Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 лис, 2023 19:07
Proofy написав: vitaliiangel написав:
всё что то выдумываете, а ответы давно найдены. Глобальных цели две -
1. удержать инфляцию в каких-то рамках, чтобы не было голодных бунтов, а бюджета хватило накормить армию По некоторым позициям ценник в гривне вырос х3 от довоенных. Топливо х2 и далее по списку.
2. удержать курс. для чего тут объяснения лишние.
Армию и др. кормит Запад, возможно и вас, не знаю вашу историю. Бунты отменяются.
Запад армию не кормит. Только цивильных бюджетников.
Боится "эскалации и нестабильности" ( паранойя: вдруг пуйло проиграет, ЯО продадут всем арабам, цены на нефть до небес).
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Додано: Чет 30 лис, 2023 19:44
flyman написав: Дюрі-бачі написав: Bobua написав:
Прохання більше не говорити про зростання цін вдвічі щороку.
Такі роки, коли ціни росли вдвічі були всього два: 2014 та 2022. В решту років зростання на відсотки
І що виросло вдвічі? Курині яйця Резнікова?
в 2 - 2,5 рази мінімум ціна на ліки зросла в порівнянні з 2021
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Додано: Чет 30 лис, 2023 20:06
Yuri_61 написав:
в 2 - 2,5 рази мінімум ціна на ліки зросла в порівнянні з 2021
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Сало
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Додано: Чет 30 лис, 2023 20:31
Сметана 150грам в стакане стоит, как былые 500грам и на вкус как вот то ... в стакане.
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Додано: Чет 30 лис, 2023 22:31
Нові пом'якшення.
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-i-nadali-pomyakshuye-valyutni-obmejennya-dlya-biznesu-ta-gromadyan
Сметана станет вкуснее, сало и лекарство доступней. Хотя если исключить из рациона первое то может и второе не понадобится.
Игорь
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Додано: Чет 30 лис, 2023 23:12
ооо, завтра курсы пойдут внизззз
, хотя странно все это)
Raymond
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 00:30
Raymond написав:
ооо, завтра курсы пойдут внизззз
, хотя странно все это)
З чого б це? Які саме пом'якшення ви вбачаєте суттєвими?..
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 00:56
Raymond написав:
ооо, завтра курсы пойдут внизззз
, хотя странно все это)
с чего бы? это ж для справок, пересичного коснется мало
cohan
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 07:14
Куда бежать? Кого хватать?
Investor_K
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 09:23
Investor_K написав:
Кого хватать?
хватать евро по 40,30 и сливать по 40,80
vitaliiangel
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