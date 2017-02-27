|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 лис, 2023 14:51
Proofy написав:
Армию и др. кормит Запад, возможно и вас,
ага, только что как раз вернулся с такого обеда.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 20844
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2321 раз.
- Подякували: 3294 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 лис, 2023 15:11
Bobua написав:
Прохання більше не говорити про зростання цін вдвічі щороку.
Такі роки, коли ціни росли вдвічі були всього два: 2014 та 2022. В решту років зростання на відсотки
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 1876
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 324 раз.
- Подякували: 246 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33424
|36511250
|
Вів 28 лис, 2023 21:44
Zebra
|
|1865
|13037415
|
Чет 19 жов, 2023 21:12
Успіх
|
|7976
|23003487
|
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
|