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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10993109941099510996>
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 19:39

  Игорь написав:
  копейка написав:
  asti написав:Кто бы мог подумать, что в первый день зимы доллар будет стоить почти на 2 гривны дешевле чем в последний...

И что лекарства станут дешевле или сметана вкуснее? Нет.
Или волки останутся волками, а овцы овцами и извечное, элементарное жлобство, как всегда победит?
Да. Просто определенная постоянная часть людей станет беднее.

На одном ресурсе прочитал, что это ещё цветочки. 25 декабря слепые прозреют, колясочники встанут и пойдут, блины перестанут прилипать к сковородке. Ссылку дать не могу - для служебного пользования. :mrgreen:
Сам я не сильно верю в такой инсайд.

Годами одни ждут инсайд и не замечают, как жизнь заворачивается воронкой в мусорник.
И когда речь идет про действительность, некоторым даже войны оказалось не достаточно.
Анализируя, сразу и не поймешь им не идет умничать или поясничать.
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 21:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Чем хуже будет на фронте, тем больше денег будут давать (активнее списывать и прощать). Это такая природа левых политических сил доминирующих в Европе - помогать слабым, но не силой.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 21:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:Кто бы мог подумать, что в первый день зимы доллар будет стоить почти на 2 гривны дешевле чем в последний...

Зима слизько, от валюта і підсковзнулась, а ще сьогодні:
32 роки тому Україна остаточно стала незалежною, поставивши крапку в процесі свого виходу з СРСР. 1 грудня 1991 року українці взяли участь у доленосному загальнонаціональному референдумі: 90,32% його учасників висловилися на підтримку Акта проголошення незалежності України. https://nv.ua/ukr/ukraine/events/yak-uk ... 87596.html

А 32 це 2^5.
От приблизно десь така логіка курсоутворення.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 22:11

  Zebra написав:Чем хуже будет на фронте, тем больше денег будут давать (активнее списывать и прощать). Это такая природа левых политических сил доминирующих в Европе - помогать слабым, но не силой.

Как любой примитивный и единственный ресурс – этот ресурс просто иссякает со временем.
Психологически сделан расчет на применение гремучей смеси западных технологий и вооружения используя инфантилизм, в том числе к смерти, народов восточной Европы.
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 22:15

копейка кому сейчас легко?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 01:03

  daap написав:
  Игорь написав:не сильно


долар по 100 ? колясочнікі стануть карусельщиками?

Если бы курс оставался в определенном диапазоне, каком, не важно - это одно.
Но после каждого такого необходимого и удачного «гипер-ревала», и предшествующего или последующего такого неудачного «гипер-девала» определенно всплывают новости о выводе млрд. средств.
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 06:31

  Economist написав:
  vitaliiangel написав:так можно было поднять межбанк до уровня ЧР. имхо это не причина.


Це б спровокувало панічні настрої.

тогда ревал должен спровоцировать эйфорию.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 09:18

  vitaliiangel написав:
  Economist написав:
  vitaliiangel написав:так можно было поднять межбанк до уровня ЧР. имхо это не причина.


Це б спровокувало панічні настрої.

тогда ревал должен спровоцировать эйфорию.

Різниця між банком і чр залишається. Рік тому було до 4,6 грн . Позавчора було до 1,5 грн. Сьогодні менше грн. Ось коли профіту не буде,тоді що, обмінка не потрібна? В останнє не віриться
sens
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 10:17

  Игорь написав:25 декабря слепые прозреют, колясочники встанут и пойдут, блины перестанут прилипать к сковородке.
Сам я не сильно верю в такой инсайд.

Первое и второе допускаю, а вот блины - ні, друже, це хвантастика)
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 10:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sens написав:Ось коли профіту не буде,тоді що, обмінка не потрібна? В останнє не віриться

вчора о півдні ряд банків стрімко обвалили курс (у Пумба - курс змінився з 37,25 на 37,00)-25коп це something

півтора десятка банків на продаж виставили 37,30/35 але в касі валюти небагато (синіх обмаль), сподіваюсь що в тому 1млрд (що завезли в жовтні) були тільки сині і ми їх з понеділка побачимо??

Опт досі приймає по 37,30(продають 37,35/40)
маржа впала до 5коп (чого під час війни з 2022 не було),
але ПОВи мають долари в необмежений кількості(майже), тому вони
будуть стабільно конкурувати з банками (до останнього клієнта)
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