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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 гру, 2023 10:52
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vitaliiangel
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Додано: Суб 02 гру, 2023 11:57
prodigy написав: sens написав:
Ось коли профіту не буде,тоді що, обмінка не потрібна? В останнє не віриться
вчора опівдні ряд банків стрімко обвалили курс (у Пумба - курс змінився з 37,25 на 37,00)-25коп це something
Жаль, я не успел коввертнуть, уже 37,30 светит))
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asti
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Додано: Суб 02 гру, 2023 13:06
asti написав: prodigy написав: sens написав:
Ось коли профіту не буде,тоді що, обмінка не потрібна? В останнє не віриться
вчора опівдні ряд банків стрімко обвалили курс (у Пумба - курс змінився з 37,25 на 37,00)-25коп це something
Жаль, я не успел коввертнуть, уже 37,30 светит))
то про готівковий в касі, щоб здати, певно ) бо онлайн 37,3 не змінювався
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bems654556
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