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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10989109901099110992

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.8 5 111
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
7%
8
37,00-37,50
14%
16
37,50-38,00
31%
34
38,00-38,50
23%
26
38,50-39,00
9%
10
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
8%
9
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 19:07

  Proofy написав:
  vitaliiangel написав:всё что то выдумываете, а ответы давно найдены. Глобальных цели две -
1. удержать инфляцию в каких-то рамках, чтобы не было голодных бунтов, а бюджета хватило накормить армию По некоторым позициям ценник в гривне вырос х3 от довоенных. Топливо х2 и далее по списку.
2. удержать курс. для чего тут объяснения лишние.
Армию и др. кормит Запад, возможно и вас, не знаю вашу историю. Бунты отменяются.

Запад армию не кормит. Только цивильных бюджетников.
Боится "эскалации и нестабильности" ( паранойя: вдруг пуйло проиграет, ЯО продадут всем арабам, цены на нефть до небес).
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 19:44

  flyman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Bobua написав:Прохання більше не говорити про зростання цін вдвічі щороку.

Такі роки, коли ціни росли вдвічі були всього два: 2014 та 2022. В решту років зростання на відсотки

І що виросло вдвічі? Курині яйця Резнікова?


в 2 - 2,5 рази мінімум ціна на ліки зросла в порівнянні з 2021
ззз
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 20:06

  Yuri_61 написав:
в 2 - 2,5 рази мінімум ціна на ліки зросла в порівнянні з 2021
ззз

Сало
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 20:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Сметана 150грам в стакане стоит, как былые 500грам и на вкус как вот то ... в стакане.
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 22:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Нові пом'якшення.
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-i-nadali-pomyakshuye-valyutni-obmejennya-dlya-biznesu-ta-gromadyan

Сметана станет вкуснее, сало и лекарство доступней. Хотя если исключить из рациона первое то может и второе не понадобится.
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 23:12

  Игорь написав:Нові пом'якшення.
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-i-nadali-pomyakshuye-valyutni-obmejennya-dlya-biznesu-ta-gromadyan

Сметана станет вкуснее, сало и лекарство доступней. Хотя если исключить из рациона первое то может и второе не понадобится.


ооо, завтра курсы пойдут внизззз :mrgreen: , хотя странно все это)
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 00:30

  Raymond написав:
  Игорь написав:Нові пом'якшення.
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-i-nadali-pomyakshuye-valyutni-obmejennya-dlya-biznesu-ta-gromadyan

Сметана станет вкуснее, сало и лекарство доступней. Хотя если исключить из рациона первое то может и второе не понадобится.


ооо, завтра курсы пойдут внизззз :mrgreen: , хотя странно все это)

З чого б це? Які саме пом'якшення ви вбачаєте суттєвими?..
sergey_sryvkin
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