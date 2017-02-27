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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10991109921099310994
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:31

  asti написав:Кто бы мог подумать, что в первый день зимы доллар будет стоить почти на 2 гривны дешевле чем в последний...

у вас є можливість бачити майбутнє?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:50

  asti написав:Кто бы мог подумать, что в первый день зимы доллар будет стоить почти на 2 гривны дешевле чем в последний...

действительно неожиданно 25.10.23
  vitaliiangel написав:
  Realist написав:Масштаби цієї девальвації матимуть пряму залежність від зовнішньої допомоги наших партнерів.
как бы на укрепляж не сходить

  vitaliiangel написав:наливая валюту всем вподряд НБУ осознанно работает на укрепление гривны. И эти объемы только растут.


  Realist написав:Ось ми плавно і підійшли до відповіді на питання для чого це було зроблено:
Для того, щоб зрівняти готівковий курс та безготівковий.

так можно было поднять межбанк до уровня ЧР. имхо это не причина.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

в магазинных обменках как в совецком гастрономе:
    * немного нервно
    * очереди (неьбольшие, правда)
    * бабушки просят "новенькими"
    * кассирши на них кричат как раньше продавцы
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  vitaliiangel написав:так можно было поднять межбанк до уровня ЧР. имхо это не причина.


Це б спровокувало панічні настрої.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:24

Яким буде курс долара в 2024 році? Коли наступний "стрибок" гривні та як прогнозувати курс валют

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Ірина_
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