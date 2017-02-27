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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:31
asti написав:
Кто бы мог подумать, что в первый день зимы доллар будет стоить почти на 2 гривны дешевле чем в последний...
у вас є можливість бачити майбутнє?
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flyman
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