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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10992109931099410995
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 19:39

  Игорь написав:
  копейка написав:
  asti написав:Кто бы мог подумать, что в первый день зимы доллар будет стоить почти на 2 гривны дешевле чем в последний...

И что лекарства станут дешевле или сметана вкуснее? Нет.
Или волки останутся волками, а овцы овцами и извечное, элементарное жлобство, как всегда победит?
Да. Просто определенная постоянная часть людей станет беднее.

На одном ресурсе прочитал, что это ещё цветочки. 25 декабря слепые прозреют, колясочники встанут и пойдут, блины перестанут прилипать к сковородке. Ссылку дать не могу - для служебного пользования. :mrgreen:
Сам я не сильно верю в такой инсайд.

Годами одни ждут инсайд и не замечают, как жизнь заворачивается воронкой в мусорник.
И когда речь идет про действительность, некоторым даже войны оказалось не достаточно.
Анализируя, сразу и не поймешь им не идет умничать или поясничать.
копейка
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