обвалу гривні. Для 40% -- до 60.2, й ідея якось не дуже, бо 121тис.грв на фронті -- то вже буде всього 2к$, рекрути ховатимуться дедалі глибше, а власники $матрасів поводитимуться як у Братиславі з фільму “галопом по європам”...

2.3) ще можна дефляцією... але “це фантастика синки”, бо наші експортери плакатимуть, колотимуться і на морі, і на зах.кордоні -- але і не спробують провокувати саме внутр.ринок. на надспоживацтво.







Таке враження, ніби цілий рік ті хтосі йдуть по п.1.1, але незрозуміла роль “карусельних лебедів” у цьому. Для чого їх відгодовують -- неясно... І підозріло... Назбирав у таблицю числа інфляції (місяць до місяця мин.років) для долара і гривні за десятиліття.Вирішив порахувати $ціни в Україні відносно 2013.У таблиці такі колонки:Дата -- місяць (перші числа) і рік.Умовна сума витрат у гривнях (до 12.2013 = 1$ чи 1тис$, як кому зручніше, а далі рахував через інфл.гривні).Сума витрат у $ (ділив гривні на поточний курс).% -- суму в $ в Україні поділив на здогадну нову ціну у $зоні з урахуванням інфляції $ (від січня 2013 до січня 2023 у мене вона вийшла 30.1% після десятка перемножень).дата; гривні; $; %12, 2012 8.14 1.00 100%8.12 1.00 100%01, 2013 8.12 1.00 100%02, 2013 8.14 1.00 100%03, 2013 8.13 1.00 100%04, 2013 8.13 1.00 100%05, 2013 8.135 1.00 100%06, 2013 8.14 1.00 100%07, 2013 8.13 1.00 100%08, 2013 8.11 1.00 100%09, 2013 8.15 1.00 100%10, 2013 8.19 1.00 100%10, 2013 8.19 1.00 100%11, 2013 8.17 1.00 100%12, 2013 8.12 0.98 97%12, 2013 8.12 0.98 97%8.16 0.99 98%01, 2014 8.16 0.99 98%02, 2014 8.21 0.95 94%03, 2014 8.27 0.77 76%04, 2014 8.37 0.75 74%05, 2014 8.51 0.74 72%06, 2014 8.61 0.75 73%07, 2014 8.68 0.74 72%08, 2014 8.73 0.72 71%09, 2014 8.87 0.69 68%10, 2014 9.00 0.70 69%10, 2014 9.00 0.62 61%11, 2014 9.07 0.70 69%12, 2014 9.10 0.57 56%12, 2014 9.10 0.54 53%10.49 0.55 55%01, 2015 10.49 0.64 63%02, 2015 10.79 0.49 49%03, 2015 11.27 0.45 44%04, 2015 11.95 0.48 47%05, 2015 12.42 0.53 52%06, 2015 12.75 0.59 58%07, 2015 12.95 0.57 56%08, 2015 13.07 0.58 56%09, 2015 13.29 0.59 58%10, 2015 13.46 0.59 58%10, 2015 13.46 0.59 58%11, 2015 13.53 0.57 56%12, 2015 13.53 0.55 54%12, 2015 13.53 0.55 54%14.71 0.59 57%01, 2016 14.71 0.59 57%02, 2016 14.72 0.56 54%03, 2016 14.74 0.54 53%04, 2016 14.89 0.57 55%05, 2016 15.00 0.58 57%06, 2016 15.06 0.60 58%07, 2016 15.08 0.60 58%08, 2016 15.08 0.59 57%09, 2016 15.22 0.59 57%10, 2016 15.38 0.59 57%10, 2016 15.38 0.59 57%11, 2016 15.44 0.59 57%12, 2016 15.41 0.57 54%12, 2016 15.41 0.57 54%16.57 0.60 56%01, 2017 16.57 0.60 56%02, 2017 16.69 0.60 58%03, 2017 16.79 0.62 59%04, 2017 16.90 0.63 60%05, 2017 17.02 0.64 61%06, 2017 17.14 0.65 62%07, 2017 17.21 0.67 64%08, 2017 17.25 0.67 64%09, 2017 16.88 0.65 62%10, 2017 17.63 0.67 63%10, 2017 17.63 0.67 63%11, 2017 17.68 0.66 62%12, 2017 17.63 0.65 61%12, 2017 17.63 0.65 61%18.90 0.68 63%01, 2018 18.90 0.68 63%02, 2018 19.04 0.68 64%03, 2018 19.11 0.71 66%04, 2018 19.20 0.74 68%05, 2018 19.27 0.74 68%06, 2018 19.30 0.74 69%07, 2018 19.29 0.73 68%08, 2018 19.27 0.72 67%09, 2018 18.80 0.67 62%10, 2018 19.60 0.70 64%10, 2018 19.60 0.70 64%11, 2018 19.64 0.70 65%12, 2018 19.55 0.69 63%12, 2018 19.55 0.69 63%20.64 0.75 68%01, 2019 20.64 0.75 68%02, 2019 20.72 0.75 69%03, 2019 20.75 0.77 71%04, 2019 20.89 0.76 69%05, 2019 21.12 0.79 72%06, 2019 21.04 0.79 72%07, 2019 21.05 0.81 73%08, 2019 20.96 0.83 75%09, 2019 20.21 0.81 74%10, 2019 20.87 0.84 76%10, 2019 20.87 0.84 76%11, 2019 20.64 0.83 75%12, 2019 20.35 0.85 76%12, 2019 20.35 0.85 76%21.30 0.90 80%01, 2020 21.30 0.90 80%02, 2020 21.22 0.85 76%03, 2020 21.23 0.85 77%04, 2020 21.33 0.77 70%05, 2020 21.47 0.79 72%06, 2020 21.54 0.80 73%07, 2020 21.55 0.80 72%08, 2020 21.49 0.78 70%09, 2020 20.68 0.75 68%10, 2020 21.42 0.76 68%10, 2020 21.42 0.76 68%11, 2020 21.42 0.75 67%12, 2020 21.37 0.75 66%12, 2020 21.37 0.75 66%22.60 0.80 70%01, 2021 22.60 0.80 70%02, 2021 22.81 0.81 72%03, 2021 23.03 0.82 72%04, 2021 23.12 0.83 72%05, 2021 23.51 0.85 73%06, 2021 23.59 0.86 74%07, 2021 23.75 0.87 74%08, 2021 23.68 0.88 75%09, 2021 22.95 0.85 73%10, 2021 23.75 0.89 76%10, 2021 23.75 0.89 76%11, 2021 23.63 0.90 75%12, 2021 23.50 0.86 71%12, 2021 23.50 0.86 71%24.86 0.91 74%01, 2022 24.86 0.91 74%02, 2022 25.25 0.89 73%03, 2022 26.19 0.87 71%04, 2022 26.91 0.85 68%05, 2022 27.75 0.83 66%06, 2022 28.66 0.81 63%07, 2022 29.02 0.82 65%08, 2022 29.32 0.73 58%09, 2022 28.60 0.70 56%10, 2022 30.07 0.73 57%10, 2022 30.07 0.73 57%11, 2022 29.89 0.75 58%12, 2022 29.76 0.74 57%12, 2022 29.76 0.74 57%31.32 0.77 59%01, 2023 31.32 0.77 59%Дублі 10 і 12 місяців завелись у 2014 -- коли був цирк з курсом і неясно який брати.Початок 2015 -- єдині 3міс, коли ми завалились у 4х% зону.Життя у 5х% зоні під час АТО тривало роками. І навіть особливо і не скиглили. Здається.Хоча... -- особисто я тоді працювати не хотів, бо нові заощадження у $ були замалі, а свій час було жаль.Велика війна 22р у числах мало помітна. 5х% зона зовсім коротка. Далі січня 2023 -- ще не шукав інфл$, але схоже на 6х% зону. А вісті з тилів ще розслабленіші, аніж у 5х% 2016... До війни почали звикати швидше? Все як заповідав ще давній садист дєдушка павлов...І якось аж і дивно, що курс знизили, збільшивши тим самим витрати валюти на утримання країни. Замість тримати його як був, а надлишок спрямувати на будівництво міцних і глибоких ліній оборони.40.7/37.5 --》 всього 8.5%, але не завадили б. Чи їх і не було? НБУ і взимку продавав по 36.6 чи як? І то лише на готівці здавалось, що курс вищий??Ймовірнісні сценарії:(рахував від січня 23р.)1) хтось схоче зробити 100%:1.1) шляхом зростання гривні (31.3 коштуватиме 1.3$ -- курс буде 24.1, і це має свої плюси: 121тис.грв на фронті -- то вже 5к$ і тецека легше буде доганяти тікаючих від щастя надвисокооплачуваних рекрутів, а експортери нарешті хоч трошки вгамуються і перестануть вибішувати союзників на зах.кордоні. Трохи псуватиме ідилію розпачливе скавчання власників $матрасів..., але тецека може шукати стражденних також і на слух.1.2) ще один спосіб -- люта інфляція при незмінному курсі (37.5), аби ціна виросла до 1.3$ (48.75) -- це треба 55.8% інфляції... давно такого не було, навіть за рік. Ще з 90х? Тут плюси побачити важче. Зарпл. на фронті так і лишиться 3.2к$, але тили пропищать всі вуха на тему “все подорожчало в 2-3-4... рази”.2) а може зроблять 40%? (десятиліттями цього вже не було, цікаво ж, як воно там...).2.2) 40% від 1.3$ -- то 0.52$. А у нас споживч.кошик на січень 23 = умовно 31.3, і зниження % відносно зах.цін досягають традиційним шляхом обвалу гривні. Для 40% -- до 60.2, й ідея якось не дуже, бо 121тис.грв на фронті -- то вже буде всього 2к$, рекрути ховатимуться дедалі глибше, а власники $матрасів поводитимуться як у Братиславі з фільму “галопом по європам”...2.3) ще можна дефляцією... але “це фантастика синки”, бо наші експортери плакатимуть, колотимуться і на морі, і на зах.кордоні -- але і не спробують провокувати саме внутр.ринок. на надспоживацтво.Таке враження, ніби цілий рік ті хтосі йдуть по п.1.1, але незрозуміла роль “карусельних лебедів” у цьому. Для чого їх відгодовують -- неясно... І підозріло... Bobua

Повідомлень: 1503 З нами з: 24.08.10 Подякував: 103 раз. Подякували: 133 раз. Профіль 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лис, 2023 10:30 Bobua написав: Таке враження, ніби цілий рік ті хтосі йдуть по п.1.1, але незрозуміла роль “карусельних лебедів” у цьому. Для чого їх відгодовують -- неясно... І підозріло... Таке враження, ніби цілий рік ті хтосі йдуть по п.1.1, але незрозуміла роль “карусельних лебедів” у цьому. Для чого їх відгодовують -- неясно... І підозріло... всё что то выдумываете, а ответы давно найдены. Глобальных цели две -

1. удержать инфляцию в каких-то рамках, чтобы не было голодных бунтов, а бюджета хватило накормить армию По некоторым позициям ценник в гривне вырос х3 от довоенных. Топливо х2 и далее по списку.

2. удержать курс. для чего тут объяснения лишние.



Как убить 2х зайцев?

1. укреплением гривны и

2. загоном её необеспеченной части в овгз.



Зачем укреплять гривну, спросите вы. На дешевеющую валюту меньше спрос. Зачем покупать то, что завтра будет дешевле? Пару дней назад обменка отказалась брать пачку новеньких полтинников (по оптовому курсу). А на след.день курс приёма снизился. Если бы доллар рос, эти полтинники улетели бы за 3 секунды. Конечно, это не обменка "решает", а её покупатели валюты.



2я причина - чтобы худели валютные матрасы и народ активнее менял чужих президентов на собственных деятелей культуры. В расчёте, что эти сбережения каким нибудь путём таки попадут в овгз. всё что то выдумываете, а ответы давно найдены. Глобальных цели две -1. удержать инфляцию в каких-то рамках, чтобы не было голодных бунтов, а бюджета хватило накормить армию По некоторым позициям ценник в гривне вырос х3 от довоенных. Топливо х2 и далее по списку.2. удержать курс. для чего тут объяснения лишние.Как убить 2х зайцев?1. укреплением гривны и2. загоном её необеспеченной части в овгз.Зачем укреплять гривну, спросите вы. На дешевеющую валюту меньше спрос. Зачем покупать то, что завтра будет дешевле? Пару дней назад обменка отказалась брать пачку новеньких полтинников (по оптовому курсу). А на след.день курс приёма снизился. Если бы доллар рос, эти полтинники улетели бы за 3 секунды. Конечно, это не обменка "решает", а её покупатели валюты.2я причина - чтобы худели валютные матрасы и народ активнее менял чужих президентов на собственных деятелей культуры. В расчёте, что эти сбережения каким нибудь путём таки попадут в овгз. vitaliiangel

Повідомлень: 20841 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2321 раз. Подякували: 3293 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 лис, 2023 12:10 Starikan написав: AndriyQ написав: Zebra написав: 17504 грн (~$480) - середня реальна зарплата на сьогодні 17504 грн (~$480) - середня реальна зарплата на сьогодні Це реальна. А для розрахунку пенсій має бути менша. А то пенсіонери почнуть червону рибу їсти. Це реальна. А для розрахунку пенсій має бути менша. А то пенсіонери почнуть червону рибу їсти.

Так, у пенсійного фонду завжди якісь свої розрахунки, щось типу "середня по економіці". Питав колись ПФ про це - відповідь "це та зарплата, яка використовується для розахунку пенсій" Троллінг 80 лвл. Так, у пенсійного фонду завжди якісь свої розрахунки, щось типу "середня по економіці". Питав колись ПФ про це - відповідь "це та зарплата, яка використовується для розахунку пенсій"Троллінг 80 лвл.











Пенсія залежить від коеф.зарплат.



Коли пенс.фонд ділить реал.факт.зарпл. на ту, що її вважаєте “заниженою” -- коеф. виходять більші.



Потім пенсію рахуватимуть по коеф. залежно від зарплат за останні 3роки.



Кому буде погано, що пенс.фонд дає зараз “завищені” коеф.?





Крім того, вважати істинним значення майже що випадкових чисел із сайту пошуку роботи (якому вигідно завищувати зарпл. і заманювати людей), а не з держстату (який має на порядки повнішу базу даних) -- це дуже, дуже дивний підхід.



І так само дивно спочатку всюди скаржитись на бюжд.“цицьку”, і що бюдж.працівники буцімто “оббирають чесні бізнеси”, а потім дивуватись і нарікати, що низькооплачувані вузькоспеціалізовані бюдж.працівники погано орієнтуються в макроекономіці та ін. таємницях світобудови... Пенсія залежить від коеф.зарплат.Коли пенс.фонд ділить реал.факт.зарпл. на ту, що її вважаєте “заниженою” -- коеф. виходять більші.Потім пенсію рахуватимуть по коеф. залежно від зарплат за останні 3роки.Кому буде погано, що пенс.фонд дає зараз “завищені” коеф.?Крім того, вважати істинним значення майже що випадкових чисел із сайту пошуку роботи (якому вигідно завищувати зарпл. і заманювати людей), а не з держстату (який має на порядки повнішу базу даних) -- це дуже, дуже дивний підхід.І так само дивно спочатку всюди скаржитись на бюжд.“цицьку”, і що бюдж.працівники буцімто “оббирають чесні бізнеси”, а потім дивуватись і нарікати, що низькооплачувані вузькоспеціалізовані бюдж.працівники погано орієнтуються в макроекономіці та ін. таємницях світобудови... Bobua

Повідомлень: 1503 З нами з: 24.08.10 Подякував: 103 раз. Подякували: 133 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 10987109881098910990 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3341 , 3342 , 3343

Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04 33424 36510888

Zebra Вів 28 лис, 2023 21:44 Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185 , 186 , 187

Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53 1865 13037113

Успіх Чет 19 жов, 2023 21:12 Валютний ринок у світі 1 ... 796 , 797 , 798

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7976 23003202

Hotab Пон 07 сер, 2023 15:38