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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 гру, 2023 10:52
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vitaliiangel
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Додано: Суб 02 гру, 2023 11:57
prodigy написав: sens написав:
Ось коли профіту не буде,тоді що, обмінка не потрібна? В останнє не віриться
вчора опівдні ряд банків стрімко обвалили курс (у Пумба - курс змінився з 37,25 на 37,00)-25коп це something
Жаль, я не успел коввертнуть, уже 37,30 светит))
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asti
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Додано: Суб 02 гру, 2023 13:06
asti написав: prodigy написав: sens написав:
Ось коли профіту не буде,тоді що, обмінка не потрібна? В останнє не віриться
вчора опівдні ряд банків стрімко обвалили курс (у Пумба - курс змінився з 37,25 на 37,00)-25коп це something
Жаль, я не успел коввертнуть, уже 37,30 светит))
то про готівковий в касі, щоб здати, певно ) бо онлайн 37,3 не змінювався
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bems654556
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Додано: Суб 02 гру, 2023 13:57
ну що, в цьому місяця грошей трошки прибуло.
залишки безготівки за листопад збільшилися з 688 ярди
грн (з них 176 ярди
на 3міс депосерт) до 722 ярдів
грн (3міс депосерт - 180 ярдів
грн).
основне джерело надходжень те ж - витрати бюджету - склали 117 ярдів
грн, а валюти НБУ продав (й відповідно прибрав гривню) - лише на 89 ярді
в грн.
й ще є такий фактор, про який зазвичай не пишуть, але він вже суттєвий - під назвою Автономні чинники - Інши операції. зазвичай, там відносно невеликі суми, але останні місяці сума складає десь 10 ярдів
грн на місяць. а за рік це вже буде більше 100 ярдів
грн. я гадаю, по цьому розділу проводять виплати банкам за депо серт - й це теж така собі замаскована емісія. повторюсь, за місяць невеличка, але за рік вже складаються значні суми.
а 3міс депосерт схоже стабілізувались на рівні 180-190 ярдів
грн після збільшення до 200+ ярдів
. й це до речі реальна мінімальна оцінка зайвих коштів в банківській системі.
якось так
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Shaman
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Додано: Суб 02 гру, 2023 16:14
а кто то может сказать если НБУ сливает на межбанке только бакс то куда девают ту помощь и кредиты что дают нам в евро?
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mephala
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Додано: Суб 02 гру, 2023 16:31
mephala написав:
а кто то может сказать если НБУ сливает на межбанке только бакс то куда девают ту помощь и кредиты что дают нам в евро?
оце цікаве питання.
може якись свопи робить - бо ЗВР наче теж переважно в дол.
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Shaman
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Додано: Суб 02 гру, 2023 16:33
Shaman написав: mephala написав:
а кто то может сказать если НБУ сливает на межбанке только бакс то куда девают ту помощь и кредиты что дают нам в евро?
оце цікаве питання.
може якись свопи робить - бо ЗВР наче теж переважно в дол.
ще варіант, що ввозять долари (навіть від ЕС, який начебто дав допомогу в евро)
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prodigy
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Додано: Суб 02 гру, 2023 16:54
mephala написав:
а кто то может сказать если НБУ сливает на межбанке только бакс то куда девают ту помощь и кредиты что дают нам в евро?
Евро мы накапливаем, чтобы при переходе страны на рельсы Евросоюза у нас был запас хода.
А если серьезно, то евро продается на межбанке также как и доллар. Откуда такое предположение, что НБУ сливает только бакс ?
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Игорь
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Додано: Суб 02 гру, 2023 17:04
Игорь написав:
Откуда такое предположение, что НБУ сливает только бакс ?
да кто то на ветке выкладывал доку что НБУ только бакс будет интервенить
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mephala
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Додано: Суб 02 гру, 2023 17:19
mephala написав: Игорь написав:
Откуда такое предположение, что НБУ сливает только бакс ?
да кто то на ветке выкладывал доку что НБУ только бакс будет интервенить
НБУ продає різну валюту - але переважно бакс.
євро не в такої кількості, як ми отримуємо допомогу - хоча детально не вивчав
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Shaman
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