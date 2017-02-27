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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 12:31
yama написав: Сибарит написав:Realist
Мне очень понравилось Ваше сравнение с магнитным полем! Наверняка поведение таким и было бы.
Realist написав:
Вона напевно було б краще (для бюджету) підняти ОФ кур до готівкового.
А вот в этом я позволю себе усомниться.
Наша нынешняя ситуация настолько уникальна, что даже к тем вещам, которые кажутся непреложными истинами, стоит подходить критически. Из-за войны и политики помощи запада мы фактически живем с двумя бюджетами: один наполняется из собственных источников и тратится на армию, а второй наполняется внешней помощью и может тратиться исключительно на мирные цели. Переток между бюджетами только через налоги. Т.е. заграничную помощь нужно потратить в тылу, а уже налоги с этого можно направить на оборону. С собственным производством есть большие проблемы, и получается, что нужно стимулировать импорт, чтобы получить НДС, пошлины и налог на прибыль в военный бюджет. Импорт стимулируется укреплением валюты. С точки зрения перспектив развития экономики это не правильно, но выживать нужно сейчас.
Кстати, по этой же причине не сработает финансирование армии за счет ограничения потребления, которое является классикой при ведении войны исключительно собственными средствами. Мы к этому придем, если поток бюджетной помощи иссякнет.
Я не знаю, были ли в истории похожие ситуации, но у нас сейчас все получается совсем парадоксально - во время войны оказывается полезным неуемное потреблядство, которое выглядит совершенно аморальным.
ЗЫ Все изложенное - это исключительно мое видение ситуации. На абсолютную истину не претендую.
ЗЗЫ Не надо предлагать укрепить гривну кратно. Экономика, даже такая парадоксальная, не любит резких движений.
Есть еще один вариант перетекания , но к сожалению для сознательньіх , вместо покупки нового айфона , внести донат ( пожертвовать) деньги знакомьім на фронте или в крайнем случае какому-то фонду
якщо ви купуєте український продукт/послугу, то ви сплачуєте не тільки податки (які підуть на армію), але ще й даєте людям зарплату яка по ланцюжку знов піде на податки (на армію).
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Додано: Пон 04 гру, 2023 14:00
equinox написав:
якщо ви купуєте український продукт/послугу, то ви сплачуєте не тільки податки (які підуть на армію), але ще й даєте людям зарплату яка по ланцюжку знов піде на податки (на армію).
Все вірно. Мультиплікатор в дії.
Але є одне Але (с). Замінити імпортні товари товарами власного виробництва - це зростання ВВП. Ви бачили які у нас зараз темпи по цьому показнику після шаленого падіння? А гроші (податки) потрібні вже.
ПДВ із імпорту (споживання) є вже. При тому, на це споживання ми витрачаємо "чужі" гроші. Така собі конвертація допомоги у податки які в свою чергу ідуть на війну.
Не берусь казати, що дана модель (припущення по якій зробив Сибарит) хороша, але в умовах війни вибирати не приходиться.
Найголовніше, щоб під час використання даної моделі поведінки, йшли процеси в альтернативних напрямах (імпорто заміщення).
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Додано: Пон 04 гру, 2023 14:36
Realist написав:
ПДВ із імпорту (споживання) є вже.
До того ж, споживаючи їхній імпорт ми спонукаємо партнерів до продовження допомоги... Вони дають гроши в борг на покупку своїх товарів - це классика.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 14:48
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Додано: Пон 04 гру, 2023 15:09
Експорт з України автомобільним транспортом через Польщу в листопаді скоротився порівняно із жовтнем на 39,3% - до 282,3 тис. тонн, тоді як імпорт — на 44,6%, до 511,6 тис. тонн, такі оперативні дані Держмитслужби оприлюднила перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко у Facebook.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 15:16
На прошедшей неделе ни тендерный, ни суточный рефинанс не выдавались и не возвращались.
Погашение 3-месячных депосертификатов составило 10.276 млрд. грн. (неделей ранее 12.434 млрд. грн.).
Несмотря на то, что тендеры теперь проводятся раз в 2 недели, спрос на депосертификаты оказался совсем мизерным. Результатом двухнедельного цикла стало существенное уменьшение связанной этим инструментом гривны.
В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 26.311 млрд. грн. (неделей ранее 18.973 млрд. грн.)
Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 16.035 млрд. грн, (неделей ранее 7.239 млрд. грн)
С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 1403.296 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна. По последним неподтвержденным данным можно ориентироваться примерно на 7 млрд. грн. в месяц.
Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 545.188 млрд. грн. (неделей ранее 518.012 млрд. грн.)
Избыточная ликвидность устремилась к новым высотам. Не последнюю роль в этом сыграла потеря интереса к депосертификатам.
Расходы казначейства превысили доходы на 34.831 млрд. грн. (неделей ранее 30.987 млрд. грн.)
Без неожиданностей.
За неделю было инкассировано 6.319 млрд. грн. (неделей ранее 1.338 млрд. грн.)
Интенсивность перетока наличных в банки значительно превысила обычную. Только в пятницу поток развернулся, но не был слишком мощным. Это тоже внесло свой вклад в рост ликвидности банковской системы.
Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 1,60;
Продал – 739,50.
Объем интервенций вырос и достиг верхней границы осенне-зимнего диапазона. Некоторое ослабление гривны этому росту вполне соответствует. Основной пик пришелся на пятницу, хоть в пятницу никаких признаков повышенного спроса по доступным источникам информации видно не было.
Прошедшая неделя слегка огорчила ростом сверхликвидности. Все остальное в пределах нормы.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 15:25
Немного позитива для украинской экономики и валютной выручки.
Десять судов, экспортирующих украинскую продукцию, вышли 3 декабря из портов Большой Одессы.
Четыре балкера покинули порт Южный, два из которых – 289-метровый Andros Beauty и 225-метровый Lucky Glory доставят заказчикам украинскую руду, сообщает Думская.
Из одесского порта вышли два судна, в том числе танкер NEW SPIRIT, ещё четыре сухогруза вышли из порта Черноморск.
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