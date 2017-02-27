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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 гру, 2023 10:16
vitaliiangel написав: Investor_K написав:
Кого хватать?
хватать евро по 40,30 и сливать по 40,80
Саме так
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 10:17
vitaliiangel написав: Investor_K написав:
Кого хватать?
хватать евро по 40,30
и сливать по 40,80
евро - он же зверьсцуко'внезапный, за время между покупкой и сливом сам способен упасть, чтоб слив оказался тоже 40,30
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flysoulfly
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:57
flysoulfly написав:
евро - он же зверьсцуко'внезапный,
нбу зверь внезапный обвалил обменки на 40 коп
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:20
vitaliiangel написав: flysoulfly написав:
евро - он же зверьсцуко'внезапный,
нбу зверь внезапный обвалил обменки на 40 коп
Це здіватєльство!
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Investor_K
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:25
vitaliiangel написав: flysoulfly написав:
евро - он же зверьсцуко'внезапный,
нбу зверь внезапный обвалил обменки на 40 коп
прилетіли самальоти запаоковані нікомунепотрібним?
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flyman
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:26
flyman написав:
прилетіли самальоти із нікомунепотрібним?
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5654058#p5654058
и уже есть продажа па 36,7 просто в кассе
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:48
flyman написав: vitaliiangel написав: flysoulfly написав:
евро - он же зверьсцуко'внезапный,
нбу зверь внезапный обвалил обменки на 40 коп
прилетіли самальоти запаоковані нікомунепотрібним?
За жовтень банки завезли рекордні об'єми готівки, десь мільярд дол екв
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Faceless
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