Додано: Чет 30 лис, 2023 10:15

Назбирав у таблицю числа інфляції (місяць до місяця мин.років) для долара і гривні за десятиліття.Вирішив порахувати $ціни в Україні відносно 2013.У таблиці такі колонки:Дата -- місяць (перші числа) і рік.Умовна сума витрат у гривнях (до 12.2013 = 1$ чи 1тис$, як кому зручніше, а далі рахував через інфл.гривні).Сума витрат у $ (ділив гривні на поточний курс).% -- суму в $ в Україні поділив на здогадну нову ціну у $зоні з урахуванням інфляції $ (від січня 2013 до січня 2023 у мене вона вийшла 30.1% після десятка перемножень).дата; гривні; $; %12, 2012 8.14 1.00 100%8.12 1.00 100%01, 2013 8.12 1.00 100%02, 2013 8.14 1.00 100%03, 2013 8.13 1.00 100%04, 2013 8.13 1.00 100%05, 2013 8.135 1.00 100%06, 2013 8.14 1.00 100%07, 2013 8.13 1.00 100%08, 2013 8.11 1.00 100%09, 2013 8.15 1.00 100%10, 2013 8.19 1.00 100%10, 2013 8.19 1.00 100%11, 2013 8.17 1.00 100%12, 2013 8.12 0.98 97%12, 2013 8.12 0.98 97%8.16 0.99 98%01, 2014 8.16 0.99 98%02, 2014 8.21 0.95 94%03, 2014 8.27 0.77 76%04, 2014 8.37 0.75 74%05, 2014 8.51 0.74 72%06, 2014 8.61 0.75 73%07, 2014 8.68 0.74 72%08, 2014 8.73 0.72 71%09, 2014 8.87 0.69 68%10, 2014 9.00 0.70 69%10, 2014 9.00 0.62 61%11, 2014 9.07 0.70 69%12, 2014 9.10 0.57 56%12, 2014 9.10 0.54 53%10.49 0.55 55%01, 2015 10.49 0.64 63%02, 2015 10.79 0.49 49%03, 2015 11.27 0.45 44%04, 2015 11.95 0.48 47%05, 2015 12.42 0.53 52%06, 2015 12.75 0.59 58%07, 2015 12.95 0.57 56%08, 2015 13.07 0.58 56%09, 2015 13.29 0.59 58%10, 2015 13.46 0.59 58%10, 2015 13.46 0.59 58%11, 2015 13.53 0.57 56%12, 2015 13.53 0.55 54%12, 2015 13.53 0.55 54%14.71 0.59 57%01, 2016 14.71 0.59 57%02, 2016 14.72 0.56 54%03, 2016 14.74 0.54 53%04, 2016 14.89 0.57 55%05, 2016 15.00 0.58 57%06, 2016 15.06 0.60 58%07, 2016 15.08 0.60 58%08, 2016 15.08 0.59 57%09, 2016 15.22 0.59 57%10, 2016 15.38 0.59 57%10, 2016 15.38 0.59 57%11, 2016 15.44 0.59 57%12, 2016 15.41 0.57 54%12, 2016 15.41 0.57 54%16.57 0.60 56%01, 2017 16.57 0.60 56%02, 2017 16.69 0.60 58%03, 2017 16.79 0.62 59%04, 2017 16.90 0.63 60%05, 2017 17.02 0.64 61%06, 2017 17.14 0.65 62%07, 2017 17.21 0.67 64%08, 2017 17.25 0.67 64%09, 2017 16.88 0.65 62%10, 2017 17.63 0.67 63%10, 2017 17.63 0.67 63%11, 2017 17.68 0.66 62%12, 2017 17.63 0.65 61%12, 2017 17.63 0.65 61%18.90 0.68 63%01, 2018 18.90 0.68 63%02, 2018 19.04 0.68 64%03, 2018 19.11 0.71 66%04, 2018 19.20 0.74 68%05, 2018 19.27 0.74 68%06, 2018 19.30 0.74 69%07, 2018 19.29 0.73 68%08, 2018 19.27 0.72 67%09, 2018 18.80 0.67 62%10, 2018 19.60 0.70 64%10, 2018 19.60 0.70 64%11, 2018 19.64 0.70 65%12, 2018 19.55 0.69 63%12, 2018 19.55 0.69 63%20.64 0.75 68%01, 2019 20.64 0.75 68%02, 2019 20.72 0.75 69%03, 2019 20.75 0.77 71%04, 2019 20.89 0.76 69%05, 2019 21.12 0.79 72%06, 2019 21.04 0.79 72%07, 2019 21.05 0.81 73%08, 2019 20.96 0.83 75%09, 2019 20.21 0.81 74%10, 2019 20.87 0.84 76%10, 2019 20.87 0.84 76%11, 2019 20.64 0.83 75%12, 2019 20.35 0.85 76%12, 2019 20.35 0.85 76%21.30 0.90 80%01, 2020 21.30 0.90 80%02, 2020 21.22 0.85 76%03, 2020 21.23 0.85 77%04, 2020 21.33 0.77 70%05, 2020 21.47 0.79 72%06, 2020 21.54 0.80 73%07, 2020 21.55 0.80 72%08, 2020 21.49 0.78 70%09, 2020 20.68 0.75 68%10, 2020 21.42 0.76 68%10, 2020 21.42 0.76 68%11, 2020 21.42 0.75 67%12, 2020 21.37 0.75 66%12, 2020 21.37 0.75 66%22.60 0.80 70%01, 2021 22.60 0.80 70%02, 2021 22.81 0.81 72%03, 2021 23.03 0.82 72%04, 2021 23.12 0.83 72%05, 2021 23.51 0.85 73%06, 2021 23.59 0.86 74%07, 2021 23.75 0.87 74%08, 2021 23.68 0.88 75%09, 2021 22.95 0.85 73%10, 2021 23.75 0.89 76%10, 2021 23.75 0.89 76%11, 2021 23.63 0.90 75%12, 2021 23.50 0.86 71%12, 2021 23.50 0.86 71%24.86 0.91 74%01, 2022 24.86 0.91 74%02, 2022 25.25 0.89 73%03, 2022 26.19 0.87 71%04, 2022 26.91 0.85 68%05, 2022 27.75 0.83 66%06, 2022 28.66 0.81 63%07, 2022 29.02 0.82 65%08, 2022 29.32 0.73 58%09, 2022 28.60 0.70 56%10, 2022 30.07 0.73 57%10, 2022 30.07 0.73 57%11, 2022 29.89 0.75 58%12, 2022 29.76 0.74 57%12, 2022 29.76 0.74 57%31.32 0.77 59%01, 2023 31.32 0.77 59%Дублі 10 і 12 місяців завелись у 2014 -- коли був цирк з курсом і неясно який брати.Початок 2015 -- єдині 3міс, коли ми завалились у 4х% зону.Життя у 5х% зоні під час АТО тривало роками. І навіть особливо і не скиглили. Здається.Хоча... -- особисто я тоді працювати не хотів, бо нові заощадження у $ були замалі, а свій час було жаль.Велика війна 22р у числах мало помітна. 5х% зона зовсім коротка. Далі січня 2023 -- ще не шукав інфл$, але схоже на 6х% зону. А вісті з тилів ще розслабленіші, аніж у 5х% 2016... До війни почали звикати швидше? Все як заповідав ще давній садист дєдушка павлов...І якось аж і дивно, що курс знизили, збільшивши тим самим витрати валюти на утримання країни. Замість тримати його як був, а надлишок спрямувати на будівництво міцних і глибоких ліній оборони.40.7/37.5 --》 всього 8.5%, але не завадили б. Чи їх і не було? НБУ і взимку продавав по 36.6 чи як? І то лише на готівці здавалось, що курс вищий??Ймовірнісні сценарії:(рахував від січня 23р.)1) хтось схоче зробити 100%:1.1) шляхом зростання гривні (31.3 коштуватиме 1.3$ -- курс буде 24.1, і це має свої плюси: 121тис.грв на фронті -- то вже 5к$ і тецека легше буде доганяти тікаючих від щастя надвисокооплачуваних рекрутів, а експортери нарешті хоч трошки вгамуються і перестануть вибішувати союзників на зах.кордоні. Трохи псуватиме ідилію розпачливе скавчання власників $матрасів..., але тецека може шукати стражденних також і на слух.1.2) ще один спосіб -- люта інфляція при незмінному курсі (37.5), аби ціна виросла до 1.3$ (48.75) -- це треба 55.8% інфляції... давно такого не було, навіть за рік. Ще з 90х? Тут плюси побачити важче. Зарпл. на фронті так і лишиться 3.2к$, але тили пропищать всі вуха на тему “все подорожчало в 2-3-4... рази”.2) а може зроблять 40%? (десятиліттями цього вже не було, цікаво ж, як воно там...).2.2) 40% від 1.3$ -- то 0.52$. А у нас споживч.кошик на січень 23 = умовно 31.3, і зниження % відносно зах.цін досягають традиційним шляхом обвалу гривні. Для 40% -- до 60.2, й ідея якось не дуже, бо 121тис.грв на фронті -- то вже буде всього 2к$, рекрути ховатимуться дедалі глибше, а власники $матрасів поводитимуться як у Братиславі з фільму “галопом по європам”...2.3) ще можна дефляцією... але “це фантастика синки”, бо наші експортери плакатимуть, колотимуться і на морі, і на зах.кордоні -- але і не спробують провокувати саме внутр.ринок. на надспоживацтво.Таке враження, ніби цілий рік ті хтосі йдуть по п.1.1, але незрозуміла роль “карусельних лебедів” у цьому. Для чого їх відгодовують -- неясно... І підозріло...