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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10996109971099810999>
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 17:37

Realist
Мне очень понравилось Ваше сравнение с магнитным полем! Наверняка поведение таким и было бы.
  Realist написав:Вона напевно було б краще (для бюджету) підняти ОФ кур до готівкового.

А вот в этом я позволю себе усомниться.
Наша нынешняя ситуация настолько уникальна, что даже к тем вещам, которые кажутся непреложными истинами, стоит подходить критически. Из-за войны и политики помощи запада мы фактически живем с двумя бюджетами: один наполняется из собственных источников и тратится на армию, а второй наполняется внешней помощью и может тратиться исключительно на мирные цели. Переток между бюджетами только через налоги. Т.е. заграничную помощь нужно потратить в тылу, а уже налоги с этого можно направить на оборону. С собственным производством есть большие проблемы, и получается, что нужно стимулировать импорт, чтобы получить НДС, пошлины и налог на прибыль в военный бюджет. Импорт стимулируется укреплением валюты. С точки зрения перспектив развития экономики это не правильно, но выживать нужно сейчас.
Кстати, по этой же причине не сработает финансирование армии за счет ограничения потребления, которое является классикой при ведении войны исключительно собственными средствами. Мы к этому придем, если поток бюджетной помощи иссякнет.
Я не знаю, были ли в истории похожие ситуации, но у нас сейчас все получается совсем парадоксально - во время войны оказывается полезным неуемное потреблядство, которое выглядит совершенно аморальным.

ЗЫ Все изложенное - это исключительно мое видение ситуации. На абсолютную истину не претендую.
ЗЗЫ Не надо предлагать укрепить гривну кратно. Экономика, даже такая парадоксальная, не любит резких движений.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 18:29

  daap написав:
  Yuri_61 написав:в гривневу пастку у виді депозитів


чи можемо припустити що доларові депо також є гривнєва пастка при деяких можливих майбутніх обставинах?

Воюющая страна это самая тихая гавань для денег. :)
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 21:21

  Сибарит написав:Я не знаю, были ли в истории похожие ситуации, но у нас сейчас все получается совсем парадоксально - во время войны оказывается полезным неуемное потреблядство, которое выглядит совершенно аморальным.

Не только выглядит, к сожалению.
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 21:30

  daap написав:
  Yuri_61 написав:в гривневу пастку у виді депозитів


чи можемо припустити що доларові депо також є гривнєва пастка при деяких можливих майбутніх обставинах?

Гривнедепо найлегша здобич, що і було продемонстровано у 2014 та і в 2022. В разі несприятливих обставин вони знецінюються і таким чином вирішуються поточні державні завдання. Якоїсь експропріації техніки чи нерухомості в принципі тоді ж не спостерігалось.
«Тому що на сьогоднішній момент немає підтвердження як мінімум 25 мільярдів, які ми очікуємо. Якщо не буде макрофінансової допомоги в належній кількості для того, щоб забезпечити соціальні виконання, взяті на себе державою, є єдиний шлях – це друкування грошей. Ми з вами мали аналогічний приклад у 2022 році, коли держава надрукувала 400 млрд гривень для того, щоб перекрити соціальні потреби у зв’язку з відсутністю своєчасного макрофінансування. Що сталося у нас з курсом? З 26 він скочив до 40», – каже Олег Пензин.
Якщо макрофін буде надходити, значить буде все добре. Я думаю, що десь приблизно в січні буде все більш-менш спокійно, тому що основні виплати у нас починаються в лютому. І вже в лютому буде зрозуміло.
При цьому орієнтовна потреба у зовнішньому фінансуванні на 2023 рік спочатку оцінювалась у 42,3 млрд. дол., після жовтневих змін до бюджету вона зросла до близько 44,5 млрд. дол. НБУ оцінював потребу у близько 45 млрд. дол. Це орієнтовно 3,7 млрд. дол. в середньому за місяць, тоді як зараз (за підсумками 11 місяців) фактичні надходження складають 3,2 млрд. дол. https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/kurs-valjut ... st-dolaru/
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 21:50

  Сибарит написав:Realist
Мне очень понравилось Ваше сравнение с магнитным полем! Наверняка поведение таким и было бы.
  Realist написав:Вона напевно було б краще (для бюджету) підняти ОФ кур до готівкового.

А вот в этом я позволю себе усомниться.
Наша нынешняя ситуация настолько уникальна, что даже к тем вещам, которые кажутся непреложными истинами, стоит подходить критически. Из-за войны и политики помощи запада мы фактически живем с двумя бюджетами: один наполняется из собственных источников и тратится на армию, а второй наполняется внешней помощью и может тратиться исключительно на мирные цели. Переток между бюджетами только через налоги. Т.е. заграничную помощь нужно потратить в тылу, а уже налоги с этого можно направить на оборону. С собственным производством есть большие проблемы, и получается, что нужно стимулировать импорт, чтобы получить НДС, пошлины и налог на прибыль в военный бюджет. Импорт стимулируется укреплением валюты. С точки зрения перспектив развития экономики это не правильно, но выживать нужно сейчас.
Кстати, по этой же причине не сработает финансирование армии за счет ограничения потребления, которое является классикой при ведении войны исключительно собственными средствами. Мы к этому придем, если поток бюджетной помощи иссякнет.
Я не знаю, были ли в истории похожие ситуации, но у нас сейчас все получается совсем парадоксально - во время войны оказывается полезным неуемное потреблядство, которое выглядит совершенно аморальным.

ЗЫ Все изложенное - это исключительно мое видение ситуации. На абсолютную истину не претендую.
ЗЗЫ Не надо предлагать укрепить гривну кратно. Экономика, даже такая парадоксальная, не любит резких движений.

Есть еще один вариант перетекания , но к сожалению для сознательньіх , вместо покупки нового айфона , внести донат ( пожертвовать) деньги знакомьім на фронте или в крайнем случае какому-то фонду
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 23:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

7 березня 2015 року я купив 200 доларів па30. Це після лютого 2015, коли він був на ЧР па40. А потім НБУ знизив курс і дуже швидко (до серпня 2015 до 26,2).
У грудні 2022 року я купив 200 доларів па42,
А в кінці 2023 року доляр НБУ принизив його до 36,
історія повторюється.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 00:10

  Yuri_61 написав:7 березня 2015 року я купив 200 доларів па30. Це після лютого 2015, коли він був на ЧР па40. А потім НБУ знизив курс і дуже швидко (до серпня 2015 до 26,2).
У грудні 2022 року я купив 200 доларів па42,
А в кінці 2023 року доляр НБУ принизив його до 36,
історія повторюється.

у вас редкий талант покупать валюту на пике. продолжайте!
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 05:55

  Yuri_61 написав:7 березня 2015 року я купив 200 доларів па30. Це після лютого 2015, коли він був на ЧР па40. А потім НБУ знизив курс і дуже швидко (до серпня 2015 до 26,2).
У грудні 2022 року я купив 200 доларів па42,
А в кінці 2023 року доляр НБУ принизив його до 36,
історія повторюється.

Стоп... ви ж тільки що наполягали, що ваші розрахунки всесильні, тому що вони вірні (С) . А на практиці виходить навпаки.
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 11:06

Yuri_61
То есть вы за 7 лет накопили на 200лолл?
Любопытный
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 12:15

  Yuri_61 написав:7 березня 2015 року я купив 200 доларів па30. Це після лютого 2015, коли він був на ЧР па40. А потім НБУ знизив курс і дуже швидко (до серпня 2015 до 26,2).
У грудні 2022 року я купив 200 доларів па42,
А в кінці 2023 року доляр НБУ принизив його до 36,
історія повторюється.

Щоб мати прибуток достатньо брати частково у нацвалюті і в іноземній. Як писав раніше,не я,а Віталій,головне постійно мати обороти,не брати на всю готівку,а потім чекати.
sens
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