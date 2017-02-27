RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10991109921099310994
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:31

  asti написав:Кто бы мог подумать, что в первый день зимы доллар будет стоить почти на 2 гривны дешевле чем в последний...

у вас є можливість бачити майбутнє?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33305
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1558 раз.
Подякували: 2728 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:50

  asti написав:Кто бы мог подумать, что в первый день зимы доллар будет стоить почти на 2 гривны дешевле чем в последний...

действительно неожиданно 25.10.23
  vitaliiangel написав:
  Realist написав:Масштаби цієї девальвації матимуть пряму залежність від зовнішньої допомоги наших партнерів.
как бы на укрепляж не сходить

  vitaliiangel написав:наливая валюту всем вподряд НБУ осознанно работает на укрепление гривны. И эти объемы только растут.


  Realist написав:Ось ми плавно і підійшли до відповіді на питання для чого це було зроблено:
Для того, щоб зрівняти готівковий курс та безготівковий.

так можно было поднять межбанк до уровня ЧР. имхо это не причина.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20884
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2324 раз.
Подякували: 3295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

в магазинных обменках как в совецком гастрономе:
    * немного нервно
    * очереди (неьбольшие, правда)
    * бабушки просят "новенькими"
    * кассирши на них кричат как раньше продавцы
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6371
З нами з: 27.09.19
Подякував: 111 раз.
Подякували: 533 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  vitaliiangel написав:так можно было поднять межбанк до уровня ЧР. имхо это не причина.


Це б спровокувало панічні настрої.
Economist
 
Повідомлень: 218
З нами з: 04.11.21
Подякував: 15 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:24

Яким буде курс долара в 2024 році? Коли наступний "стрибок" гривні та як прогнозувати курс валют

Все про курс валют та прогноз курсу за 2 хвилини.
"Прямо по курсу" від Мінфін

Бажаєте знати що з курсом? Та чи буде долар дорожчати?
Finance.ua запускає
безкоштовну валютну розсилку для тих, хто слідкує за валютним ринком, та хоче розуміти й аналізувати пов’язані з валютним курсом події.

Хто не встиг відвідати інвестиційну конференцію «Жити на відсотки», то є можливість придбати запис
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3819
З нами з: 14.09.13
Подякував: 948 раз.
Подякували: 1935 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 16:43

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...................01.12.2023...........04.12.2023
дата розрахунку..................30.11.2023............01.12.2023
Євро.....................................39,7235.................39,6582
Долар США..........................36,3535.................36,4606...+0.29%

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
01.12.2023........................36,4506

Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0877 (вчера 1.0927) -0.48%
Гривна опять проиграла евро в динамичности :)

После короткой передышки снова рост.
Насколько можно судить из противоречивых сведений, открыли сессию котировками, которые значительно превышали официальный курс. Сама сессия проходит спокойно, почти без движения.
Справочный курс получился выше действующего официального почти на 10 копеек.
Официальный курс прибавил еще копейку.
Дневной прирост официального курса составил 10.7 копейки.

Вчерашнее очень скромное укрепление гривны происходило при чрезвычайно малом объеме интервенций, всего около 50 млн. Сегодня пока информации о сверхвысоких оборотах на МБ тоже не поступало, на появление мощного покупателя не очень похоже.
Для полноценной реакции рынка на ослабление ограничений, наверно, рановато, но я позволю себе связать сегодняшний рост с информацией об ослаблении ограничений. Есть подозрение, что банки решили пополнить позицию, ожидая увеличение продаж.
НБУ пообещал сближение безналичного и наличного курсов, вот они и двинулись навстречу друг другу :)

Индекс доллара DXY в 15-00 103.54 (вчера 103.23)
Просматривается небольшая склонность к росту, хоть пока картина похожа на колебания с несколько увеличенной амплитудой.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7261
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6219 раз.
Подякували: 20432 раз.
 
Профіль
117
67
33
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 17:13

  asti написав:Кто бы мог подумать, что в первый день зимы доллар будет стоить почти на 2 гривны дешевле чем в последний...

И что лекарства станут дешевле или сметана вкуснее? Нет.
Или волки останутся волками, а овцы овцами и извечное, элементарное жлобство, как всегда победит?
Да. Просто определенная постоянная часть людей станет беднее.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 616
З нами з: 31.07.19
Подякував: 406 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 18:10

  копейка написав:
  asti написав:Кто бы мог подумать, что в первый день зимы доллар будет стоить почти на 2 гривны дешевле чем в последний...

И что лекарства станут дешевле или сметана вкуснее? Нет.
Или волки останутся волками, а овцы овцами и извечное, элементарное жлобство, как всегда победит?
Да. Просто определенная постоянная часть людей станет беднее.

На одном ресурсе прочитал, что это ещё цветочки. 25 декабря слепые прозреют, колясочники встанут и пойдут, блины перестанут прилипать к сковородке. Ссылку дать не могу - для служебного пользования. :mrgreen:
Сам я не сильно верю в такой инсайд.
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1013
З нами з: 23.01.16
Подякував: 5817 раз.
Подякували: 1219 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 18:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь написав:не сильно


долар по 100 ? колясочнікі стануть карусельщиками?
daap
 
Повідомлень: 165
З нами з: 08.01.09
Подякував: 26 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 18:42

  daap написав:
  Игорь написав:не сильно


долар по 100 ? колясочнікі стануть карусельщиками?

Там так завуалированно написано, что при любом раскладе чел будет выглядеть красавчиком :mrgreen: . Так как у нас любят.
Ляп. Как мокрыми трусами по асфальту
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1013
З нами з: 23.01.16
Подякував: 5817 раз.
Подякували: 1219 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10991109921099310994
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3342, 3343, 3344
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
33430 36515455
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 гру, 2023 18:38
Игорь
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1865 13039742
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 жов, 2023 21:12
Успіх
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7976 23005822
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1710)
01.12.2023 17:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.