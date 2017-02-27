Додано: П'ят 01 гру, 2023 16:43

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з...................01.12.2023...........04.12.2023дата розрахунку..................30.11.2023............01.12.2023Євро.....................................39,7235.................39,6582Долар США..........................36,3535....................+0.29%Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0001.12.2023........................36,4506Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару(вчера 1.0927) -0.48%Гривна опять проиграла евро в динамичностиПосле короткой передышки снова рост.Насколько можно судить из противоречивых сведений, открыли сессию котировками, которые значительно превышали официальный курс. Сама сессия проходит спокойно, почти без движения.Справочный курс получился выше действующего официального почти на 10 копеек.Официальный курс прибавил еще копейку.Дневной прирост официального курса составил 10.7 копейки.Вчерашнее очень скромное укрепление гривны происходило при чрезвычайно малом объеме интервенций, всего около 50 млн. Сегодня пока информации о сверхвысоких оборотах на МБ тоже не поступало, на появление мощного покупателя не очень похоже.Для полноценной реакции рынка на ослабление ограничений, наверно, рановато, но я позволю себе связать сегодняшний рост с информацией об ослаблении ограничений. Есть подозрение, что банки решили пополнить позицию, ожидая увеличение продаж.НБУ пообещал сближение безналичного и наличного курсов, вот они и двинулись навстречу друг другуИндекс доллара DXY в 15-00(вчера 103.23)Просматривается небольшая склонность к росту, хоть пока картина похожа на колебания с несколько увеличенной амплитудой.