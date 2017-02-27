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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10996109971099810999
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 12:31

  yama написав:
  Сибарит написав:Realist
Мне очень понравилось Ваше сравнение с магнитным полем! Наверняка поведение таким и было бы.
  Realist написав:Вона напевно було б краще (для бюджету) підняти ОФ кур до готівкового.

А вот в этом я позволю себе усомниться.
Наша нынешняя ситуация настолько уникальна, что даже к тем вещам, которые кажутся непреложными истинами, стоит подходить критически. Из-за войны и политики помощи запада мы фактически живем с двумя бюджетами: один наполняется из собственных источников и тратится на армию, а второй наполняется внешней помощью и может тратиться исключительно на мирные цели. Переток между бюджетами только через налоги. Т.е. заграничную помощь нужно потратить в тылу, а уже налоги с этого можно направить на оборону. С собственным производством есть большие проблемы, и получается, что нужно стимулировать импорт, чтобы получить НДС, пошлины и налог на прибыль в военный бюджет. Импорт стимулируется укреплением валюты. С точки зрения перспектив развития экономики это не правильно, но выживать нужно сейчас.
Кстати, по этой же причине не сработает финансирование армии за счет ограничения потребления, которое является классикой при ведении войны исключительно собственными средствами. Мы к этому придем, если поток бюджетной помощи иссякнет.
Я не знаю, были ли в истории похожие ситуации, но у нас сейчас все получается совсем парадоксально - во время войны оказывается полезным неуемное потреблядство, которое выглядит совершенно аморальным.

ЗЫ Все изложенное - это исключительно мое видение ситуации. На абсолютную истину не претендую.
ЗЗЫ Не надо предлагать укрепить гривну кратно. Экономика, даже такая парадоксальная, не любит резких движений.

Есть еще один вариант перетекания , но к сожалению для сознательньіх , вместо покупки нового айфона , внести донат ( пожертвовать) деньги знакомьім на фронте или в крайнем случае какому-то фонду

якщо ви купуєте український продукт/послугу, то ви сплачуєте не тільки податки (які підуть на армію), але ще й даєте людям зарплату яка по ланцюжку знов піде на податки (на армію).
equinox
 
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