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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 гру, 2023 11:57
Додано: Суб 02 гру, 2023 13:06
то про готівковий в касі, щоб здати, певно ) бо онлайн 37,3 не змінювався
Додано: Суб 02 гру, 2023 13:57
Re: Валютний ринок в контексті ДС
ну що, в цьому місяця грошей трошки прибуло.
залишки безготівки за листопад збільшилися з 688 ярди грн (з них 176 ярди на 3міс депосерт) до 722 ярдів грн (3міс депосерт - 180 ярдів грн).
основне джерело надходжень те ж - витрати бюджету - склали 117 ярдів грн, а валюти НБУ продав (й відповідно прибрав гривню) - лише на 89 ярдів грн.
й ще є такий фактор, про який зазвичай не пишуть, але він вже суттєвий - під назвою Автономні чинники - Інши операції. зазвичай, там відносно невеликі суми, але останні місяці сума складає десь 10 ярдів грн на місяць. а за рік це вже буде більше 100 ярдів грн. я гадаю, по цьому розділу проводять виплати банкам за депо серт - й це теж така собі замаскована емісія. повторюсь, за місяць невеличка, але за рік вже складаються значні суми.
а 3міс депосерт схоже стабілізувались на рівні 180-190 ярдів грн після збільшення до 200+ ярдів. й це до речі реальна мінімальна оцінка зайвих коштів в банківській системі.
якось так
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