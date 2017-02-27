справедливий курс доляра в Україні від 46 до 56 гривень. Це по багатьом індикаторам, які я використовую в своїх розрахунках. І ці мої розрахунки завжди були вірні, починаючи з 1991 року. Відхилення у величині розрахованого мною курсу долара від фактичного були, але вони були зовсім не значними, вгору або вниз. Те, що пересічних заганяють в гривневу пастку у виді депозитів, облігацій і т.п. є лише підтвердження очікуваної кратної (в 2-3 рази) девальвації гривні в майбутньому, не такому вже і далекому.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 02 гру, 2023 17:39, всього редагувалось 1 раз.
mephala написав:да кто то на ветке выкладывал доку что НБУ только бакс будет интервенить
Было дело Оказалось проще выложить еще раз, чем найти, где об этом писал. С поиском на форуме совсем беда
Куда девается евро, я тоже не знаю. Помню, еще писал, что доля евро в резервах больше, чем кажется на первый взгляд, потому что разрез по валютам включает в себя и ценные бумаги. Соотношения живых денег мы не видим.
Realist написав:Ось ми плавно і підійшли до відповіді на питання для чого це було зроблено: Для того, щоб зрівняти готівковий курс та безготівковий.
так можно было поднять межбанк до уровня ЧР. имхо это не причина.
Це б спровокувало панічні настрої.
Повністю підтримую. Вона напевно було б краще (для бюджету) підняти ОФ кур до готівкового. Але там є свого роду магнітне поле між двома однойменними полюсам (курсами). І якщо підводити ОФ курс до готівкового, то це магнітне поле обов'язково спричинить відштовхування (вгору) готівкового. Туму, швидше за все і прийняли рішення послаблювати дію (силу) магнітного поля збоку готівкового курсу. Така от у мене аналогія получилась. Хоча в даному випадку шляхи НБУ несповідимі
Сибарит написав:НБУ пообещал сближение безналичного и наличного курсов, вот они и двинулись навстречу друг другу
prodigy написав:півтора десятка банків на продаж виставили 37,30/35 але в касі валюти небагато (синіх обмаль), сподіваюсь що в тому 1млрд (що завезли в жовтні) були тільки сині і ми їх з понеділка побачимо??
Сподіваємось. Бо до цього не було жодного бажання ходити по відділеннях як "попрошайка", щоб просто банально отримати своє. Принципово очікував чогось подібного (завезення готівки). Бо при тих "танцях із бубнами" які були бажання йти у відділення не було взагалі (каруселями не займаюсь абсолютно)