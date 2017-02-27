asti написав:Кто бы мог подумать, что в первый день зимы доллар будет стоить почти на 2 гривны дешевле чем в последний...
И что лекарства станут дешевле или сметана вкуснее? Нет. Или волки останутся волками, а овцы овцами и извечное, элементарное жлобство, как всегда победит? Да. Просто определенная постоянная часть людей станет беднее.
На одном ресурсе прочитал, что это ещё цветочки. 25 декабря слепые прозреют, колясочники встанут и пойдут, блины перестанут прилипать к сковородке. Ссылку дать не могу - для служебного пользования. Сам я не сильно верю в такой инсайд.
Годами одни ждут инсайд и не замечают, как жизнь заворачивается воронкой в мусорник. И когда речь идет про действительность, некоторым даже войны оказалось не достаточно. Анализируя, сразу и не поймешь им не идет умничать или поясничать.
asti написав:Кто бы мог подумать, что в первый день зимы доллар будет стоить почти на 2 гривны дешевле чем в последний...
Зима слизько, от валюта і підсковзнулась, а ще сьогодні:
32 роки тому Україна остаточно стала незалежною, поставивши крапку в процесі свого виходу з СРСР. 1 грудня 1991 року українці взяли участь у доленосному загальнонаціональному референдумі: 90,32% його учасників висловилися на підтримку Акта проголошення незалежності України. https://nv.ua/ukr/ukraine/events/yak-uk ... 87596.html
А 32 це 2^5. От приблизно десь така логіка курсоутворення.
Zebra написав:Чем хуже будет на фронте, тем больше денег будут давать (активнее списывать и прощать). Это такая природа левых политических сил доминирующих в Европе - помогать слабым, но не силой.
Как любой примитивный и единственный ресурс – этот ресурс просто иссякает со временем. Психологически сделан расчет на применение гремучей смеси западных технологий и вооружения используя инфантилизм, в том числе к смерти, народов восточной Европы.
долар по 100 ? колясочнікі стануть карусельщиками?
Если бы курс оставался в определенном диапазоне, каком, не важно - это одно. Но после каждого такого необходимого и удачного «гипер-ревала», и предшествующего или последующего такого неудачного «гипер-девала» определенно всплывают новости о выводе млрд. средств.
sens написав:Ось коли профіту не буде,тоді що, обмінка не потрібна? В останнє не віриться
вчора о півдні ряд банків стрімко обвалили курс (у Пумба - курс змінився з 37,25 на 37,00)-25коп це something
півтора десятка банків на продаж виставили 37,30/35 але в касі валюти небагато (синіх обмаль), сподіваюсь що в тому 1млрд (що завезли в жовтні) були тільки сині і ми їх з понеділка побачимо??
Опт досі приймає по 37,30(продають 37,35/40) маржа впала до 5коп (чого під час війни з 2022 не було), але ПОВи мають долари в необмежений кількості(майже), тому вони будуть стабільно конкурувати з банками (до останнього клієнта)