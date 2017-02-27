у вас є можливість бачити майбутнє?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:31
Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:50
действительно неожиданно 25.10.23
так можно было поднять межбанк до уровня ЧР. имхо это не причина.
Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:02
Re: Валютний ринок в контексті ДС
в магазинных обменках как в совецком гастрономе:
* очереди (неьбольшие, правда)
* бабушки просят "новенькими"
* кассирши на них кричат как раньше продавцы
Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:17
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:24
Все про курс валют та прогноз курсу за 2 хвилини.
Бажаєте знати що з курсом? Та чи буде долар дорожчати?
Finance.ua запускає
безкоштовну валютну розсилку для тих, хто слідкує за валютним ринком, та хоче розуміти й аналізувати пов’язані з валютним курсом події.
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 16:43
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...................01.12.2023...........04.12.2023
дата розрахунку..................30.11.2023............01.12.2023
Євро.....................................39,7235.................39,6582
Долар США..........................36,3535.................36,4606...+0.29%
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
01.12.2023........................36,4506
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0877 (вчера 1.0927) -0.48%
Гривна опять проиграла евро в динамичности
После короткой передышки снова рост.
Насколько можно судить из противоречивых сведений, открыли сессию котировками, которые значительно превышали официальный курс. Сама сессия проходит спокойно, почти без движения.
Справочный курс получился выше действующего официального почти на 10 копеек.
Официальный курс прибавил еще копейку.
Дневной прирост официального курса составил 10.7 копейки.
Вчерашнее очень скромное укрепление гривны происходило при чрезвычайно малом объеме интервенций, всего около 50 млн. Сегодня пока информации о сверхвысоких оборотах на МБ тоже не поступало, на появление мощного покупателя не очень похоже.
Для полноценной реакции рынка на ослабление ограничений, наверно, рановато, но я позволю себе связать сегодняшний рост с информацией об ослаблении ограничений. Есть подозрение, что банки решили пополнить позицию, ожидая увеличение продаж.
НБУ пообещал сближение безналичного и наличного курсов, вот они и двинулись навстречу друг другу
Индекс доллара DXY в 15-00 103.54 (вчера 103.23)
Просматривается небольшая склонность к росту, хоть пока картина похожа на колебания с несколько увеличенной амплитудой.
Додано: П'ят 01 гру, 2023 17:13
И что лекарства станут дешевле или сметана вкуснее? Нет.
Или волки останутся волками, а овцы овцами и извечное, элементарное жлобство, как всегда победит?
Да. Просто определенная постоянная часть людей станет беднее.
Додано: П'ят 01 гру, 2023 18:10
На одном ресурсе прочитал, что это ещё цветочки. 25 декабря слепые прозреют, колясочники встанут и пойдут, блины перестанут прилипать к сковородке. Ссылку дать не могу - для служебного пользования.
Сам я не сильно верю в такой инсайд.
Додано: П'ят 01 гру, 2023 18:38
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: П'ят 01 гру, 2023 18:42
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