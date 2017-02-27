ага, только что как раз вернулся с такого обеда.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 лис, 2023 14:51
Додано: Чет 30 лис, 2023 15:11
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Чет 30 лис, 2023 16:37
Додано: Чет 30 лис, 2023 16:39
Додано: Чет 30 лис, 2023 16:41
Официальный курс + наличка
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...................30.11.2023............01.12.2023
дата розрахунку..................29.11.2023.............30.11.2023
Євро.....................................39,9582..................39,7235
Долар США..........................36,3752..................36,3535...-0.06%
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
30.11.2023........................36,3542
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0927 (вчера 1.0985) -0.53%
Сегодняшние торги проходят также спокойно, как и вчера.
С самого старта котировки чуть опустились, после чего слегка колеблются около одного уровня.
Справочный курс ниже действующего официального на 2.1 копейки.
Новый официальный курс от справочного почти не отличается.
Дневное укрепление гривны составило 2.2 копейки.
Разворотом я это пока назвать не осмелюсь, двухдневный боковик.
Индекс доллара DXY в 15-00 103.23 (вчера 102.82)
Сегодня с утра доллар пошел в рост и отскочил до уровня вторника. Мы уже привыкли, что основные движения происходят во второй половине дня время американской сессии, но в этот раз активничает Европа. Сегодня, пожалуй, можно говорить об ослаблении европейских валют.
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НБУ обновил
Объем ввоза валюты в октябре увеличился почти вдвое и превысил $1 млрд. Это максимум с февраля прошлого года. Регулярными такие объемы были только до 14 года.
Увеличение коснулось как долларов, так евро в близких пропорциях.
Додано: Чет 30 лис, 2023 16:55
Додано: Чет 30 лис, 2023 17:17
Динаміка зміни індексу цін на продукти (графік з накопиченням, зростаючим підсумком з 03.2017):
Додано: Чет 30 лис, 2023 17:21
Додано: Чет 30 лис, 2023 17:43
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Чет 30 лис, 2023 17:52
По легенді армія за свої, позичені на держуправління та соціальні витрати. Так що не треба оці наротіви.
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