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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 гру, 2023 10:16
vitaliiangel написав: Investor_K написав:
Кого хватать?
хватать евро по 40,30 и сливать по 40,80
Саме так
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 10:17
vitaliiangel написав: Investor_K написав:
Кого хватать?
хватать евро по 40,30
и сливать по 40,80
евро - он же зверьсцуко'внезапный, за время между покупкой и сливом сам способен упасть, чтоб слив оказался тоже 40,30
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