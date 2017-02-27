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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 гру, 2023 15:17
Yuri_61 написав:
е, що пересічних заганяють в гривневу пастку у виді депозитів, облігацій і т.п. є лише підтвердження очікуваної кратної (в 2-3 рази) девальвації гривні в майбутньому, не такому вже і далекому.
Примерно к этим мыслям я пришел, когда появился депозит "гривна - доллар - гривна". Тогда стало ясно, что курс грн не изменится весь этот период.
Его, кстати, отменили?
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