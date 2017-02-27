vitaliiangel
бригаду по цьому графіку
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 гру, 2023 17:35
Re: Валютний ринок в контексті ДС
справедливий курс доляра в Україні від 46 до 56 гривень. Це по багатьом індикаторам, які я використовую в своїх розрахунках. І ці мої розрахунки завжди були вірні, починаючи з 1991 року. Відхилення у величині розрахованого мною курсу долара від фактичного були, але вони були зовсім не значними, вгору або вниз.
Те, що пересічних заганяють в гривневу пастку у виді депозитів, облігацій і т.п. є лише підтвердження очікуваної кратної (в 2-3 рази) девальвації гривні в майбутньому, не такому вже і далекому.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 02 гру, 2023 17:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 02 гру, 2023 17:39
Валюта интервенций
Это не предположение, а информация НБУ:
1.
2.
Было дело
Оказалось проще выложить еще раз, чем найти, где об этом писал. С поиском на форуме совсем беда
Куда девается евро, я тоже не знаю.
Помню, еще писал, что доля евро в резервах больше, чем кажется на первый взгляд, потому что разрез по валютам включает в себя и ценные бумаги. Соотношения живых денег мы не видим.
Додано: Суб 02 гру, 2023 18:44
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Простите, я не прав. Ввел всех в заблуждение.
Додано: Суб 02 гру, 2023 18:49
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Суб 02 гру, 2023 19:07
Додано: Нед 03 гру, 2023 13:31
Повністю підтримую. Вона напевно було б краще (для бюджету) підняти ОФ кур до готівкового. Але там є свого роду магнітне поле між двома однойменними полюсам (курсами). І якщо підводити ОФ курс до готівкового, то це магнітне поле обов'язково спричинить відштовхування (вгору) готівкового.
Туму, швидше за все і прийняли рішення послаблювати дію (силу) магнітного поля збоку готівкового курсу. Така от у мене аналогія получилась.
Хоча в даному випадку шляхи НБУ
Додано: Нед 03 гру, 2023 13:40
Сподіваємось. Бо до цього не було жодного бажання ходити по відділеннях як "попрошайка", щоб просто банально отримати своє.
Принципово очікував чогось подібного (завезення готівки). Бо при тих "танцях із бубнами" які були бажання йти у відділення не було взагалі (каруселями не займаюсь абсолютно)
Додано: Нед 03 гру, 2023 13:45
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