Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:31
asti написав:
Кто бы мог подумать, что в первый день зимы доллар будет стоить почти на 2 гривны дешевле чем в последний...
у вас є можливість бачити майбутнє?
flyman
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:50
asti написав:
Кто бы мог подумать, что в первый день зимы доллар будет стоить почти на 2 гривны дешевле чем в последний...
действительно неожиданно 25.10.23
vitaliiangel написав: Realist написав:
Масштаби цієї девальвації матимуть пряму залежність від зовнішньої допомоги наших партнерів.
как бы на укрепляж не сходить
vitaliiangel написав: наливая валюту всем вподряд НБУ осознанно работает на укрепление гривны. И эти объемы только растут
.
Realist написав:
Ось ми плавно і підійшли до відповіді на питання для чого це було зроблено:
Для того, щоб зрівняти готівковий курс та безготівковий.
так можно было поднять межбанк до уровня ЧР. имхо это не причина.
vitaliiangel
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:02
cohan
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:17
vitaliiangel написав:
так можно было поднять межбанк до уровня ЧР. имхо это не причина.
Це б спровокувало панічні настрої.
Economist
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:24
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