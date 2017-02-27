Додано: Чет 30 лис, 2023 16:41

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з...................30.11.2023............01.12.2023дата розрахунку..................29.11.2023.............30.11.2023Євро.....................................39,9582..................39,7235Долар США..........................36,3752.....................-0.06%Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0030.11.2023........................36,3542Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару(вчера 1.0985) -0.53%Сегодняшние торги проходят также спокойно, как и вчера.С самого старта котировки чуть опустились, после чего слегка колеблются около одного уровня.Справочный курс ниже действующего официального на 2.1 копейки.Новый официальный курс от справочного почти не отличается.Дневное укрепление гривны составило 2.2 копейки.Разворотом я это пока назвать не осмелюсь, двухдневный боковик.Индекс доллара DXY в 15-00(вчера 102.82)Сегодня с утра доллар пошел в рост и отскочил до уровня вторника. Мы уже привыкли, что основные движения происходят во второй половине дня время американской сессии, но в этот раз активничает Европа. Сегодня, пожалуй, можно говорить об ослаблении европейских валют...................................................НБУ обновилОбъем ввоза валюты в октябре увеличился почти вдвое и превысил $1 млрд. Это максимум с февраля прошлого года. Регулярными такие объемы были только до 14 года.Увеличение коснулось как долларов, так евро в близких пропорциях.