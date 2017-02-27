Игорь написав:копейка написав:
И что лекарства станут дешевле или сметана вкуснее? Нет.
Или волки останутся волками, а овцы овцами и извечное, элементарное жлобство, как всегда победит?
Да. Просто определенная постоянная часть людей станет беднее.
На одном ресурсе прочитал, что это ещё цветочки. 25 декабря слепые прозреют, колясочники встанут и пойдут, блины перестанут прилипать к сковородке. Ссылку дать не могу - для служебного пользования.
Сам я не сильно верю в такой инсайд.
Годами одни ждут инсайд и не замечают, как жизнь заворачивается воронкой в мусорник.
И когда речь идет про действительность, некоторым даже войны оказалось не достаточно.
Анализируя, сразу и не поймешь им не идет умничать или поясничать.