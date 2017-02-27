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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10988109891099010991

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.8 5 110
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
7%
8
37,00-37,50
14%
15
37,50-38,00
31%
34
38,00-38,50
24%
26
38,50-39,00
9%
10
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
8%
9
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 14:51

  Proofy написав:Армию и др. кормит Запад, возможно и вас,
ага, только что как раз вернулся с такого обеда.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 15:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Bobua написав:Прохання більше не говорити про зростання цін вдвічі щороку.

Такі роки, коли ціни росли вдвічі були всього два: 2014 та 2022. В решту років зростання на відсотки
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 16:37

  Дюрі-бачі написав:
  Bobua написав:Прохання більше не говорити про зростання цін вдвічі щороку.

Такі роки, коли ціни росли вдвічі були всього два: 2014 та 2022. В решту років зростання на відсотки


Ні. У 90ті. Ранні.
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 16:39

  Дюрі-бачі написав:
  Bobua написав:Прохання більше не говорити про зростання цін вдвічі щороку.

Такі роки, коли ціни росли вдвічі були всього два: 2014 та 2022. В решту років зростання на відсотки

І що виросло вдвічі? Курині яйця Резнікова?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 16:41

Официальный курс + наличка

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...................30.11.2023............01.12.2023
дата розрахунку..................29.11.2023.............30.11.2023
Євро.....................................39,9582..................39,7235
Долар США..........................36,3752..................36,3535...-0.06%

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
30.11.2023........................36,3542

Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0927 (вчера 1.0985) -0.53%

Сегодняшние торги проходят также спокойно, как и вчера.
С самого старта котировки чуть опустились, после чего слегка колеблются около одного уровня.
Справочный курс ниже действующего официального на 2.1 копейки.
Новый официальный курс от справочного почти не отличается.
Дневное укрепление гривны составило 2.2 копейки.
Разворотом я это пока назвать не осмелюсь, двухдневный боковик.

Индекс доллара DXY в 15-00 103.23 (вчера 102.82)
Сегодня с утра доллар пошел в рост и отскочил до уровня вторника. Мы уже привыкли, что основные движения происходят во второй половине дня время американской сессии, но в этот раз активничает Европа. Сегодня, пожалуй, можно говорить об ослаблении европейских валют.
..................................................
НБУ обновил статистику по наличной валюте
Объем ввоза валюты в октябре увеличился почти вдвое и превысил $1 млрд. Это максимум с февраля прошлого года. Регулярными такие объемы были только до 14 года.
Увеличение коснулось как долларов, так евро в близких пропорциях.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 16:55

flyman https://index.minfin.com.ua/ua/markets/wares/index/
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 17:17

  Дюрі-бачі написав:flyman https://index.minfin.com.ua/ua/markets/wares/index/

Динаміка зміни індексу цін на продукти (графік з накопиченням, зростаючим підсумком з 03.2017):
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 17:21

  vitaliiangel написав:Пару дней назад обменка отказалась брать пачку новеньких полтинников (по оптовому курсу)
другая обменка за новые полтосы сегодня предложила 37,40
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 17:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Proofy написав:Армию и др. кормит Запад, возможно и вас, не знаю вашу историю. Бунты отменяются.

Такое в истории где-то было ещё? Читал давеча про ВОВ, и про ленд лиз. Амеры много чего давали СССР, но денежным довольствием солдат не обеспечивали.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 17:52

  Andrey2512 написав:
  Proofy написав:Армию и др. кормит Запад, возможно и вас, не знаю вашу историю. Бунты отменяются.

Такое в истории где-то было ещё? Читал давеча про ВОВ, и про ленд лиз. Амеры много чего давали СССР, но денежным довольствием солдат не обеспечивали.

По легенді армія за свої, позичені на держуправління та соціальні витрати. Так що не треба оці наротіви.
flyman
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