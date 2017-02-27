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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10988109891099010991

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.8 5 110
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
7%
8
37,00-37,50
14%
15
37,50-38,00
31%
34
38,00-38,50
24%
26
38,50-39,00
9%
10
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
8%
9
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 14:51

  Proofy написав:Армию и др. кормит Запад, возможно и вас,
ага, только что как раз вернулся с такого обеда.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 15:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Bobua написав:Прохання більше не говорити про зростання цін вдвічі щороку.

Такі роки, коли ціни росли вдвічі були всього два: 2014 та 2022. В решту років зростання на відсотки
Дюрі-бачі
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