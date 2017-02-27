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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10990109911099210993

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.8 5 111
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
7%
8
37,00-37,50
14%
16
37,50-38,00
31%
34
38,00-38,50
23%
26
38,50-39,00
9%
10
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
8%
9
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 10:16

  vitaliiangel написав:
  Investor_K написав:Кого хватать?
хватать евро по 40,30 и сливать по 40,80

Саме так
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 10:17

  vitaliiangel написав:
  Investor_K написав:Кого хватать?
хватать евро по 40,30 и сливать по 40,80

евро - он же зверьсцуко'внезапный, за время между покупкой и сливом сам способен упасть, чтоб слив оказался тоже 40,30 :mrgreen:
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