vitaliiangel
бригаду по цьому графіку
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 гру, 2023 17:35
Re: Валютний ринок в контексті ДС
справедливий курс доляра в Україні від 46 до 56 гривень. Це по багатьом індикаторам, які я використовую в своїх розрахунках. І ці мої розрахунки завжди були вірні, починаючи з 1991 року. Відхилення у величині розрахованого мною курсу долара від фактичного були, але вони були зовсім не значними, вгору або вниз.
Те, що пересічних заганяють в гривневу пастку у виді депозитів, облігацій і т.п. є лише підтвердження очікуваної кратної (в 2-3 рази) девальвації гривні в майбутньому, не такому вже і далекому.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 02 гру, 2023 17:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 02 гру, 2023 17:39
Валюта интервенций
Это не предположение, а информация НБУ:
1.
2.
Было дело
Оказалось проще выложить еще раз, чем найти, где об этом писал. С поиском на форуме совсем беда
Куда девается евро, я тоже не знаю.
Помню, еще писал, что доля евро в резервах больше, чем кажется на первый взгляд, потому что разрез по валютам включает в себя и ценные бумаги. Соотношения живых денег мы не видим.
Додано: Суб 02 гру, 2023 18:44
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Простите, я не прав. Ввел всех в заблуждение.
Додано: Суб 02 гру, 2023 18:49
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Суб 02 гру, 2023 19:07
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