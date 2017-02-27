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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10991109921099310994>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.12.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.8 5 111
Менше 35,00
1%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
1%
1
36,50-37,00
7%
8
37,00-37,50
14%
16
37,50-38,00
31%
34
38,00-38,50
23%
26
38,50-39,00
9%
10
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
3%
3
Більше 41,00
8%
9
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 10:16

  vitaliiangel написав:
  Investor_K написав:Кого хватать?
хватать евро по 40,30 и сливать по 40,80

Саме так
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 10:17

  vitaliiangel написав:
  Investor_K написав:Кого хватать?
хватать евро по 40,30 и сливать по 40,80

евро - он же зверьсцуко'внезапный, за время между покупкой и сливом сам способен упасть, чтоб слив оказался тоже 40,30 :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:57

  flysoulfly написав:евро - он же зверьсцуко'внезапный,
нбу зверь внезапный обвалил обменки на 40 коп
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:20

  vitaliiangel написав:
  flysoulfly написав:евро - он же зверьсцуко'внезапный,
нбу зверь внезапный обвалил обменки на 40 коп

Це здіватєльство!
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:25

  vitaliiangel написав:
  flysoulfly написав:евро - он же зверьсцуко'внезапный,
нбу зверь внезапный обвалил обменки на 40 коп

прилетіли самальоти запаоковані нікомунепотрібним?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:26

  flyman написав:прилетіли самальоти із нікомунепотрібним?
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5654058#p5654058
и уже есть продажа па 36,7 просто в кассе
Зображення
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  flysoulfly написав:евро - он же зверьсцуко'внезапный,
нбу зверь внезапный обвалил обменки на 40 коп

прилетіли самальоти запаоковані нікомунепотрібним?
За жовтень банки завезли рекордні об'єми готівки, десь мільярд дол екв
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

flyman,Вы вообще Сибарита не читаете ?
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5653762#p5653762
Последний абзац
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:52

Ранее банки могли продавать валюту в объеме ранее купленной у населения. Также банки могли продавать гражданами на 50 тысяч гривен в месяц безналичной валюты и на 200 тысяч гривен на трехмесячный депозит (с последующей конвертацией).

Теперь же банки смогут покупать валюту на межбанке у НБУ по более низкому курсу и продавать ее на наличном рынке.
https://www.rbc.ua/ukr/news/dolar-podes ... 23016.html
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:17

Кто бы мог подумать, что в первый день зимы доллар будет стоить почти на 2 гривны дешевле чем в последний...
asti
 
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