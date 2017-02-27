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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 лис, 2023 19:07
Proofy написав: vitaliiangel написав:
всё что то выдумываете, а ответы давно найдены. Глобальных цели две -
1. удержать инфляцию в каких-то рамках, чтобы не было голодных бунтов, а бюджета хватило накормить армию По некоторым позициям ценник в гривне вырос х3 от довоенных. Топливо х2 и далее по списку.
2. удержать курс. для чего тут объяснения лишние.
Армию и др. кормит Запад, возможно и вас, не знаю вашу историю. Бунты отменяются.
Запад армию не кормит. Только цивильных бюджетников.
Боится "эскалации и нестабильности" ( паранойя: вдруг пуйло проиграет, ЯО продадут всем арабам, цены на нефть до небес).
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Додано: Чет 30 лис, 2023 19:44
flyman написав: Дюрі-бачі написав: Bobua написав:
Прохання більше не говорити про зростання цін вдвічі щороку.
Такі роки, коли ціни росли вдвічі були всього два: 2014 та 2022. В решту років зростання на відсотки
І що виросло вдвічі? Курині яйця Резнікова?
в 2 - 2,5 рази мінімум ціна на ліки зросла в порівнянні з 2021
ззз
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