У таблиці такі колонки: Дата -- місяць (перші числа) і рік. Умовна сума витрат у гривнях (до 12.2013 = 1$ чи 1тис$, як кому зручніше, а далі рахував через інфл.гривні). Сума витрат у $ (ділив гривні на поточний курс). % -- суму в $ в Україні поділив на здогадну нову ціну у $зоні з урахуванням інфляції $ (від січня 2013 до січня 2023 у мене вона вийшла 30.1% після десятка перемножень).
Дублі 10 і 12 місяців завелись у 2014 -- коли був цирк з курсом і неясно який брати.
Початок 2015 -- єдині 3міс, коли ми завалились у 4х% зону.
Життя у 5х% зоні під час АТО тривало роками. І навіть особливо і не скиглили. Здається. Хоча... -- особисто я тоді працювати не хотів, бо нові заощадження у $ були замалі, а свій час було жаль.
Велика війна 22р у числах мало помітна. 5х% зона зовсім коротка. Далі січня 2023 -- ще не шукав інфл$, але схоже на 6х% зону. А вісті з тилів ще розслабленіші, аніж у 5х% 2016... До війни почали звикати швидше? Все як заповідав ще давній садист дєдушка павлов...
І якось аж і дивно, що курс знизили, збільшивши тим самим витрати валюти на утримання країни. Замість тримати його як був, а надлишок спрямувати на будівництво міцних і глибоких ліній оборони. 40.7/37.5 --》 всього 8.5%, але не завадили б. Чи їх і не було? НБУ і взимку продавав по 36.6 чи як? І то лише на готівці здавалось, що курс вищий??
Ймовірнісні сценарії: (рахував від січня 23р.)
1) хтось схоче зробити 100%: 1.1) шляхом зростання гривні (31.3 коштуватиме 1.3$ -- курс буде 24.1, і це має свої плюси: 121тис.грв на фронті -- то вже 5к$ і тецека легше буде доганяти тікаючих від щастя надвисокооплачуваних рекрутів, а експортери нарешті хоч трошки вгамуються і перестануть вибішувати союзників на зах.кордоні. Трохи псуватиме ідилію розпачливе скавчання власників $матрасів..., але тецека може шукати стражденних також і на слух. 1.2) ще один спосіб -- люта інфляція при незмінному курсі (37.5), аби ціна виросла до 1.3$ (48.75) -- це треба 55.8% інфляції... давно такого не було, навіть за рік. Ще з 90х? Тут плюси побачити важче. Зарпл. на фронті так і лишиться 3.2к$, але тили пропищать всі вуха на тему “все подорожчало в 2-3-4... рази”.
2) а може зроблять 40%? (десятиліттями цього вже не було, цікаво ж, як воно там... ). 2.2) 40% від 1.3$ -- то 0.52$. А у нас споживч.кошик на січень 23 = умовно 31.3, і зниження % відносно зах.цін досягають традиційним шляхом обвалу гривні. Для 40% -- до 60.2, й ідея якось не дуже, бо 121тис.грв на фронті -- то вже буде всього 2к$, рекрути ховатимуться дедалі глибше, а власники $матрасів поводитимуться як у Братиславі з фільму “галопом по європам”... 2.3) ще можна дефляцією... але “це фантастика синки”, бо наші експортери плакатимуть, колотимуться і на морі, і на зах.кордоні -- але і не спробують провокувати саме внутр.ринок. на надспоживацтво.
Таке враження, ніби цілий рік ті хтосі йдуть по п.1.1, але незрозуміла роль “карусельних лебедів” у цьому. Для чого їх відгодовують -- неясно... І підозріло...
Bobua написав:Таке враження, ніби цілий рік ті хтосі йдуть по п.1.1, але незрозуміла роль “карусельних лебедів” у цьому. Для чого їх відгодовують -- неясно... І підозріло...
всё что то выдумываете, а ответы давно найдены. Глобальных цели две - 1. удержать инфляцию в каких-то рамках, чтобы не было голодных бунтов, а бюджета хватило накормить армию По некоторым позициям ценник в гривне вырос х3 от довоенных. Топливо х2 и далее по списку. 2. удержать курс. для чего тут объяснения лишние.
Как убить 2х зайцев? 1. укреплением гривны и 2. загоном её необеспеченной части в овгз.
Зачем укреплять гривну, спросите вы. На дешевеющую валюту меньше спрос. Зачем покупать то, что завтра будет дешевле? Пару дней назад обменка отказалась брать пачку новеньких полтинников (по оптовому курсу). А на след.день курс приёма снизился. Если бы доллар рос, эти полтинники улетели бы за 3 секунды. Конечно, это не обменка "решает", а её покупатели валюты.
2я причина - чтобы худели валютные матрасы и народ активнее менял чужих президентов на собственных деятелей культуры. В расчёте, что эти сбережения каким нибудь путём таки попадут в овгз.
Zebra написав: 17504 грн (~$480) - середня реальна зарплата на сьогодні
Це реальна. А для розрахунку пенсій має бути менша. А то пенсіонери почнуть червону рибу їсти.
Так, у пенсійного фонду завжди якісь свої розрахунки, щось типу "середня по економіці". Питав колись ПФ про це - відповідь "це та зарплата, яка використовується для розахунку пенсій" Троллінг 80 лвл.
Пенсія залежить від коеф.зарплат.
Коли пенс.фонд ділить реал.факт.зарпл. на ту, що її вважаєте “заниженою” -- коеф. виходять більші.
Потім пенсію рахуватимуть по коеф. залежно від зарплат за останні 3роки.
Кому буде погано, що пенс.фонд дає зараз “завищені” коеф.?
Крім того, вважати істинним значення майже що випадкових чисел із сайту пошуку роботи (якому вигідно завищувати зарпл. і заманювати людей), а не з держстату (який має на порядки повнішу базу даних) -- це дуже, дуже дивний підхід.
І так само дивно спочатку всюди скаржитись на бюжд.“цицьку”, і що бюдж.працівники буцімто “оббирають чесні бізнеси”, а потім дивуватись і нарікати, що низькооплачувані вузькоспеціалізовані бюдж.працівники погано орієнтуються в макроекономіці та ін. таємницях світобудови...
Bobua написав:Таке враження, ніби цілий рік ті хтосі йдуть по п.1.1, але незрозуміла роль “карусельних лебедів” у цьому. Для чого їх відгодовують -- неясно... І підозріло...
всё что то выдумываете, а ответы давно найдены. Глобальных цели две - 1. удержать инфляцию в каких-то рамках, чтобы не было голодных бунтов, а бюджета хватило накормить армию По некоторым позициям ценник в гривне вырос х3 от довоенных. Топливо х2 и далее по списку. 2. удержать курс. для чего тут объяснения лишние.
Как убить 2х зайцев? 1. укреплением гривны и 2. загоном её необеспеченной части в овгз.
Зачем укреплять гривну, спросите вы. На дешевеющую валюту меньше спрос. Зачем покупать то, что завтра будет дешевле? Пару дней назад обменка отказалась брать пачку новеньких полтинников (по оптовому курсу). А на след.день курс приёма снизился. Если бы доллар рос, эти полтинники улетели бы за 3 секунды. Конечно, это не обменка "решает", а её покупатели валюты.
2я причина - чтобы худели валютные матрасы и народ активнее менял чужих президентов на собственных деятелей культуры. В расчёте, что эти сбережения каким нибудь путём таки попадут в овгз.
Які “голодні бунти”? Країна ломиться від зерна, вивезти не можуть...
А от інфл. від 1.22р. і по 8.23р. У першій колонці -- за рік, у другій -- за два,... у 11й -- за 11:
Трикратне зростання цін (+200%) -- є лише якщо рахувати від 14р. Бо з 14го на 15й була велика інфл. (до 50%).
І, аби двічі не вставати, журливі дискурсії про гіперінфл. розбиваємо простою математикою!
andrijk777 написав:
mephala написав:
andrijk777 написав:Що ціни зросли не в двічі(тобто +100%) а всього на третину(32%).
що тут сказати людині яка мабуть ідеолог Марії Антуанетти. Та мабуть нічого. хоча ні. можна. на відміну від вас я ходжу в магазини і коли купляю собі одежу та харчі то дивлюся на цінники. а ви можете і далі собі на обід, сніданок і вечерю намазувати статистику.
Статистика це не "ходіння по магазинах", це наука. Якщо ви в цьому розбираєтесь краще - ваші дані в студію! Ось "мої" дані: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/ Я довіряю їй більше ніж вам. Тим більше я математик за освітою тому опосередковано підтверджую правильність (плюс-мінус 1-2%) цих даних. З вашими даними типу "бачили ціни які піднялися в двічі" можете сперечатись на кухні з сусідами або з бабками на базарі а не зі мною.
andrijk777 написав:Ще раз!!!! Потрібна статистика мінімум по десятку різнопланових товарів + потрібна статистика мінімум 10 років!!!!! Тобі будуть більш-менш правдиві дані. Все інше - це рівень бабки з базару!!!!!!! ... - для того щоб оцінити "похибку". Неправильні розрахунки за рік - не помітні! Можна збрехати і сказати на чорне біле. А за 10 років ви не збрешете тому що у вас будуть нереальні цифри - наприклад зростання цін в 1000 разів(при 100% кожен рік). Або наприклад ви не можете брехати типу: 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 100%. бо це смішно. У вас просто не зіграють цифри за 10 років. .
Гарний приклад. 100% інфл., тобто подвоєння цін щороку -- це = 2^10=1024рази за десять років. Зараз вже були би млн. щоміс. витрати і зарплати... Але зверніть увагу, що про 100% (тобто про подвоєння ціни) зубожителі зазвичай люблять казати як про ~щоквартальне! Тобто, мова вже про 40періодів (10років*4квартали). А сумарне зростання цін наразі було би =2^40 =1.1 трильйон! Що цікаво, середн.зарпл.: 2.2023р. = 12794 , а 2.2013р =2805, а прожитк.мін. 2589 і 1108 відповідно. Чому зарплата не виросла в трильйон разів, якщо ціни “виросли”!?! Чи у когось таки є квадрильйонні зарплати, але всі ці люди дуже соромл`язливі і не потрапили навіть у статистику?? Але як їм це вдалось, якщо у світі всього ~300трлн$ та й ті переважно в нерухомості й машинах (по ~100трлн$ відповідно). Квадрильйони (навіть і гривень) сюди не клеяться... А ще цікавіше, що 2кратне зростання в тих колах не дуже модне. Зубожителі полюбляють писати про 3-4... А там вже і квінтильйони, секстильйони, і т.д. Ух. Фрейд би плакав...
Прохання більше не говорити про зростання цін вдвічі щороку. Поки зарплати (щомісячні) не стануть мільйонними...
А не так як зараз: Прожитк.мін (з “мінфін”) і сам усереднив за рік: 2012 = 1042 (з 1 січня вперше перетнув 1тис.грв) 2022 = 2457 зростання за 10років у 2.357разів, тобто на +135.7%
Середн.зарпл. 2012 = 2753 (2.64прож.мін) 2022 =13374 (порахував в ел.табл. і це = 5.44прож.мін, а от у ПФУ 13376 чомусь). Зростання за 10років в 4.86рази = +386%
Зарплати ростуть суттєво швидше аніж ціни. Так, це воно. Зубожіння. Не інакше...
vitaliiangel написав:всё что то выдумываете, а ответы давно найдены. Глобальных цели две - 1. удержать инфляцию в каких-то рамках, чтобы не было голодных бунтов, а бюджета хватило накормить армию По некоторым позициям ценник в гривне вырос х3 от довоенных. Топливо х2 и далее по списку. 2. удержать курс. для чего тут объяснения лишние.
Армию и др. кормит Запад, возможно и вас, не знаю вашу историю. Бунты отменяются.
Інфляція в Німеччині в листопаді сповільнилася більше, ніж очікувалося, впавши до найнижчого рівня з червня 2021 року завдяки зниженню цін на енергоносії.
Reuters із посиланням на дані Федерального статистичного управління.
Рівень інфляції в листопаді знизився до 2,3%. При цьому аналітики, опитані Reuters, очікували, що інфляція знизиться до 2,6%.
За даними статистичного відомства, падіння цін на енергоносії на 4,5% в річному вимірі мало особливо стримуючий вплив на інфляцію в листопаді - спрацював так званий ефект бази через дуже високу вартість енергоносіїв у листопаді 2022 року.
Крім того, ціни на продукти харчування зросли на 5,5%, що менше, ніж на 6,1% у попередньому місяці.
Базова інфляція, яка виключає волатильні ціни на продукти харчування та енергоносії, знизилася до 3,8% у листопаді з 4,3% у попередньому місяці.
Економісти приділяють пильну увагу німецьким даним по інфляції, оскільки Німеччина публікує свої показники за день до виходу даних по інфляції в єврозоні. Гармонізована інфляція в Іспанії також знизилася до 3,2% з 3,5% у попередньому місяці, як показали дані в середу.
Очікується, що інфляція в єврозоні сповільниться до 2,7% в листопаді з 2,9% в жовтні, вважають економісти, опитані Reuters.
jump написав:Інфляція в Німеччині в листопаді сповільнилася більше, ніж очікувалося, впавши до найнижчого рівня з червня 2021 року завдяки зниженню цін на енергоносії.
Reuters із посиланням на дані Федерального статистичного управління.
Рівень інфляції в листопаді знизився до 2,3%. При цьому аналітики, опитані Reuters, очікували, що інфляція знизиться до 2,6%.
За даними статистичного відомства, падіння цін на енергоносії на 4,5% в річному вимірі мало особливо стримуючий вплив на інфляцію в листопаді - спрацював так званий ефект бази через дуже високу вартість енергоносіїв у листопаді 2022 року.
Крім того, ціни на продукти харчування зросли на 5,5%, що менше, ніж на 6,1% у попередньому місяці.
Базова інфляція, яка виключає волатильні ціни на продукти харчування та енергоносії, знизилася до 3,8% у листопаді з 4,3% у попередньому місяці.
Економісти приділяють пильну увагу німецьким даним по інфляції, оскільки Німеччина публікує свої показники за день до виходу даних по інфляції в єврозоні. Гармонізована інфляція в Іспанії також знизилася до 3,2% з 3,5% у попередньому місяці, як показали дані в середу.
Очікується, що інфляція в єврозоні сповільниться до 2,7% в листопаді з 2,9% в жовтні, вважають економісти, опитані Reuters.