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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10994109951099610997>
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 10:52

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 11:57

  prodigy написав:
  sens написав:Ось коли профіту не буде,тоді що, обмінка не потрібна? В останнє не віриться
вчора опівдні ряд банків стрімко обвалили курс (у Пумба - курс змінився з 37,25 на 37,00)-25коп це something
Жаль, я не успел коввертнуть, уже 37,30 светит))
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 13:06

  asti написав:
  prodigy написав:
  sens написав:Ось коли профіту не буде,тоді що, обмінка не потрібна? В останнє не віриться
вчора опівдні ряд банків стрімко обвалили курс (у Пумба - курс змінився з 37,25 на 37,00)-25коп це something
Жаль, я не успел коввертнуть, уже 37,30 светит))


то про готівковий в касі, щоб здати, певно ) бо онлайн 37,3 не змінювався
bems654556
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 13:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

ну що, в цьому місяця грошей трошки прибуло.

залишки безготівки за листопад збільшилися з 688 ярди грн (з них 176 ярди на 3міс депосерт) до 722 ярдів грн (3міс депосерт - 180 ярдів грн).

основне джерело надходжень те ж - витрати бюджету - склали 117 ярдів грн, а валюти НБУ продав (й відповідно прибрав гривню) - лише на 89 ярдів грн.

й ще є такий фактор, про який зазвичай не пишуть, але він вже суттєвий - під назвою Автономні чинники - Інши операції. зазвичай, там відносно невеликі суми, але останні місяці сума складає десь 10 ярдів грн на місяць. а за рік це вже буде більше 100 ярдів грн. я гадаю, по цьому розділу проводять виплати банкам за депо серт - й це теж така собі замаскована емісія. повторюсь, за місяць невеличка, але за рік вже складаються значні суми.

а 3міс депосерт схоже стабілізувались на рівні 180-190 ярдів грн після збільшення до 200+ ярдів. й це до речі реальна мінімальна оцінка зайвих коштів в банківській системі.

якось так 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 16:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

а кто то может сказать если НБУ сливает на межбанке только бакс то куда девают ту помощь и кредиты что дают нам в евро?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 16:31

  mephala написав:а кто то может сказать если НБУ сливает на межбанке только бакс то куда девают ту помощь и кредиты что дают нам в евро?

оце цікаве питання.

може якись свопи робить - бо ЗВР наче теж переважно в дол.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 16:33

  Shaman написав:
  mephala написав:а кто то может сказать если НБУ сливает на межбанке только бакс то куда девают ту помощь и кредиты что дают нам в евро?

оце цікаве питання.

може якись свопи робить - бо ЗВР наче теж переважно в дол.


ще варіант, що ввозять долари (навіть від ЕС, який начебто дав допомогу в евро)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 16:54

  mephala написав:а кто то может сказать если НБУ сливает на межбанке только бакс то куда девают ту помощь и кредиты что дают нам в евро?

Евро мы накапливаем, чтобы при переходе страны на рельсы Евросоюза у нас был запас хода. :)
А если серьезно, то евро продается на межбанке также как и доллар. Откуда такое предположение, что НБУ сливает только бакс ?
Игорь
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 17:04

  Игорь написав:Откуда такое предположение, что НБУ сливает только бакс ?


да кто то на ветке выкладывал доку что НБУ только бакс будет интервенить
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 17:19

  mephala написав:
  Игорь написав:Откуда такое предположение, что НБУ сливает только бакс ?


да кто то на ветке выкладывал доку что НБУ только бакс будет интервенить

НБУ продає різну валюту - але переважно бакс.

євро не в такої кількості, як ми отримуємо допомогу - хоча детально не вивчав
Shaman
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