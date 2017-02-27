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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10995109961099710998
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 15:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:е, що пересічних заганяють в гривневу пастку у виді депозитів, облігацій і т.п. є лише підтвердження очікуваної кратної (в 2-3 рази) девальвації гривні в майбутньому, не такому вже і далекому.


Примерно к этим мыслям я пришел, когда появился депозит "гривна - доллар - гривна". Тогда стало ясно, что курс грн не изменится весь этот период.

Его, кстати, отменили?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 17:37

Realist
Мне очень понравилось Ваше сравнение с магнитным полем! Наверняка поведение таким и было бы.
  Realist написав:Вона напевно було б краще (для бюджету) підняти ОФ кур до готівкового.

А вот в этом я позволю себе усомниться.
Наша нынешняя ситуация настолько уникальна, что даже к тем вещам, которые кажутся непреложными истинами, стоит подходить критически. Из-за войны и политики помощи запада мы фактически живем с двумя бюджетами: один наполняется из собственных источников и тратится на армию, а второй наполняется внешней помощью и может тратиться исключительно на мирные цели. Переток между бюджетами только через налоги. Т.е. заграничную помощь нужно потратить в тылу, а уже налоги с этого можно направить на оборону. С собственным производством есть большие проблемы, и получается, что нужно стимулировать импорт, чтобы получить НДС, пошлины и налог на прибыль в военный бюджет. Импорт стимулируется укреплением валюты. С точки зрения перспектив развития экономики это не правильно, но выживать нужно сейчас.
Кстати, по этой же причине не сработает финансирование армии за счет ограничения потребления, которое является классикой при ведении войны исключительно собственными средствами. Мы к этому придем, если поток бюджетной помощи иссякнет.
Я не знаю, были ли в истории похожие ситуации, но у нас сейчас все получается совсем парадоксально - во время войны оказывается полезным неуемное потреблядство, которое выглядит совершенно аморальным.

ЗЫ Все изложенное - это исключительно мое видение ситуации. На абсолютную истину не претендую.
ЗЗЫ Не надо предлагать укрепить гривну кратно. Экономика, даже такая парадоксальная, не любит резких движений.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 18:29

  daap написав:
  Yuri_61 написав:в гривневу пастку у виді депозитів


чи можемо припустити що доларові депо також є гривнєва пастка при деяких можливих майбутніх обставинах?

Воюющая страна это самая тихая гавань для денег. :)
копейка
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