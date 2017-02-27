Сибарит написав:Realist Мне очень понравилось Ваше сравнение с магнитным полем! Наверняка поведение таким и было бы.
Realist написав:Вона напевно було б краще (для бюджету) підняти ОФ кур до готівкового.
А вот в этом я позволю себе усомниться. Наша нынешняя ситуация настолько уникальна, что даже к тем вещам, которые кажутся непреложными истинами, стоит подходить критически. Из-за войны и политики помощи запада мы фактически живем с двумя бюджетами: один наполняется из собственных источников и тратится на армию, а второй наполняется внешней помощью и может тратиться исключительно на мирные цели. Переток между бюджетами только через налоги. Т.е. заграничную помощь нужно потратить в тылу, а уже налоги с этого можно направить на оборону. С собственным производством есть большие проблемы, и получается, что нужно стимулировать импорт, чтобы получить НДС, пошлины и налог на прибыль в военный бюджет. Импорт стимулируется укреплением валюты. С точки зрения перспектив развития экономики это не правильно, но выживать нужно сейчас. Кстати, по этой же причине не сработает финансирование армии за счет ограничения потребления, которое является классикой при ведении войны исключительно собственными средствами. Мы к этому придем, если поток бюджетной помощи иссякнет. Я не знаю, были ли в истории похожие ситуации, но у нас сейчас все получается совсем парадоксально - во время войны оказывается полезным неуемное потреблядство, которое выглядит совершенно аморальным.
ЗЫ Все изложенное - это исключительно мое видение ситуации. На абсолютную истину не претендую. ЗЗЫ Не надо предлагать укрепить гривну кратно. Экономика, даже такая парадоксальная, не любит резких движений.
Есть еще один вариант перетекания , но к сожалению для сознательньіх , вместо покупки нового айфона , внести донат ( пожертвовать) деньги знакомьім на фронте или в крайнем случае какому-то фонду
якщо ви купуєте український продукт/послугу, то ви сплачуєте не тільки податки (які підуть на армію), але ще й даєте людям зарплату яка по ланцюжку знов піде на податки (на армію).
equinox написав:якщо ви купуєте український продукт/послугу, то ви сплачуєте не тільки податки (які підуть на армію), але ще й даєте людям зарплату яка по ланцюжку знов піде на податки (на армію).
Все вірно. Мультиплікатор в дії. Але є одне Але (с). Замінити імпортні товари товарами власного виробництва - це зростання ВВП. Ви бачили які у нас зараз темпи по цьому показнику після шаленого падіння? А гроші (податки) потрібні вже. ПДВ із імпорту (споживання) є вже. При тому, на це споживання ми витрачаємо "чужі" гроші. Така собі конвертація допомоги у податки які в свою чергу ідуть на війну. Не берусь казати, що дана модель (припущення по якій зробив Сибарит) хороша, але в умовах війни вибирати не приходиться. Найголовніше, щоб під час використання даної моделі поведінки, йшли процеси в альтернативних напрямах (імпорто заміщення).
Експорт з України автомобільним транспортом через Польщу в листопаді скоротився порівняно із жовтнем на 39,3% - до 282,3 тис. тонн, тоді як імпорт — на 44,6%, до 511,6 тис. тонн, такі оперативні дані Держмитслужби оприлюднила перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко у Facebook.
На прошедшей неделе ни тендерный, ни суточный рефинанс не выдавались и не возвращались.
Погашение 3-месячных депосертификатов составило 10.276 млрд. грн. (неделей ранее 12.434 млрд. грн.). Несмотря на то, что тендеры теперь проводятся раз в 2 недели, спрос на депосертификаты оказался совсем мизерным. Результатом двухнедельного цикла стало существенное уменьшение связанной этим инструментом гривны.
В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 26.311 млрд. грн. (неделей ранее 18.973 млрд. грн.)
Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 16.035 млрд. грн, (неделей ранее 7.239 млрд. грн)
С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 1403.296 млрд. грн. Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна. По последним неподтвержденным данным можно ориентироваться примерно на 7 млрд. грн. в месяц.
Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 545.188 млрд. грн. (неделей ранее 518.012 млрд. грн.) Избыточная ликвидность устремилась к новым высотам. Не последнюю роль в этом сыграла потеря интереса к депосертификатам.
Расходы казначейства превысили доходы на 34.831 млрд. грн. (неделей ранее 30.987 млрд. грн.) Без неожиданностей.
За неделю было инкассировано 6.319 млрд. грн. (неделей ранее 1.338 млрд. грн.) Интенсивность перетока наличных в банки значительно превысила обычную. Только в пятницу поток развернулся, но не был слишком мощным. Это тоже внесло свой вклад в рост ликвидности банковской системы.
Результаты интервенций НБУ за неделю: Купил – 1,60; Продал – 739,50. Объем интервенций вырос и достиг верхней границы осенне-зимнего диапазона. Некоторое ослабление гривны этому росту вполне соответствует. Основной пик пришелся на пятницу, хоть в пятницу никаких признаков повышенного спроса по доступным источникам информации видно не было.
Прошедшая неделя слегка огорчила ростом сверхликвидности. Все остальное в пределах нормы.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..................04.12.2023............05.12.2023 дата розрахунку.................01.12.2023.............04.12.2023 Євро....................................39,6582..................39,7135 Долар США.........................36,4606..................36,5383...+0.21%
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 04.12.2023.......................36,5193
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0869 (вчера 1.0877) -0.07%
Сессию открыли немного выше официального курса, а дальше пошел, насколько можно судить, очень плавный рост. Справочный курс оказался почти на 6 копеек выше действующего официального. Официальный прибавил еще почти 2 копейки. Прибавка официального курса за сессию составила 7.8 копейки.
Индекс доллара DXY в 15-00 103.35 (вчера 103.54) Пока топчемся на месте. При мизерной динамике примечательно то, что евро чуть снизился по отношению к доллару, который тоже немного потерял относительно корзины валют.
Джерело: https://kurs.com.ua/novost/1126212-nacbank-izmenil-taktiku-kakim-budet-kurs-dollara Нацбанк своєю Постановою №155 від 30 листопада 2023 року дозволив банкам купувати безготівкову валюту на міжбанківському валютному ринку, конвертувати її у готівку та потім продавати через каси своїх відділень. Враховуючи різницю між ціною безготівкового та готівкового доларів, яка на момент скасування даних обмежень становила більше однієї гривні, дані операції могли принести банкам гарний прибуток. Приймаючи це рішення, на Інститутській насамперед прагнули ліквідувати «багатокурсовість» та скоротити різницю між офіційним та ринковим курсами.
У п'ятницю 1 грудня торги на міжбанку відкрилися стрибкоподібним зростанням. На обід котирування зросли до 36,48/36,53 гривень (відповідно, бід/оффер). І лише потім Нацбанк вийшов на ринок із інтервенцією та зупинив падіння гривні.
У понеділок, 4 грудня, ситуація повторилася. Цього разу вартість безготівкового «американця» сягнула 36,58/36,595 гривень (бід/оффер). Нацбанк брав участь у торгах, але продавав мало, лише не дозволяючи котируванням рости надто швидко. Стало очевидно, що НБУ змінив тактику: якщо раніше він тиснув курс долара вниз, то тепер дав можливість експортерам продавати на зростанні і лише потім почав виходити з інтервенціями, вкотре нагадуючи, хто керує курсом. Що спричинило такі кардинальні зміни – бажання все ж таки трохи економити золотовалютні резерви, що тануть, або прагнення підтримати українських експортерів – поки що неясно.
Разом з тим готівковий курс долара спрямував униз. Вже у п'ятницю 1 грудня гуртові обмінні пункти столиці опустили цінники на американця до 37,35-37,37 гривень. Ще далі пішли комерційні банки: ПриватБанк знизив продаж до 37,30 грн., ОТП Банк – до 37,10 грн. Найбільше відзначився невеликий київський Кредитвест Банк: на його табло засвітився курс продажу 36,70 гривень. Чи реально продавали за таким курсом валюту, інформації немає.
У понеділок 4 грудня київські гуртові курси залишилися на колишньому рівні: оператори повідомили порталу «Курс України», що охочих здати валюту за курсами, що «просіли», виявилося небагато. Щодо курсів на табло київських банків, тут думки розділилися: одні, які побоялися сильно опустити минулої п'ятниці, знизили продаж на кілька копійок, інші, навпаки, підняли курси, наближаючи їх до оптових ринкових. Яким буде курс долара у грудні
Зближення безготівкового (офіційного) та готівкового (ринкового) курсів долара у грудні продовжиться. Аналітики вважають, що безготівковий долар може зрости в ціні до 36,70-36,80 грн., а готівковий – опуститися до 37,15-37,20 грн.
Враховуючи, що вартість конвертації з безготівкового долара в готівку нині становить 0,3%, для того, щоб банкам було вигідно проводити подібні операції, різниця між цими курсами має бути не меншою за 45-50 копійок. Тому навряд чи курси зблизяться сильніше. До того ж, у грудні очікується поява на ринку свіжої «бюджетної» гривні, яку намагатимуться конвертувати у тверду валюту, скориставшись зниженням курсу.
Тому чекати на дуже дешевий долар не варто. Максимум він впаде в ціні ще на 10-15 копійок. Таким чином, діапазон коливань готівкового долара на найближчий тиждень буде близько 37,15-37,55 гривень.