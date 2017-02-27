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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10994109951099610997
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 17:29

vitaliiangel

бригаду по цьому графіку
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 17:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

справедливий курс доляра в Україні від 46 до 56 гривень. Це по багатьом індикаторам, які я використовую в своїх розрахунках. І ці мої розрахунки завжди були вірні, починаючи з 1991 року. Відхилення у величині розрахованого мною курсу долара від фактичного були, але вони були зовсім не значними, вгору або вниз.
Те, що пересічних заганяють в гривневу пастку у виді депозитів, облігацій і т.п. є лише підтвердження очікуваної кратної (в 2-3 рази) девальвації гривні в майбутньому, не такому вже і далекому.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 02 гру, 2023 17:39, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 17:39

Валюта интервенций

  Игорь написав:А если серьезно, то евро продается на межбанке также как и доллар. Откуда такое предположение, что НБУ сливает только бакс ?

Это не предположение, а информация НБУ:
1. Статистика интервенций. Евро продавали только пару месяцев в прошлом году.
2. Сообщение НБУ о прекращении операций в евро.
  mephala написав:да кто то на ветке выкладывал доку что НБУ только бакс будет интервенить

Было дело :)
Оказалось проще выложить еще раз, чем найти, где об этом писал. С поиском на форуме совсем беда :(

Куда девается евро, я тоже не знаю.
Помню, еще писал, что доля евро в резервах больше, чем кажется на первый взгляд, потому что разрез по валютам включает в себя и ценные бумаги. Соотношения живых денег мы не видим.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 18:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Простите, я не прав. Ввел всех в заблуждение.
Игорь
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 18:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:І ці мої розрахунки завжди були вірні, починаючи з 1991 року

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Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 19:07

  mephala написав:а кто то может сказать если НБУ сливает на межбанке только бакс то куда девают ту помощь и кредиты что дают нам в евро?

вот тут неверный вывод: дают но не нам
потому и девать некуда ибо нечего
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 13:31

  Economist написав:
  vitaliiangel написав:
  Realist написав:Ось ми плавно і підійшли до відповіді на питання для чого це було зроблено:
Для того, щоб зрівняти готівковий курс та безготівковий.

так можно было поднять межбанк до уровня ЧР. имхо это не причина.


Це б спровокувало панічні настрої.

Повністю підтримую. Вона напевно було б краще (для бюджету) підняти ОФ кур до готівкового. Але там є свого роду магнітне поле між двома однойменними полюсам (курсами). І якщо підводити ОФ курс до готівкового, то це магнітне поле обов'язково спричинить відштовхування (вгору) готівкового.
Туму, швидше за все і прийняли рішення послаблювати дію (силу) магнітного поля збоку готівкового курсу. Така от у мене аналогія получилась.
Хоча в даному випадку шляхи НБУ несповідимі
  Сибарит написав:НБУ пообещал сближение безналичного и наличного курсов, вот они и двинулись навстречу друг другу :)
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 13:40

  prodigy написав:півтора десятка банків на продаж виставили 37,30/35 але в касі валюти небагато (синіх обмаль), сподіваюсь що в тому 1млрд (що завезли в жовтні) були тільки сині і ми їх з понеділка побачимо??

Сподіваємось. Бо до цього не було жодного бажання ходити по відділеннях як "попрошайка", щоб просто банально отримати своє.
Принципово очікував чогось подібного (завезення готівки). Бо при тих "танцях із бубнами" які були бажання йти у відділення не було взагалі (каруселями не займаюсь абсолютно)
Realist
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 13:45

  Сибарит написав:Было дело :)
Оказалось проще выложить еще раз, чем найти, где об этом писал. С поиском на форуме совсем беда :(

Люто плюсую!
Realist
 
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